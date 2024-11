La carrera con sede en Adelaida ofrece una valiosa oportunidad adicional de asegurar puntos UCI al principio de la temporada.

En 2025, el pelotón femenino tendrá una carrera adicional de un día, el Schwalbe Women's One-Day Classic en Australia, brindando a las corredoras una valiosa oportunidad adicional de asegurar puntos UCI cruciales al comenzar la temporada.

Organizado por el Santos Tour Down Under, el Schwalbe Women's One-Day Classic se llevará a cabo el domingo 26 de enero en la misma ruta de la ciudad de Adelaida que la sexta y última etapa de la carrera por etapas masculina, lo que permitirá a los fanáticos ver a los mejores del mundo. ciclistas femeninos y masculinos en un solo lugar mientras la carrera ciclista más importante de Australia celebra su 25º aniversario.

El director de carrera del Tour Down Under, Stuart O'Grady, dijo que el pelotón femenino había estado pidiendo más oportunidades para ganar valiosos puntos UCI.

“A diferencia de los hombres, los UCI WorldTeams femeninos no están obligados a asistir al Santos Tour Down Under, por lo que poder ofrecerles cuatro oportunidades para asegurar puntos UCI al comienzo de la temporada es un gran incentivo y reforzará la competencia en el campo femenino. ” dijo O'Grady.

La tres veces ganadora del Tour Down Under, Amanda Spratt, que ha estado compitiendo en el evento desde sus inicios, ve la incorporación de una nueva carrera de un día como un paso positivo hacia adelante.

“Creo que añadir esta carrera UCI adicional al calendario el próximo año es un buen paso inicial hacia adelante. Nos da otra oportunidad de asegurar puntos valiosos al principio de la temporada y mi esperanza es que pueda ser un catalizador para agregar más etapas al Santos Tour Down Under femenino en el futuro también”, dijo.

Clasificado como un evento Pro Series, los 90 kilómetros corridos en 20 vueltas en Adelaida, el Schwalbe Women's One-Day Classic, se llevarán a cabo después del Women's Tour Down Under, de tres días de duración, del 17 al 19 de enero.

Ofreciendo 200 puntos UCI y premios iguales en metálico para el Down Under Classic masculino de Villawood, la carrera contará con el mismo pelotón que el Tour Down Under femenino, junto con equipos nacionales invitados, creando una oportunidad para que los ciclistas emergentes se pongan a prueba contra los mejores del mundo.

La ganadora general del Women's Tour Down Under 2024, Sarah Gigante (AG Insurance-Soudal), está entusiasmada con el desafío que presenta una nueva carrera.

“Corrí por primera vez en el Tour Down Under en 2020 y ha sido increíble ver cuánto ha progresado el evento desde entonces. Ahora nos enfrentamos a Willunga Hill y corremos frente a grandes multitudes en un pelotón de la gira mundial. Todo el pelotón ha estado pidiendo más oportunidades en el Women's Tour Down Under, y esta carrera adicional de un día es otro gran paso adelante. Dale.”