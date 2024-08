Las bicicletas Genesis, y la Croix de Fer en particular, son una parte bastante consolidada de la escena británica del gravel. Puede que sea exagerado decir que la historia del ciclismo gravel es la historia de la Croix de Fer, pero es un modelo que ha navegado lenta y exitosamente la transición desde el prototipo de bicicleta de ciclocross hasta los años intermedios en los que una sola bicicleta lo hacía todo con componentes de carretera, hasta ahora, donde se ha actualizado para inclinarse más hacia el gravel que hacia cualquier otra cosa. En mi opinión, su éxito se debe en parte a su evolución más lenta. Dado que, para muchos clientes, no solo cumplía funciones de gravel, sino también de carretera, turismo y desplazamientos diarios, no podía necesariamente seguir las últimas tendencias. Con el paso del tiempo y muchos kilómetros, será más fácil ver si merece un lugar en nuestra guía de las mejores bicicletas de gravel, o quizás, más relevante, las mejores bicicletas de gravel económicas.

Para conocer todos los datos y cifras, aquí está mi artículo, repleto de información sobre peso, especificaciones, datos y cifras, pero aquí voy a contar mis primeras impresiones no solo de la última Croix de Fer, sino también de la nueva Vagabond. Probé ambas en días consecutivos en el entorno muy apropiado del centro de Gales, recorriendo la carretera, la grava fluida y algunos senderos para bicicletas de montaña más.

El Croix de Fer es un modelo con el que tengo un poco de historia (hemos tenido uno en la familia que ocasionalmente tomaba prestado en las visitas a casa), pero el Vagabond es un borrón y cuenta nueva para mí en términos de experiencia, y me complace informar que fue una experiencia agradable.

Las bicicletas

Tuve la suerte de poder viajar con la Croix de Fer más premium de la gama, la Croix de Fer Titanium, que ahora solo se vende con cuadro y horquilla de carbono de la marca Genesis. Se fabricó con una especificación elegante, pero no totalmente inalcanzable, con tija de sillín Pro de carbono y manillar ensanchado, además de una potencia de aleación Pro, ruedas de carbono GRX y un grupo Shimano GRX 1×12.

Todos los modelos de la gama Croix de Fer pueden llevar un neumático de 47 mm, y como todas las versiones completas vienen con un Maxxis Rambler de 45 mm, también me dieron neumáticos sin cámara de 45 mm, pero en mi caso, fueron los nuevos Maxxis Reiver; una opción más rápida con un centro de lima de perfil bajo y tacos de hombro semiagresivos para sacarte de problemas.

Mi Vagabond era un caso completamente distinto. El cuadro está más adaptado a ser un poco más alborotado, pero mi modelo '20' estaba equipado con ruedas Amplitude (la nueva marca de componentes de Genesis) y enormes neumáticos Maxxis Icon de 2,35″. El cambio de marchas estaba a cargo del nuevo SRAM Apex Eagle de 12 velocidades, con un plato de 34 dientes y un cassette de 11-50 dientes. Para aquellos de ustedes que no tengan experiencia en ciclismo de montaña, puede que les sorprenda, pero el disco delantero de la Vagabond es una unidad de 180 mm, no solo para proporcionar una mejor potencia de frenado, sino también para soportar cargas pesadas.

El cuadro en este caso fue el Mjolnir cromoly de Genesis, y esta bicicleta está disponible como se ve aquí, aunque como se trata de un modelo de preproducción, los ojales en las patas de la horquilla de acero serán diferentes, cambiando a una serie simple de tres en línea.

Una nota final sobre el cableado es que la Croix de Fer, que anteriormente era una bicicleta con cableado externo, ahora está dentro del cuadro para lograr una estética más limpia, pero sin comprometer la capacidad de manipular fácilmente el manillar y los rodamientos. La Vagabond, por otro lado, es completamente externa, pero en ambos casos todo está completamente alojado, eliminando los topes de cable de latón de los modelos anteriores.

Las rutas

Para la prueba de Croix de Fer, nos propusimos un recorrido que carecía por completo de terreno llano, salvo una pequeña sección a lo largo de la orilla de un lago. En 52 kilómetros, acumulamos unos 1.300 m de desnivel, todos ellos en pendientes que oscilaban entre “impactantes” y “repugnantes”. Debo decir que a veces me alegré de que me dieran el privilegio de montar en titanio. Las subidas prolongadas por carretera se mezclaron con pistas forestales, doble pista y, ocasionalmente, un descenso empinado y escarpado por la carretera que provocó una expulsión colectiva de olor a frenos calientes. Solo para mezclarlo, se añadieron un par de secciones de senderos forestales técnicos, solo para permitir un poco de tiempo de irritación y nerviosismo para evaluar si la bicicleta estaba segura o nerviosa cuando las cosas se te escapaban.

Nuestra prueba de la Vagabond consistió, de la forma más cariñosa posible, en jugar en el bosque. Subidas empinadas por caminos de tierra, seguidas de descensos rápidos, sueltos y pedregosos por senderos de una sola pista. Repetir una y otra vez. En un mundo en el que las rutas de prueba para viajes de prensa suelen ser el ideal platónico de una ruta, fue una prueba refrescante en el mundo real y habría sido igual de apropiada en una bicicleta de montaña.

Primeras impresiones

Cruz de hierro

No he pasado mucho tiempo con la vieja Croix de Fer, pero cuando la sacaba del garaje familiar para ir al bar, siempre parecía una bicicleta de grava, pero con la vista puesta en la carretera. No en el mal sentido, ni mucho menos, pero al ser una máquina que lo hace todo, parecía un poco comprometida. Sin embargo, en este caso, incluso con cambios relativamente modestos, parece una bicicleta de grava moderna con menos atención al asfalto y creo que es mejor por ello.

Los neumáticos marcan una gran diferencia en este caso. Un neumático de 45c está realmente a años luz de distancia en términos de experiencia de conducción en comparación con uno de 38c, y los Maxxis Reivers eran exactamente lo que buscaba. Si lees mi guía de los mejores neumáticos para grava, sabrás que me gustan los neumáticos de centro rápido y semi-slick, y en el asfalto realmente no me parecieron un gran impedimento para avanzar, y aunque no eran necesariamente ideales en terrenos fangosos, eran bastante capaces en la mayoría de las demás superficies. Tampoco diría necesariamente que eran peores en la carretera que el modelo anterior. Los neumáticos más grandes, pero de mayor calidad, son tan buenos hoy en día que podía volar felizmente sobre terrenos lisos a un ritmo decente, y aunque se sentían un poco más tambaleantes, las mejoras al conducir fuera de la carretera fueron tales que podía perdonar un pequeño movimiento en la carretera.

El manejo fue extremadamente neutral. Nuevamente, esto suena como una crítica porque no es “radical” ni “competitiva”, pero los ángulos y la configuración son tales que no se sintió ni floja ni suelta en superficies más lisas (como me pasó con bicicletas como la YT Szepter), y tampoco se sintió tan inclinada hacia adelante en senderos empinados como para que comiences a sentirte fuera de lugar. La neutralidad no es mala, y para una bicicleta que todavía pretende hacer muchas cosas, definitivamente es algo positivo en este caso.

Dejando de lado la neutralidad, también es cómodamente estable. Creo que alcancé la velocidad máxima fuera de carretera a unos 65 km/h y, con un sustrato bastante suelto y pedregoso, nunca tuve que reducir la velocidad porque se volviera inestable, como suele ocurrir con las motos de manejo más competitivo, especialmente con neumáticos más estrechos. En los senderos más empinados y técnicos, se sintió un poco inestable, especialmente en comparación con la Vagabond, hay que decirlo, pero esto es más una función de los neumáticos que de la moto, y con una serie de tacos laterales más agresivos, especialmente, habría sido bastante capaz. No necesariamente desear pasar mucho tiempo en senderos técnicos, ese es realmente el trabajo del Vagabond, pero lo manejó lo suficientemente bien como para no sentirse como un talón de Aquiles.

En realidad, no me importa mucho poder sentir las diferentes propiedades de los materiales de titanio, acero inoxidable y cromoly. Sin duda, se nota el peso, pero solo cuando probé una bicicleta hecha completamente de titanio, desde la horquilla hasta el manillar, empecé a notar la diferencia. Con tanto potencial de deformación en una llanta de 45 mm, no se sentía necesariamente más “chispeante”, pero en términos de peso ciertamente no me frenó. La horquilla de carbono supone un ahorro de 900 g con respecto a la de acero, por lo que incluso en eso hay un diferencial justo y, en subidas pronunciadas, no tenía el mismo factor de esfuerzo que un cuadro de cromoly más pesado.

El tubo superior ahora tiene forma ovalada, de manera similar a mi bicicleta de grava de larga duración, la Fairlight Secan, aunque el tubo del asiento y el tubo inferior siguen siendo redondos. Puedo imaginar que con un portaequipajes debería resistir algo de torsión, pero nuestro circuito de prueba no tuvo una sección de viaje sorpresa, por lo que mis reflexiones sobre esto tendrán que seguir siendo reflexiones.

Tiene un total de 19 portabidones, lo que es un poco excesivo para el ciclismo en general, pero especialmente en la versión de titanio, que es más probable que sea una “bicicleta para siempre”, es bueno tener todas las bases cubiertas. En el gran esquema de las cosas, agregan poco en términos de peso, y si puedes soportar la estética, están ahí si los necesitas y no tienen ningún inconveniente si no los necesitas. Una vez más, juega con las ambiciones de todo del cuadro que puedes atarle felizmente una tonelada de agua y dirigirte al desierto.

Vagabundo

Mi experiencia con la Vagabond fue más breve, pero más intensa. Mi primer amor en las bicicletas fue jugar en el bosque y fue genial poder volver a disfrutar de esta actividad. La conclusión a la que llegué es que esta es una de las bicicletas de gravel más increíbles que se pueden conseguir. Creo que pueden llegar a ser más progresivas, pero más allá de esto, realmente debes considerar si te irá mejor con una rígida.

Nuevamente, nuestra ruta fue básicamente por caminos de tierra o por senderos de una sola pista llenos de baches, húmedos y con mucho polvo, sin apenas caminar. El poco recorrido que hicimos fue bastante agradable. No se puede comparar con la Croix de Fer en este aspecto, pero tiene un impulso sólido y firme y puede avanzar a un ritmo cómodo, siempre que los neumáticos estén lo suficientemente inflados.

La escalada fue cómoda, aunque ciertamente noté la diferencia de peso entre esta bicicleta y el ágil y ágil modelo de titanio del día anterior. Una rueda dentada de 50 dientes en la parte trasera es un emoliente bastante eficaz para la penalización de peso, y siendo realista, si estás comprando esta bicicleta, no es para ponerle KOM/QOM. Dejando de lado la ergonomía y la funcionalidad de la Apex Eagle, una cosa que encontré molesta fue que cada vez que intentaba cambiar a una marcha más fácil cuando ya estaba en la marcha más fácil, te pone en una marcha más difícil. Gracias al sistema de doble toque por el cual un clic se vuelve más difícil y dos clics se vuelven más fáciles, no puedes buscar una marcha más fácil (como suelo hacer en la mayoría de las escaladas). Es un pequeño detalle, pero molesto de todos modos.

En las bajadas, la diferencia entre esta y la Croix de Fer era significativa. Los neumáticos gigantes pueden atravesar superficies irregulares que unas de 45 mm no pueden sin restar velocidad y, aunque no soy un fanático de las bicicletas de montaña, me sentí un ciclista más capaz que cuando empecé.

Ninguna de las versiones completas viene con tija telescópica, aunque esta es quizás la bicicleta de gravel que he montado que más se podría beneficiar de una. Con la presión de neumáticos adecuada, el descenso fue ciertamente ligero para una MTB, pero poder sacar el sillín del camino y aprovechar el tubo superior bajo sería una mejora y una actualización fácil de hacer. El cuadro es compatible con tija telescópica, por lo que claramente se ha tenido en cuenta en el diseño.

Si su forma de andar consiste principalmente en pasear por el bosque o en recorridos en bicicleta de larga distancia por terrenos accidentados, entonces la Vagabond es digna de consideración, pero resultó menos útil para el generalista.

Veredicto inicial

Mi experiencia con la Croix de Fer fue casi totalmente positiva. Mi modelo, aunque no está disponible comercialmente, fue una prueba para mí de que el cuadro puede competir con marcas mucho más premium y, si buscas una bicicleta de grava de titanio, sin duda merece la pena tenerla en cuenta. Al inclinarse un poco más hacia el extremo gravel del espectro, es más divertida y más capaz sin inconvenientes reales gracias a las mejoras en la tecnología moderna de los neumáticos. En realidad, me ha impresionado mucho que un único modelo pueda satisfacer con tanta facilidad y éxito tanto al nivel de entrada como al de gama más alta.

La Vagabond me tocó la fibra sensible de muchas maneras. Si tu forma de andar por gravel está llena de baches y lodo y realmente deseas un manillar abatible, creo que es una máquina valiosa y capaz, pero sin duda está en la peligrosa superposición en la que está empezando a comerse la cena de la rígida. Tal vez para hacer bikepacking y alcanzar un mayor kilometraje, sería una mejor opción que una MTB, pero si tu forma de andar se basa principalmente en el bosque, entonces es una decisión más difícil de tomar.