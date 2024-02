El piloto de Lidl-Trek ‘vuelve a la rutina’ y evita caídas para terminar sano y salvo en el pelotón principal en la primera etapa

Tantas similitudes, tantas diferencias: nueve meses después de que se puso su equipo de carrera por última vez, bajó ruidosamente las escaleras del autobús del equipo y se dirigió a firmar. Tao Geoghegan Hart finalmente regresó al negocio en una carrera ciclista, ahora en la etapa 1 de la Volta ao Algarve 2024.

El viaje de regreso desde el punto en el que Geoghegan Hart yacía en el suelo a mitad de la etapa 11 del Giro de Italia de 2023 con una fractura de fémur hasta el punto en el que pudo volver a correr ha sido largo y ha implicado meses de rehabilitación. Pero este 13 de febrero, en la principal carrera de una semana de duración de Portugal, finalmente estuvo allí.

Algunos automatismos habían fallado un poco, dijo a los periodistas el ganador del Giro de Italia 2020 en la salida, como cuando tuvo que colocarse un número en la espalda, ahora vistiendo la equipación de su nuevo equipo, Lidl-Trek, para la carrera. También es mi primera vez en una carrera.

También sucedió que Ineos Grenadiers, el anterior equipo de Geoghegan Hart, precedió inmediatamente al Lidl-Trek en el reducido podio de inscripción del Algarve. Cuando el británico se cruzó con sus excompañeros, intercambiaron abrazos y sonrisas, claramente contentos de verlo de nuevo.

Luego hubo firmas y sonrisas para los aficionados, una breve entrevista con los medios de comunicación y, después de que los corredores se reunieron en el paseo marítimo adoquinado de Portimão para la salida, sonó el silbato para dar inicio. Entonces, para Geoghegan Hart todo sigue como de costumbre, a pesar de que durante todo el largo desarrollo ha sido muy diferente para él.

“En realidad, es como empezar cualquier temporada. Ha sido un buen invierno y al final siempre resulta extraño subirse al autobús por primera vez y todas esas cosas. Tuve que buscar un poco más las tijeras y los alfileres para los números, pero por lo demás es bastante normal”, dijo Geoghegan Hart a los periodistas.

“Tengo muy buenos sentimientos, han sido súper agradables las últimas semanas con Jasper (Stuyven) juntos. Entrenamos muy bien, sin problemas, así que ahora es otra historia y estoy deseando que llegue hoy en el ventoso Portugal”.

Sus objetivos eran igualmente familiares e inusuales: “volver a la carrera, (encontrar) la sensación de carrera, el ritmo de carrera. Han pasado, no sé, unos ocho meses sin eso y siempre es diferente al entrenamiento. Así que lo disfruto y lo aprovecho al máximo”.

Unas cinco horas más tarde, después de una etapa no excepcionalmente ardua pero sí muy larga, Geoghegan Hart cruzó la línea de meta en uno de los pequeños grupos de corredores que se formaron tras una serie de caídas en los últimos kilómetros. Sin embargo, como todo esto sucedió en el interior en los últimos tres kilómetros, no hubo una sensación particular de presión a pesar de las divisiones, y el británico estaba de buen humor cuando más tarde habló de su primer día de regreso “en la oficina”, terminando sano y salvo en el pelotón en la 83ª posición.

“¡Fue muy agradable estar de regreso, incluso con mucho viento y algo de lluvia!” Dijo Geoghegan Hart en un comunicado emitido por su equipo.

“Quizás no sea lo que la gente quiere escuchar, pero la sensación no fue diferente a la del comienzo de cualquiera de mis temporadas como profesional, volver a la rutina, ver caras familiares después del invierno y encontrar el ritmo. Me sentí bien en el grupo y rodamos bien como equipo para intentar no meternos en problemas lo máximo posible”, añadió.

Con la etapa 1 terminada, los próximos objetivos de Geoghegan Hart probablemente serán ver hasta dónde puede llegar lejos en los dos finales cuesta arriba, e incluso antes de la etapa reconoció que en Malhao, los especialistas que no son de crono estarían obligados a hacer volar las chispas.

“Ya lo he corrido dos veces antes, todo depende del viento y de la actitud de los corredores. Pero con una contrarreloj tan larga, creo que algunos escaladores buscan hacerlo sólido desde el principio”, dijo.

Queda por ver si el británico participará en los ataques al Malhao, y aún faltan tres etapas para el domingo. Pero de una forma u otra, su primer día de regreso después de su larga pausa en las carreras tuvo un comienzo ideal, y eso es un buen augurio.