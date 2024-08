El portugués arrasa en el Madison masculino con su compañero Iuri Leitao

El contraste no podría haber sido más obvio entre los campeones experimentados y los jóvenes advenedizos después del Madison masculino en los Juegos Olímpicos de París.

Mientras Elia Viviani y Simone Consonni de Italia enmarcaron su plata en medio de múltiples medallas olímpicas, y Michael Mørkøv comparó su nueva medalla de bronce con una medalla de oro de ensueño en el Madison en Tokio, el sorpresivo medallista de oro Rui Oliveira soltó espontáneamente bombas f en su incredulidad de que su primera victoria profesional como ciclista fuera el oro en los Juegos Olímpicos.

“No tengo palabras. Todo esto es un sueño”, dijo Oliveira asombrado después de la carrera. “No creo que esté viviendo esto. Esto es simplemente, 'Qué coño'. Nunca he ganado una sola carrera en mi vida. Fueron muchas las decepciones que viví durante estos años y finalmente… si alguien me dijera que ganaría mi primera carrera en los Juegos Olímpicos, diría que me estás tomando el pelo”.

Oliveira ayudó a Tadej Pogačar a ganar el Giro de Italia este año. Fue compañero de Juan Ayuso en la Vuelta a España del año pasado. Su mejor resultado antes del sábado fue el segundo puesto en la etapa 19 de la Vuelta 2021, detrás de Magnus Cort. Es un ayudante, un gregario, un corredor de segunda categoría. Ganar una medalla de oro desafía las probabilidades y, al mismo tiempo, confirma que está al alcance de los mejores corredores del mundo, al igual que muchos gregarios en la mentalidad de “ganancias marginales” de este deporte.

La alegría desenfrenada de Oliveria al ganar la medalla de oro es lo que hace que los Juegos Olímpicos sean Juegos Olímpicos. Es un carnaval que da a los forasteros la oportunidad de derrotar al gladiador y ganar fama y fortuna con sus formas físicas fugaces, y él y Leitao ofrecieron un espectáculo estelar.

“No estamos ni cerca de ser uno de los favoritos para esta carrera, pero hemos dado lo mejor de nosotros y, con todos mis hermanos y mi familia aquí, hemos dado lo mejor de nosotros”, dijo Oliveira. “Hicimos una carrera perfecta en las últimas vueltas. Simplemente no nos descontrolamos como sí lo hicieron todas las demás naciones”.

La medalla de oro, conseguida junto al campeón mundial de Omnium y medallista de plata olímpico de Omnium, Iuri Leitao, fue una novedad para Portugal en todos los deportes fuera del atletismo y, para Oliveira, fue la primera victoria de su vida.

También llegó como el tipo de victoria de cuento de hadas que ha formado el guión de los éxitos de taquilla de Hollywood.

Oliveira y Leitao se encontraban a 14 puntos de los líderes y muy lejos de la posibilidad de ganar una medalla cuando habían transcurrido tres cuartas partes de la carrera de 200 vueltas. Pero tenían un plan desesperado para ganar la carrera en el último cuarto, y la única forma de hacerlo era adelantar a los demás en las últimas 50 vueltas.

El experimentado dúo italiano formado por Viviani y Consonni lideraba la carrera por delante de los daneses Mørkøv y Niklas Larsen, y Portugal buscaba meterse en las medallas. Sería una tarea difícil superar a los demás, pero la agresiva carrera había destrozado las piernas y los nervios incluso de los mejores corredores, y había llegado el momento de atacar.

“Iuri me dijo que faltaban 50 vueltas y que lo intentara”, dijo Oliveira. “Y yo le dije que sentía que alguien iba a atacar ahora, así que sólo teníamos que esperar ese ataque y luego ir a por ello”.

“(Después del ataque), fuimos a por ellos y vi que teníamos muy buenas piernas, así que seguimos adelante. Pusimos presión y luego… todo iba a estallar y todos explotaron. Simplemente seguimos adelante.

“Miré el tablero cuando faltaban siete vueltas y estábamos en primer lugar. Pensé que esto no podía ser verdad, pero… ¡al fin y al cabo, (somos) campeones olímpicos!”

Leitao se mostró más sereno en la conferencia de prensa posterior a la carrera, pero su estilo de carrera ha sido tan entusiasta como el de Oliveira. En el Campeonato Mundial de Glasgow del año pasado, apareció casi literalmente de la nada para sorprender a los participantes en el Omnium masculino con sus incansables ataques y ganó el maillot arcoíris.

Cuando Portugal atacó al principio del Madison Olímpico, sus rivales podrían haber esperado que fuera un acontecimiento pasajero, pero él sabía que el Madison sería un evento diferente.

“Las últimas 25 vueltas debían ser a todo gas porque esperábamos que todos estuvieran muy, muy fatigados, así que sabíamos que si podíamos mantener el ritmo, se abrirían paso a nuestra rueda y simplemente teníamos que seguir. Estábamos seguros de que podríamos superarlos. Y al final, teníamos razón”, dijo Leitao.

“Sabía que los puntos estaban muy reñidos. Ganamos el penúltimo sprint y luego hicimos la vuelta. Estábamos solo dos puntos por delante. Teníamos un poco de miedo de los italianos porque son muy rápidos en el sprint, y también de los daneses, pero traté de guardar mi bala de oro para la final. Teníamos un plan para que yo hiciera el último sprint y, al final, obtuvimos el resultado que queríamos”.

Al final, Italia falló un intercambio en las últimas vueltas y Consonni se estrelló, dejando a Viviani indefenso para seguir sus ataques, y lo que podría haber sido un final bastante acalorado se convirtió en un desenlace para Italia mientras veían a Oliveira y Leitao alejarse hacia el oro.

Es posible que el dúo portugués no fuera consciente de la desgracia de sus rivales porque ciertamente no esperaban que su plan saliera bien.

“Nunca he ganado una sola carrera en mi vida”, dijo Oliveria. “Ser campeón olímpico como mi primera victoria es, bueno, todavía no sé si todo esto es real, de verdad. Es una locura”.