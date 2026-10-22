Scalable Capital se convierte en patrocinador principal del equipo alemán para 2027

Canyon-SRAM se registró como Canyon-SRAM Scalable Capital para 2027, lo que marcó el comienzo de un nuevo patrocinador principal después de su separación de zondacrypto a principios de este año.

Scalable Capital se unió al equipo en agosto como patrocinador no identificado, con su logotipo apareciendo en el vehículo y los cascos del equipo, pero subirán de nivel en 2027 como tercer patrocinador principal.

Después de incorporar a zondacrypto como socio principal a principios de 2025, Canyon-SRAM rescindió su contrato con la compañía de criptomonedas en mayo, citando “incumplimiento de contrato”. La empresa polaca cerró su sitio web en abril de 2026 y desde entonces no ha vuelto al servicio normal.

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Canyon-SRAM cambió oficialmente su marca y el nombre del equipo el 1 de agosto, volviendo a tener solo los dos patrocinadores principales que han estado a bordo desde 2016, pero continuarán como Canyon-SRAM Scalable Capital en 2027.

“Que Scalable Capital se una a Canyon-SRAM es una fuerte declaración para el ciclismo femenino”, dijo el director comercial del equipo, Jonas Moslein, cuando el banco se unió por primera vez.

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“Más allá de la oportunidad comercial, compartimos la ambición común de derribar barreras, empoderar a las mujeres e inspirar a la próxima generación. Creemos firmemente que esta asociación tiene el potencial de crear un impacto duradero mucho más allá de las carreras”.

Scalable Capital es una plataforma de inversión y banca digital alemana y un banco totalmente regulado, con sede en Munich pero que opera en toda Europa. Patrocinar a Canyon-SRAM a principios de este año fue su primera incursión en el patrocinio de ciclismo, y ahora están llevando su participación un paso más allá con el estatus de patrocinador principal.

Canyon-SRAM se enfrenta a un período de transición en 2027, después de haber despedido a su ciclista estrella Kasia Niewiadoma-Phinney cuando parte hacia Lidl-Trek y buscan remodelar sus metas y ambiciones futuras en torno a ciclistas jóvenes y nuevos.

No se sabe cuánto dura el acuerdo con Scalable Capital, pero el equipo tiene corredores bajo contrato hasta finales de 2029.

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