Scalable Capital se convierte en patrocinador principal del equipo alemán para 2027


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Canyon-SRAM se registró como Canyon-SRAM Scalable Capital para 2027, lo que marcó el comienzo de un nuevo patrocinador principal después de su separación de zondacrypto a principios de este año.

Scalable Capital se unió al equipo en agosto como patrocinador no identificado, con su logotipo apareciendo en el vehículo y los cascos del equipo, pero subirán de nivel en 2027 como tercer patrocinador principal.

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