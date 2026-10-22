Canyon-SRAM se registró como Canyon-SRAM Scalable Capital para 2027, lo que marcó el comienzo de un nuevo patrocinador principal después de su separación de zondacrypto a principios de este año.
Scalable Capital se unió al equipo en agosto como patrocinador no identificado, con su logotipo apareciendo en el vehículo y los cascos del equipo, pero subirán de nivel en 2027 como tercer patrocinador principal.
Después de incorporar a zondacrypto como socio principal a principios de 2025, Canyon-SRAM rescindió su contrato con la compañía de criptomonedas en mayo, citando “incumplimiento de contrato”. La empresa polaca cerró su sitio web en abril de 2026 y desde entonces no ha vuelto al servicio normal.
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Canyon-SRAM cambió oficialmente su marca y el nombre del equipo el 1 de agosto, volviendo a tener solo los dos patrocinadores principales que han estado a bordo desde 2016, pero continuarán como Canyon-SRAM Scalable Capital en 2027.
“Que Scalable Capital se una a Canyon-SRAM es una fuerte declaración para el ciclismo femenino”, dijo el director comercial del equipo, Jonas Moslein, cuando el banco se unió por primera vez.
“Más allá de la oportunidad comercial, compartimos la ambición común de derribar barreras, empoderar a las mujeres e inspirar a la próxima generación. Creemos firmemente que esta asociación tiene el potencial de crear un impacto duradero mucho más allá de las carreras”.
Scalable Capital es una plataforma de inversión y banca digital alemana y un banco totalmente regulado, con sede en Munich pero que opera en toda Europa. Patrocinar a Canyon-SRAM a principios de este año fue su primera incursión en el patrocinio de ciclismo, y ahora están llevando su participación un paso más allá con el estatus de patrocinador principal.
Canyon-SRAM se enfrenta a un período de transición en 2027, después de haber despedido a su ciclista estrella Kasia Niewiadoma-Phinney cuando parte hacia Lidl-Trek y buscan remodelar sus metas y ambiciones futuras en torno a ciclistas jóvenes y nuevos.
No se sabe cuánto dura el acuerdo con Scalable Capital, pero el equipo tiene corredores bajo contrato hasta finales de 2029.
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