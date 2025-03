“Todos se estaban congelando, nadie podía sentir sus frenos”, dice Dane después de la brutal cuarta etapa en la carrera hacia el sol

A pesar de mudarse al liderazgo de GC en París-Nice, Jonas Vingegaard (Visma-Lrease A Bike) creía que las carreras “nunca habían continuado” después de que el clima brutal hizo que la etapa 4 se neutralizara dentro de los últimos 50 kilómetros.

El escenario fue detenido por los funcionarios de la carrera mientras la nieve y las fuertes lluvias continuaron cayendo antes de que la escapada y el pelotón se guiaran lentamente en condiciones neutralizadas hasta 28.8 km, donde se reanudaron la carrera.

Los jinetes intentaron todo para recuperar la calidez en sus cuerpos, con Pavel Sivakov (EAU EAU EMIRATS-XRG) incluso aferrándose a una de las motos de carreras para tratar de devolver el calor a sus manos antes del reinicio.

“Hoy tengo sentimientos bastante encontrados, o ni siquiera sentimientos mixtos, simplemente no estoy muy feliz en este momento porque, en mi opinión, nunca deberíamos haber corrido esta final, y nunca deberíamos haber continuado cuando lo hicimos”, dijo Vingegaard a Protagonista de ciclismo Después del final.

“No diría (era) demasiado peligroso, pero era más que íbamos a montar más de 10-12 km en el descenso y yendo muy lento, y todos se estaban congelando. Nadie podía sentir sus frenos.

“Luego tenemos de cinco a 10 minutos para calentar nuevamente, pero realmente no obtienes el calor, y todavía no he recuperado el calor en mi cuerpo. Todavía tengo frío”.

Las condiciones eran tan difíciles que varios jinetes se quedaron temblando en las temperaturas de helado, con un piloto de totalidad incluso obligado a abandonar la carrera debido al sufrimiento en el frío.

“Las condiciones climáticas extremadamente difíciles dejaron a Steff Cras que sufrían hipotermia, y se vio obligado a abandonar la carrera”, dijo TotalEnergies en X.

Cuando la carrera se reanudó y el escenario llegó a la subida final a La Loge des Gardes, Vingegaard trabajó bien con el compañero de equipo y el líder de la carrera previo al escenario, Matteo Jorgenson, para marcar ataques e intentar controlar al grupo de favoritos.

Vingegaard marcó dos explosiones de Lenny Martínez (Bahrein Victorious) antes de lanzar solo dentro de los últimos dos kilómetros. Obtuvo una brecha, pero no pudo mostrar la misma invencibilidad que su rival Tadej Pogačar (EAU EAU EMIRATS-XRG) tiene en 2025, solo extendiendo una brecha de 10 segundos.

“Creo que afecta a todos que el clima es así, y estábamos trabajando súper bien juntos en la última subida, cubriendo los ataques juntos”, dijo Vingegaard. “Me sentía bastante bien, así que también tenía la libertad de hacerlo”.

João Almeida (EAU EAU EMIRATS-XRG) paseó por el grupo detrás para mantener a Vingegaard cerca, con Jorgenson en su rueda. Sin embargo, cuando llegaron los últimos 100 metros, Almeida era demasiado fuerte para los dos pasajeros de Visma-Arr-Arr-Lrease. Finalmente corrió desde atrás y superó a Vingegaard justo antes de la línea para tomar la victoria del escenario y obtener grandes ganancias en GC.

“Desafortunadamente para mí, me pasaron en los últimos 25 metros, y eso es ciclismo, pero también es decepcionante para mí”, dijo Vingegaard, quien posee una ventaja de cinco segundos sobre Jorgenson en segundo y una ventaja de 37 segundos sobre Almeida en la quinta en la etapa 5.