Enfermedad menor para la sensación adolescente antes de Revive Classic, después de un impresionante tercer lugar en Trofeo Alfredo Binda

La última vez que un pelotón femenino corrió en Milan-san Remo fue en 2005, un año antes de que naciera el súper talento de 18 años Cat Ferguson (Movistar).

Sin embargo, con el renacimiento de la carrera a menos de 24 horas de distancia, el británico está preparado para comenzar como uno de los caballos oscuros, recién salido de un podio en el debut de WorldTour.

“Definitivamente me siento muy afortunado de ser parte de este regreso histórico de San Remo, creo que apenas falta un gran nombre de la lista de inicio, aparte de Anna van der Breggen, así que estoy realmente emocionado”, dijo Ferguson a My Bikedespués de llegar a Italia para la carrera el jueves.

“Me siento privilegiado de unirme al deporte en este momento y tener todas estas oportunidades disponibles para mí, sé que hace un año, esta carrera obviamente no era una cosa, así que creo que es realmente especial. Con suerte, recordaré esta carrera y momento por el resto de mi carrera”.

En realidad, sufre de una pequeña enfermedad, ya que se ha despertado sin sentir el 100% el viernes, sin embargo, tiene la esperanza de que haya aclarado antes del comienzo en Génova.

“Me he despertado hoy como un poco enfermo, así que veré cómo va”, dijo.

“Estoy luchando por respirar, así que espero que duerma una buena noche y espero que haya ido un poco”.

El campeón mundial doble Junior Ferguson abrió su carrera en la CODUACIÓN WWT con Movistar en Trofeo Alfredo Binda el domingo pasado, unos 18 meses después de que se le anunció un fichaje para el futuro, y no decepcionó.

Solo la ex campeona mundial Elisa Balsamo (Lidl-Trek) y Blanka Vas (SD Worx-ProTime) lograron vencerla en el sprint cuando Racing volvió a unirse después de cuatro horas de acción brutales. Es un resultado que reivindicó la decisión de Movistar de firmarla, pero también una que conmocionó al británico, quien reveló que no todo era rosado antes de que ella tomara tercero.

“La carrera en sí no fue realmente una de las mejores. Todo el tiempo antes del sprint final, realmente estaba luchando con el combustible, siendo cuatro horas y posicionamiento”, dijo Ferguson.

“Lo fue. Realmente no estoy muy orgulloso, pero el sprint final fue mucho mejor de lo que podría haber pensado, durante y antes de la carrera. Definitivamente es un gran shock, pero no estoy presionando en el futuro para obtener resultados así por ahora, creo que fue casi afortunado en el sentido”.

Los caminos alrededor de Cittiglio en el norte de Italia fueron los que Ferguson conoce bien, ya que habiendo ganado la versión junior de la carrera en 2023, sin embargo, ese adolescente sin duda el paso por el adolescente.

“El paso adelante es realmente desafiante porque tomas una carrera como Binda y no solo es el doble de la distancia, sino que obviamente, el ritmo es mucho más difícil y sucede mucho más en una carrera de élite”, dijo Ferguson.

“Las carreras junior son mucho más tranquilas, puedes estar al frente y no es tan desafiante mentalmente como las cuatro horas de la carrera de élite”.

Avanzando para las mujeres Remo de Milán-san

Ferguson también reveló que ni siquiera se suponía que estaba compitiendo en el clásico de un día revivido, y la llamada solo llegó hace una quincena. Tampoco está segura de su papel exacto, pero tiene una buena idea de cómo puede ser utilizada en un escuadrón con Liane Lippert.

“En realidad nunca tuve la intención de hacer San Remo. Me dijeron que hace dos semanas que competiría allí, y nuevamente, me siento afortunado: a los 18 años, es la primera edición, creo que es algo realmente especial y realmente histórico”, dijo a My Bike.

“En realidad no estoy segura (por qué fue elegida tarde), mi forma es buena en este momento, aparte de mi enfermedad en este momento, así que tal vez fue eso. Pero no había una razón específica de razón.

“Todavía no conozco completamente el plan del equipo, pero mi predicción sería que probablemente me daré un papel después de los movimientos y el posicionamiento. Sea lo que me digan que haga, ya sea para correr, haré eso. Ya sea que sea para mí liderarlo y dar todo antes del Poggio, también haré eso. Mi principal motivación es hacer que les haga felices y completar ese papel para ellos”.

Después de haber hecho un reconocimiento de 60 km con Movistar el jueves, Ferguson también intervino en cómo siente que la raza femenina puede jugar, con varias posibilidades que parecen plausibles en la ruta de 156 km.

“Por supuesto, tenemos que tomar la raza masculina como guía, pero somos diferentes a los hombres. Creo que para nosotros, las subidas casi se vuelven más (importantes) que en los hombres. Creo que harán más daño de lo que pueden hacer en la raza masculina”, dijo el joven británico.

“Creo que el grupo en el final definitivamente será mucho más pequeño de lo que hemos visto en carreras masculinas anteriores como el año pasado. Los descensos realmente me sorprendieron, son mucho más desafiantes de lo que pensaba, y eso es en términos de superficie de la carretera, las esquinas y todo.

“Sé que dicen que es la carrera más difícil de ganar, pero más fácil de terminar, y al 100% estoy de acuerdo con eso después de hacerlo. Las subidas casi no parecen tan difíciles, pero en general, se siente una carrera extremadamente desafiante para predecir el resultado”.

Habiendo impresionado en el sprint en Binda y vencido a Marianne Vos (Visma-Lrease A Bike) y Letizia Paternoster (Liv Jayco Alula), Ferguson no puede evitar llevar algo de confianza en la carrera del sábado. Sin embargo, no se está adelantando a sí misma que acaba de unirse a WorldTour.

“Es difícil obtener un resultado como Binda y no tener un poco de esperanza en el futuro”, dijo.

“Para mí, suena extraño, pero este año realmente no se trata de resultados. Se trata de comprometerse con el equipo y mostrarles que soy un piloto que es realmente un activo”.

No obstante, si las carreras no explotan por completo después de Cipressa y Poggio en la raza femenina, Ferguson no es un jinete para subestimar, ya mostrando su capacidad para correr después de un día brutal en la silla de montar en Trofeo Alfredo Binda.

“Los acabados de sprint pueden ser bastante naturales para mí. Instintivamente, termino encontrando mi camino hacia el frente y termino colocándome bien, naturalmente”, dijo Ferguson. Todo el resto de la carrera, siempre estaba luchando y tenía que decirme a mí mismo, que necesitaba seguir adelante.

“Pero tal vez es porque he tenido experiencia en sprint terminando antes, mientras que nunca antes había tenido experiencia en un grupo de WorldTour. Es extraño decir que se vuelve más fácil para mí, pero casi lo hace, en cierto sentido”.

A pesar de conocer sus habilidades, seguirá siendo una sorpresa ir tan bien en su primera carrera mundial de mujeres.

“Nunca fue el resultado que esperaba, por tercer lugar, como si vi el sprint de regreso y entré en la esquina final bastante rápido. Creo que tuve mucho más impulso que las otras chicas y en realidad fui bastante temprano en el sprint, antes de lo que debería haber ido probablemente”, dijo.

“Pero logré detener a los demás y en tercer lugar, que es algo en la carrera que si me dijera que habría terminado tercero después de cómo me sentía y cómo iba todo, nunca hubiera creído eso”.