La selección alemana se pone creativa para intentar vencer a la 'velocista de otro planeta' Lorena Wiebes en Ginebra

Fue un caso tan cercano pero tan lejano para Riejanne Markus y Lidl-Trek en la segunda etapa del Tour de Francia Femenina; La holandesa atrapó a sólo 450 metros de la meta en Ginebra antes de que Elisa Balsamo corriera hasta el segundo lugar detrás de la velocista más rápida del mundo, Lorena Wiebes.

Markus, dos veces campeona holandesa de contrarreloj, lanzó su movimiento a 39 km del final de la etapa, siendo su esfuerzo el segundo ataque de la etapa del equipo alemán después de que Amanda Spratt saltara claramente en un movimiento de cinco corredoras 8 km antes.

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GINEBRA, SUIZA - 2 DE AGOSTO: Riejanne Markus de Holanda y el equipo Lidl - Trek celebra en el podio como ganador del premio a la ciclista más combativa durante el 5to Tour de France Femmes 2026, Etapa 2, una etapa de 147,9 km desde Aigle a Ginebra / #UCIWWT / el 2 de agosto de 2026 en Ginebra, Suiza. (Foto de Tim de Waele/Getty Images)