La selección alemana se pone creativa para intentar vencer a la 'velocista de otro planeta' Lorena Wiebes en Ginebra

Fue un caso tan cercano pero tan lejano para Riejanne Markus y Lidl-Trek en la segunda etapa del Tour de Francia Femenina; La holandesa atrapó a sólo 450 metros de la meta en Ginebra antes de que Elisa Balsamo corriera hasta el segundo lugar detrás de la velocista más rápida del mundo, Lorena Wiebes.

Markus, dos veces campeona holandesa de contrarreloj, lanzó su movimiento a 39 km del final de la etapa, siendo su esfuerzo el segundo ataque de la etapa del equipo alemán después de que Amanda Spratt saltara claramente en un movimiento de cinco corredoras 8 km antes.

Todo esto formaba parte de la estrategia de Lidl-Trek de intentar cambiar las cosas y despistar al equipo SD Worx-Protime de Wiebes. Casi todo salió bien, aunque el objetivo inicial de Markus no era lograr la victoria en solitario.

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“Ese era en realidad el objetivo cuando ataqué”, dijo. ciclismonoticias al final, refiriéndose al plan de “vencer a Wiebes”.

“Mi compañera de equipo Amanda Spratt estuvo en el ataque antes, y entonces pensé que era un momento súper agradable para contraatacar. Lo hice, y me escapé sola, pero faltaban 40 km, así que fue un camino bastante largo. Pero me sentí muy bien, y pensé en mantener un ritmo constante y agradable y simplemente intentarlo.

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“En realidad, nunca esperé estar tan cerca, pero queríamos intentar hacerlos sufrir un poco, y creo que lo logramos”.

La compañera de equipo de Markus, Lucinda Brand, señaló que el equipo también estaba analizando diferentes escenarios para obtener un resultado, en lugar de esperar al sprint del grupo y esperar lo mejor contra un “velocista de otro planeta”, como describió a Wiebes.





“Como equipo, planeamos intentar buscar la victoria en diferentes escenarios. Creo que podemos mirar hacia atrás con mucho orgullo en la etapa de hoy y podemos llevar eso a las siguientes etapas”, dijo.

“Todos sabemos que Elisa es una muy buena velocista, pero si hay otra velocista de un planeta diferente, es difícil vencerla, y solo tenemos que ser honestos al respecto.

“Queremos ganar la etapa, y hay más formas que simplemente correr, así que tratamos de encontrar la manera de lograrlo”.

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Estuvieron más cerca de lo esperado en la etapa 2, incluso si, una vez que Markus fue atrapado, había pocas dudas sobre quién cruzaría la línea primero en el sprint final resultante.

Al final, Wiebes dominó, como siempre, el último tramo hasta la meta. Pero Markus y Lidl-Trek tuvieron un pequeño consuelo: el joven de 31 años se llevó el premio de la combatividad del día. Su largo recorrido fuera del frente también fue una buena prueba antes de la contrarreloj del martes en Dijon.

“A 1 km del final, todavía escuché una diferencia de 15 segundos y no sé si era correcto, pero eso es lo que me dijeron. Entonces pensé: 'Oh, todavía no están aquí', así que tal vez… Entonces vinieron con tanta velocidad por detrás. Estuve muy cerca, pero no lo suficiente. Lo intentaremos de nuevo mañana”, dijo Markus.

“Realmente espero mantener las piernas así porque tal vez así pueda tener un buen día también el martes”.