El francés disfruta de un sorprendente regreso a su forma en Italia después de una desafortunada campaña de primavera

Más allá de la línea de meta en la Via Gramsci de Fano, un pelotón de ciclistas de Soudal-QuickStep había comenzado a reunirse, esperando vertiginosamente ver a su líder Julian Alaphilippe, quien había sido trasladado a una caravana cercana para cambiarse antes de la ceremonia del podio. .

La notable victoria de Alaphilippe en la etapa 12 del Giro de Italia se produjo después de una escapada de más de 120 km, en gran parte en compañía de Mirco Maestri (Polti-Kometa), pero luego solo durante los críticos últimos 10 km desde el Monte Giove hasta la meta.

Así como Mark Hughes sólo pareció marcar goles espectaculares durante su estancia en el Manchester United, Alaphilippe es esencialmente incapaz de lograr una victoria de rutina. El drama y la emoción han sido compañeros de viaje a lo largo de su carrera, y Alaphilippe los llevó consigo nuevamente hasta aquí mientras mantenía a raya a sus perseguidores en la estrecha y sinuosa carretera hacia Fano.

“Tenía la impresión de que era imposible, pero con él nunca se sabe”, dijo su compañero Mauri Vansevenant, sacudiendo la cabeza. El joven Luke Lamperti, que comparte alojamiento con Alaphilippe en este, su debut en el Gran Tour, se hizo eco de esta idea. “Cuando corre, es todo o nada”, dijo Lamperti con admiración. “A veces pierde, a veces gana a lo grande”.

Cuando la puerta de la caravana se abrió con un chirrido, Josef Černý gritó para llamar la atención de Alaphilippe: “¡Loulou! ¡Lulú! – y el grupo Soudal-QuickStep se desbordó hacia las barreras. Alaphilippe debía subir al podio, pero el prosecco y los tópicos podían esperar un minuto más. Se detuvo para abrazar a sus compañeros de equipo. Es posible que el hombre haya soportado la peor parte de las diversas frustraciones de Patrick Lefevere el año pasado, pero sigue siendo absolutamente querido dentro de los límites del autodenominado Wolfpack.

“Eso me conmovió”, dijo Alaphilippe sobre el momento compartido cuando tomó asiento en la conferencia de prensa media hora después. “Creo que la gente puede ver que soy real, que lo doy todo. Eso me conmovió mucho”.

Casi todo el mundo, desde los aspirantes a sabios en la sala de prensa hasta Davide Bramati en el coche del equipo Soudal-QuickStep, pensaron que Alaphilippe estaba haciendo una tontería cuando partió en compañía de Maestri cuando todavía quedaban 120 kilómetros por recorrer. Pero aquí había un método para su locura.

Como en Épernay en el Tour de 2019 o en Lovaina en el Mundial de 2021, Alaphilippe siguió una estrategia que sólo tenía sentido dentro de la lógica de sus propios días de gracia. Cuando siguió adelante en la subida a través de Recanati, el lugar de nacimiento del poeta Giacomo Leopardi, ya estaba empezando a imaginar las infinitas posibilidades del camino que tenía por delante.

“Fui primero en un grupo pequeño, pero la colaboración no fue tan buena”, dijo Alaphilippe. “Cuando nos fuimos como dúo, realmente no era el plan, y cuando nos quedamos mucho tiempo con 30-40 segundos, mi director deportivo Davide Bramati me pidió que parara y esperara al grupo perseguidor, pero dije: no, me siento bien. Dije que era mejor estar 45 segundos por delante que perseguir. Disfruté el escenario. Hubo altibajos todo el día, pero me sentí bien y eso hizo que la victoria fuera más especial”.

Durante gran parte del día, Alaphilippe y Maestri tuvieron un grupo fragmentado de aproximadamente 30 corredores detrás de ellos, y en varios momentos a lo largo de la tarde, parecían condenados a ser barridos por los hombres fuertes, incluido el en forma Jhonatan Narváez (Ineos). .

Mantuvieron una ventaja de 40 segundos en el empinado tramo final hasta Monte Giove, donde Alaphilippe aprovechó las pendientes del 20% para deshacerse de Maestri. A partir de ahí, corrió frenéticamente para sujetar a sus perseguidores, lanzándose con energía nerviosa a cada rincón hasta el momento en que se dio cuenta de que la victoria finalmente era suya. Finalmente llegó a casa con 31 segundos de ventaja sobre Narváez para completar una serie completa de victorias de etapa en el Gran Tour.

“Es puro ciclismo, pura carrera”, sonrió Alaphilippe. “No esperaba pasar el día con Mirco Maestri, pero realmente quiero decirle que él también merecía ganar. En la final tuve que seguir empujando hasta los últimos 500 metros, porque tenía mucho miedo de que llegara Jhonny Narváez…”

Renacimiento

La victoria fue la primera de Alaphilippe en casi un año y solo la quinta desde que se proclamó campeón del mundo por segunda vez en Lovaina en 2021. Las temporadas posteriores han estado marcadas por lesiones y enfermedades, pero también acompañadas por el descontento cada vez más vocal de su pagador Lefevere. .

El punto más bajo pareció llegar en febrero, cuando Lefevere sugirió que la forma del jugador de 31 años había sufrido “demasiada fiesta, demasiado alcohol”, mientras culpaba aún más a la relación de Alaphilippe con su pareja, la directora del Tour de France Femmes, Marion Rousse. . Alaphilippe se negó entonces a involucrarse en un debate público y volvió a mantener su consejo cuando se le preguntó sobre el asunto en Fano.

“Mantuve la calma, mantuve la fe en mí mismo”, dijo cuidadosamente Alaphilippe. “Di el máximo para sacar mi mejor nivel, eso es lo que me da motivación para seguir mi carrera y voilà… Hoy estoy muy feliz de haber ganado una etapa”.

Después de quedarse corto en el día inaugural en Turín y luego soportar un fracaso en la etapa de tierra a Rapolano Terme, Alaphilippe parecía estar calentándose a su tarea en este Giro, y la victoria aquí fue la confirmación.

Queda por ver si Alaphilippe podrá ahora llevar el impulso de su expedición italiana al verano, pero siempre ha sido un hombre para las grandes ocasiones y la mayor ocasión de todas – unos Juegos Olímpicos en casa – seguramente debe apelar a su sentido de teatro. Cuando se le preguntó si la victoria marcó su renacimiento, Alaphilippe levantó una ceja.

“Creo que nunca estuve muerto”, sonrió. “Por supuesto, durante algún tiempo estuve en una ola descendente, pero eso es parte de la carrera ciclista. Es difícil estar siempre en la cima. Necesitaba mucha paciencia y creo que hoy fue la mejor respuesta”.

