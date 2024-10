“Tengo mucho margen de mejora, pero este equipo me ha enseñado a creer en mí mismo y a recordar que Roma no se construyó en un día”

Cuando Sarah Gigante se cambió a AG Insurance-Soudal al comienzo de esta temporada, se alejaba de un contrato con Movistar después de dos temporadas difíciles que la habían dejado con una victoria y poco más de 20 días de carrera. En contraste, este año, durante un 2024 mucho más tranquilo con AG Insurance-Soudal, acumuló la experiencia de más de 40 días de carreras, finalizó séptima en su debut en el Tour de France Femmes y logró su primera etapa y victorias en el WorldTour femenino. no es de extrañar que se haya apuntado a más.

El equipo Women's WorldTour con orígenes en el equipo de desarrollo anunció esta semana que la joven australiana de 24 años había puesto la pluma sobre el papel para extender su contrato inicial de un año firmando un nuevo contrato de dos años.

“Extender mi contrato con AG Insurance-Soudal es verdaderamente un honor y un placer. Nunca he sido tan feliz ni tan exitoso como lo he sido con este equipo”, dijo Gigante en un comunicado de prensa del equipo. “El ambiente aquí es familiar y profesional, y estoy extremadamente agradecido por las oportunidades que he tenido y las amistades que he hecho”.

Gigante llamó la atención del mundo del ciclismo en general cuando, a los 18 años, recién salida de la categoría junior, se lanzó a la carrera por el título nacional femenino combinado sub-23/élite en ruta y se llevó no sólo el maillot sub-23 sino el de élite como Bueno. Después de eso, continuó cumpliendo a nivel nacional, pero su paso al abarrotado pelotón europeo le trajo un camino más difícil entre las restricciones fronterizas de la pandemia de COVID-19, las lesiones, las enfermedades y las oportunidades limitadas. Sin embargo, 2024 finalmente le ha dado a Gigante su primera temporada de carreras de primer nivel completa y en gran medida ininterrumpida.

“Durante mi tiempo con el equipo, aprendí algunas lecciones valiosas”, dijo Gigante. “Uno de los más importantes es centrarse en los aspectos positivos y aprovechar las fortalezas tanto de su equipo como de sus propias habilidades”.

“Como muchos corredores, tengo mucho margen de mejora, pero este equipo me ha enseñado a creer en mí mismo y a recordar que Roma no se construyó en un día. Puedes lograr mucho y estar orgulloso de tu progreso incluso mientras estás”. Todavía estamos aprendiendo.”

La ciclista, que consiguió la victoria en el Tour Down Under femenino en sus primeros días de carrera con AG Insurance-Soudal, espera volver para defender su título en el Tour de Australia del Sur en enero y, “lo más importante”, desempeñar un papel clave en el Grandes Vueltas, pero la gran agenda todavía parece ser continuar construyendo su posición en el pelotón WorldTour femenino a partir de una base sólida.

“De cara a las próximas temporadas, mi principal objetivo es seguir mejorando, tanto como piloto como como persona”, afirmó Gigante. “Quiero ser más fuerte y tener más confianza sobre la bicicleta mientras mantengo un buen equilibrio y felicidad fuera de la bicicleta.

“Aunque todavía no he establecido ningún objetivo específico basado en resultados, ya que todavía estoy esperando conocer mi programa de carreras exacto, estoy decidido a aprovechar al máximo las oportunidades que se me brindan y ayudar a mis compañeros de equipo a lograr sus objetivos”. metas personales.”