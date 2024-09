Joven de 27 años da el salto soñado al WorldTour

Orluis Aular, ganador del Trofeo Matteotti a principios de este mes, firmó un contrato de ensueño con Movistar Team por dos años, anunció el equipo el miércoles.

Aular pasó las últimas cinco temporadas con el Caja Rural-Seguros RGA, con quien destacó en las dos últimas temporadas, logrando victorias generales en la Volta ao Alentejo y la CRO Race el año pasado y el GP Internacional Torres Vedras-Trofeu Joaquim Agostinho esta temporada, además de un segundo puesto en la general del Tour du Limousin.

“La verdad es que nunca imaginé que podría llegar al WorldTour”, afirma Aular en el comunicado de prensa del equipo. “Siempre he buscado progresar paso a paso. Primero intenté llegar al pelotón europeo y lo conseguí gracias a Jesús Rodríguez Magro compitiendo en España con el EC Cartucho”.

Rodríguez, exprofesional del Banesto, era el propietario del equipo amateur de Aular, y la aventura de este en España continuó a escala más global con una etapa en Bélgica y Francia en 2017 y una serie de carreras en China al año siguiente. En 2019 fichó por el equipo japonés Matrix Powertag, con el que ganó el Tour de Kumano.

Estos logros llevaron a Aulaur a fichar por el Caja Rural-Seguros RGA, donde empezó a hacerse un hueco en el pelotón europeo en plena pandemia de COVID. En 2022 consiguió su primera victoria con el equipo en la Clásica da Arrabida y a continuación su primera victoria general en la Volta ao Alentejo.

“No tengo palabras para agradecer a Caja Rural la oportunidad que me han dado. Sabía que a partir de ahí todo iba a ir más duro, y han sido muchos años de trabajo y dedicación para conseguir esta bonita oportunidad con Movistar Team. Me hace feliz y también me emociona mucho, nunca ha sido fácil”, afirmó Aular.

“2024 ha sido mi mejor temporada hasta el momento. Año tras año he mejorado mucho y he sido capaz de mantener la regularidad tanto en el rendimiento como en los resultados esta temporada, con el objetivo de llegar al WorldTour. Ese deseo me ha impulsado a trabajar más duro que nunca. He podido superar algunas montañas en mejor forma que nunca, y tener el 'plus' de saber que podía tener esa oportunidad de unirme al Movistar Team me dio esperanzas para seguir mejorando en muchos aspectos.

“Estoy a disposición del equipo para lo que necesiten. Voy a seguir persiguiendo objetivos, como he hecho durante toda mi carrera, intentando ser un buen jugador todoterreno y demostrando que todavía tengo margen de mejora. Tengo ganas de empezar, conozco a los compañeros y al cuerpo técnico, con algunos de ellos ya he compartido tiempo en el pasado, y quiero apoyar al equipo y darlo todo”.