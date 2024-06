La estrella eslovena “espero ver si he mejorado desde el Giro de Italia”

El ganador del Giro de Italia de 2024 y ex doble campeón del Tour de Francia, Tadej Pogačar, dice que está en mejor forma que durante el Gran Tour de Italia y que “nunca se ha sentido tan bien sobre la bicicleta”.

En su primera entrevista desde su triunfo en el Giro, que el corredor del UAE Team Emirates ganó con comodidad, un Pogačar marcadamente positivo hizo un análisis optimista de su forma actual de cara a su segundo Gran Tour de la temporada.

“Parece que he dado un paso adelante desde el Giro y mi forma es incluso mejor de lo que esperaba”, dijo Pogačar en la entrevista publicada en el sitio web de los EAU.

“He hecho un buen entrenamiento, he puesto a prueba un poco mis piernas y, para ser sincero, nunca me he sentido tan bien sobre la bici.

“Tengo muchas ganas de ver si he mejorado en las situaciones de carrera del Giro, pero me siento bien, así que no me puedo quejar”.

Pogačar dijo que pasó la semana posterior al Giro haciendo recorridos fáciles antes de intensificar su entrenamiento. El líder del UAE Team Emirates ha estado en el campo de entrenamiento en altitud, pero no ha participado en ninguna carrera desde su primer Gran Vuelta de la temporada.

La preparación para su quinta participación consecutiva en el Tour de Francia no podría ser más diferente que en 2023, dijo, debido a una fractura de muñeca en Lieja-Bastoña-Lieja.

“Nadie se prepara así para el Tour si no está lesionado y tantas cosas a mi alrededor no salieron bien después de la caída en Lieja. Vi quién estaba ahí para ayudarme y quién no”, dijo.

“Había cierta decepción y energía negativa y todo se fue acumulando hasta llegar al Tour de Francia. No estaba 100% seguro.

“Iba a haber un momento en el que todo se acumulaba y me iba a derrumbar y probablemente fue la contrarreloj en Combloux”, donde Pogačar sufrió una gran derrota ante Jonas Vingegaard (Visma-Lease A Bike).

“Después de esa contrarreloj, me apagué por completo, no había vuelta atrás. Además, después del Tour tuve el Campeonato del Mundo, nada me salió bien” -pese a lo cual consiguió una medalla de bronce en la carrera en ruta- “y pasé un momento difícil. Por suerte pude recuperarme y terminar bien la temporada”.

Pogačar dijo que espera que Vingegaard esté en buena forma para el Tour, a pesar de sus lesiones en Itzulia País Vasco y su larga remontada, pero advirtió que, como descubrió el año pasado, nunca fue fácil estar 100% seguro de las condiciones de carrera. También señaló que otros dos rivales clave, Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) y Primož Roglič (Bora-Hansgrohe), definitivamente estarán en la pelea.

“Jonas estuvo muy lesionado, muy grave, pero creo que se pondrá bien. Creo que Jonas estará preparado y si es fuerte mentalmente y se ha recuperado bien entonces, por supuesto, creo que deberíamos estar preparados para verlo en su mejor momento”, dijo Pogačar.

“Vimos con Remco y Primož que estaban en muy buena forma en el (Critérium du) Dauphiné, tal vez con Remco era demasiado pronto para volar al 100%, pero Primož”, que ganó la carrera directamente, “estaba realmente en Buena forma.

“Creo que todos estarán al máximo nivel en el Tour. Creo que será un Tour realmente competitivo, pero nunca sabes cómo son tus oponentes. Nuestros cuerpos son impredecibles, el año pasado pensé que estaba al 100%. pero un día estaba súper bien y un día no estaba preparado”.

Más allá del Tour de Francia, Pogačar confirmó, una vez más, que no participaría en la Vuelta a España, pero sí dijo que el Campeonato del Mundo en Zúrich constituía su último gran objetivo de la temporada.

“El año pasado quedé tercero en el Campeonato Mundial y me gustaría volver a intentarlo”, añadió. “Me gusta mucho el circuito de este año, Suiza es un país bonito y debería tener buenas carreteras y bonitas carreteras pequeñas. subidas, será una carrera dura. Tener la camiseta arcoíris sería un sueño”.