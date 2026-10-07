Puck Pieterse, que acaba segunda, se perfila como la campeona del futuro.

Si la victoria de Brandon McNulty en el Campeonato Mundial de Montreal se debió a un trabajo de equipo perfecto, entonces lo mismo podría decirse de la victoria de Demi Vollering en el Campeonato Europeo del sábado.

Podría haber sido menos dramático, con un pelotón más pequeño corriendo en un recorrido menos dinámico, pero el equipo holandés ejecutó su plan en Eslovenia tan bien como los estadounidenses hicieron el suyo en Canadá.

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