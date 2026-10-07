Puck Pieterse, que acaba segunda, se perfila como la campeona del futuro.

Si la victoria de Brandon McNulty en el Campeonato Mundial de Montreal se debió a un trabajo de equipo perfecto, entonces lo mismo podría decirse de la victoria de Demi Vollering en el Campeonato Europeo del sábado.

Podría haber sido menos dramático, con un pelotón más pequeño corriendo en un recorrido menos dinámico, pero el equipo holandés ejecutó su plan en Eslovenia tan bien como los estadounidenses hicieron el suyo en Canadá.

La gran diferencia, por supuesto, fue el estatus de Vollering como favorita absoluta en un circuito con garras que le convenía, por lo que en lugar de un viaje paciente, como lo hizo Estados Unidos, los holandeses tomaron el control desde el descenso de la bandera. Y nunca lo soltaron hasta que la camiseta estuvo en la espalda de Vollering, con su compañero de equipo Puck Pieterse a su lado en el podio, con una medalla de plata colgada del cuello.

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Cuando comenzaron los ataques mientras la carrera se dirigía hacia el norte desde Ljubljana, los holandeses dejaron claro a quién dejarían ir: Lorena Wiebes pasó de velocista suprema a domestica de lujo, persiguió movimientos y luego se sentó al frente durante 60 km, manteniendo la fuga a un brazo de distancia.

Todos tomaron su turno, Amber Kraak proporcionó algo de alivio a Wiebes, Riejanne Markus y Karlijn Swinkels lideraron el primer ascenso de la subida antes de que Femke de Vries destrozara al grupo a medida que las pendientes se hacían cada vez más pronunciadas. La siguiente vez se repitió la actuación: Vollering comenzó con cuatro compañeros de equipo en la última vuelta. De Vries redujo el grupo a sólo cuatro, antes de que Pieterse diera los golpes finales para el golpe de gracia de Vollering.

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“Fue realmente agradable, y creo que nuevamente mostramos una carrera perfecta aquí”, dijo Vollering a Cycling Pro Net después de la carrera. “Realmente disfruté la carrera aquí y también terminar todo el trabajo duro, y también Puck, que quedó segundo aquí, es simplemente un gran sueño para todos nosotros”.

“Nunca me preocupé por nada, y sé que ahora puedo confiar en todas ellas con todo mi corazón. Fue un gran placer correr así de nuevo hoy, y tuvimos el control desde el principio hasta el final, así que estoy muy orgullosa de todos los que participaron hoy y creo que es muy agradable que todas las chicas tengan su propia parte en esta carrera, como si todas fueran parte de la victoria y del segundo lugar, así que creo que esto es realmente satisfactorio para todas nosotras”.

Con victorias y un puñado de actuaciones sólidas en carreras de un día y por etapas, Pieterse demostró hace mucho tiempo que es mucho más que una gregaria, y su segundo puesto se suma a eso. Ganadora multidisciplinaria, triunfa en cualquier deporte, ya sea en bicicleta de ciclocross o de montaña, y seguramente tendrá la oportunidad de liderar el equipo holandés en futuros campeonatos de ruta.

Lideró a Vollering para hacer su movimiento ganador de la carrera y luego pudo sentarse sobre ruedas hasta la final, donde superó fácilmente a Marlen Reusser (Suiza). Pero ella también elogió a sus compañeros de equipo.

“Hoy hubo una holandesa en el frente casi todo el día, Lorena, Amber y todas las demás chicas hicieron un gran trabajo”, dijo Pieterse. Ciclismo Pro Net. “Fue fantástico sentir el apoyo de las chicas y luego Demi y yo terminamos”.

“Creo que puedo estar muy orgulloso de cómo monté y luego terminar el uno-dos es genial. Esas dos semanas con el equipo holandés fueron muy divertidas, el ambiente era bueno y realmente lo disfruté.

“Por supuesto, el objetivo siempre es aspirar lo más alto posible, pero esto también se siente como una victoria y creo que cuando se trabaja así el uno para el otro, siempre vale la pena”, dijo, sugiriendo sus ambiciones futuras.

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