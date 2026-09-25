Suiza era una de las favoritas para ganar la contrarreloj por equipos de relevos mixtos en el Campeonato Mundial de Ruta UCI el martes, pero sus posibilidades sufrieron un duro golpe a solo tres kilómetros de la prueba de 40,6 kilómetros.
Stefan Küng, ganador de la etapa contrarreloj de la Vuelta a España y potencia de la etapa masculina, sufrió una mecánica y tuvo que cambiar de bicicleta. Eso dejó a Stefan Bissegger y Mauro Schmid solos para cubrir los siguientes 17 km, una enorme desventaja en una contrarreloj por equipos.
“Antes de la carrera dijimos que no esperaríamos a nadie, porque el tiempo que pierdes es lo que al final ganas, así que sí, es un poco frustrante”.
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Los hombres terminaron sextos en el punto de relevo, perdiendo 35 segundos frente a los eventuales ganadores, Italia, y Küng cree que el problema podría haberles costado la medalla de oro después de que las mujeres llegaron a la meta a sólo 20 segundos de Italia.
“Es difícil decirlo después, pero sí, creo que sí. Habríamos estado en la pelea por la medalla de oro, porque perdimos por 20 segundos y nuestros muchachos estaban 35 segundos detrás de los italianos. Cuando ves también dónde terminaron los otros equipos, creo que podríamos haber estado allí arriba”.
Marlen Reusser, campeona mundial de la contrarreloj individual femenina de élite del domingo, reunió a sus compañeras de equipo Noemi Rüegg y Jasmin Liechti para seguir luchando por el maillot arcoíris, haciendo lo suficiente para mantener a raya a Australia por el bronce.
“Sabía que ahora iba a ser mucho más difícil, pero lo sabíamos de otras ocasiones: ya teníamos un problema mecánico por tercera vez en esta disciplina, así que sabía que todavía podemos estar en el podio, y si todo va muy bien, tal vez aún ganemos”.
“Nunca se sabe si otros también van a tener un problema mecánico o un problema, un mal ritmo, perder a alguien demasiado pronto. Entonces dije: 'Chicas, demos todo y veamos la línea de meta'”, dijo Reusser.
Al final, el equipo suizo no alcanzó la medalla de oro y Küng se quedó preguntándose qué podría haber sucedido.
“Son muchas preguntas y es parte del deporte”, dijo Küng. “Desafortunadamente, no pude contribuir más con el problema mecánico que tuve y eso obviamente es frustrante”.
Mientras que el equipo pudo ganar la medalla de bronce gracias a la determinación del resto del equipo, Küng subió al podio con un sentimiento de arrepentimiento. “Creo que nunca me sentí tan infeliz en un podio, aunque sea una medalla.
“Realmente siento que no contribuí en nada y que decepcioné al equipo. Sé que no es mi culpa en absoluto. Muchas gracias y un gran comienzo a mis compañeros de equipo que se mantuvieron unidos y siguieron luchando hasta el final, y fuimos recompensados con una medalla. Se gana como equipo, se pierde como equipo, pero hoy se siente un poco diferente para mí”.
“Ya fuimos campeones del mundo dos veces (en 2022 y 2023). El año pasado tuvimos una mecánica en el equipo femenino, y este año otra vez. Así que, sí, volveremos a estar en la salida el año que viene y queremos recuperar esta camiseta”.
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