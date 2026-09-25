Reusser ayuda al equipo suizo a ganar el bronce

Suiza era una de las favoritas para ganar la contrarreloj por equipos de relevos mixtos en el Campeonato Mundial de Ruta UCI el martes, pero sus posibilidades sufrieron un duro golpe a solo tres kilómetros de la prueba de 40,6 kilómetros.

Stefan Küng, ganador de la etapa contrarreloj de la Vuelta a España y potencia de la etapa masculina, sufrió una mecánica y tuvo que cambiar de bicicleta. Eso dejó a Stefan Bissegger y Mauro Schmid solos para cubrir los siguientes 17 km, una enorme desventaja en una contrarreloj por equipos.

Últimos vídeos deciclismonoticias
Mira el vídeo completo aquí: