“Es una de las carreras más importantes del mundo en este momento”, dice el esloveno tras un ataque en solitario de 81 km

Tadej Pogačar elevó Strade Bianche a la categoría de Monumento al ganar con un ataque en solitario de 81 km, añadiendo prestigio a su propio palmarés y al de la carrera italiana, todo mientras se divierte, como había prometido hacer.

El ciclista del UAE Team Emirates sonrió a los fotógrafos en la cima de la subida a Via Santa Caterina después de chocar los cinco con su ex entrenador en el mismo lugar donde ganó hace dos años. Más tarde, también compartió su éxito con su compañera Urška Zigart, besándose más allá de la meta y admitiendo que no tendría éxito sin su apoyo.

Pogačar quizás estaba cansado después de su hazaña, pero seguía sonriendo después de la carrera y disfrutando cada momento. ¿Hay que estar loco para atacar cuando faltan 81 kilómetros?, preguntó alguien.

“Quizás hay que estar loco para ser ciclista…” respondió Pogačar, con una leve risa.

“Pero había una atmósfera realmente hermosa en la carretera. Fue increíble. Nunca había visto tanta gente en una carrera italiana como hoy. Debo decir que fue realmente una de mis mejores experiencias. Cada carrera, cada victoria tiene su propia historia y esta nunca la olvidaré”.

Cuando se le preguntó si ésta había sido su mayor victoria, dijo: “¿Mi victoria más hermosa? No lo creo porque estaba muy sucia”.

Las grandes carreras del ciclismo, los cinco grandes monumentos, tienen años de historia, rutas de carrera icónicas y una lista de ganadores prestigiosos. Strade Bianche tiene sólo 18 años, pero ahora cuenta con una increíble ‘impresa’ de 81 km a su nombre, como llaman los italianos a un ataque en solitario y a una victoria como la de Pogačar.

Algunos describieron su victoria como merckxiana, como fue el caso cuando ganó Il Lombardia con un largo ataque en solitario. Pogačar está haciendo historia en el ciclismo, pero es demasiado modesto para admitirlo.

“No soy yo quien decide si este es el próximo Monumento. Los Monumentos son grandes carreras históricas. Tal vez Strade Bianche sea histórica dentro de 100 años”, sugirió.

“Es una de las carreras más populares del mundo en este momento. Probablemente sea la carrera de un día más vista. Es hermoso. Es increíble. Están sucediendo muchas cosas en la carrera. Podemos decir que es una de las carreras más importantes del mundo en este momento”.

El ataque de Pogačar en el tramo de tierra de Monte Sante Marie no estaba planeado, lo que lo hace aún más increíble. Pogačar atacó por instinto, como suele hacer, calculando sus posibilidades y derrotando a sus rivales.

“No era el plan pero la carrera fue diferente a lo que esperábamos”, explicó. “Fue una carrera más dura. Llovió mucho, cayó granizo y ya había muchos nervios antes de Santa María, por lo que no había un grupo grande y no quedaban muchos corredores. Sabía que si no marcábamos la diferencia allí, iba a ser difícil salir adelante solo.

“Las subidas después de Santa María no me van muy bien, así que fue un momento de decisión. Fue el momento en que decidí presionarlo y ver si alguien se cruzaba o no. También tenía a Isaac del Toro y Tim Wellens detrás en el grupo, así que sabía que si me quedaba sin gasolina, todavía éramos dos muchachos que podrían competir para el equipo”.

Pogačar no correrá la Tirreno-Adriático pero regresará a Italia para la Milán-San Remo, donde se enfrentará nuevamente a Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), luego correrá la Volta a Catalunya y regresará de un campo de entrenamiento en altura para correr la Lieja. Bastoña-Lieja antes del Giro de Italia y del Tour de Francia.

“Estoy deseando que lleguen todas las carreras”, dijo, evitando sugerencias de duelos con Van der Poel y Evenepoel.

“Tengo un programa realmente bonito. Estoy súper contento con el calendario. Puedo estar emocionado por cada carrera. La Milán-San Remo se disputa dentro de dos semanas y será dura. Veremos cómo se desarrolla, pero esperamos primero San Remo, luego Catalunya, Lieja-Bastogne-Lieja y luego un gran Giro.

“He recuperado toda la confianza que podría haber perdido tras la caída del año pasado. Fue un invierno fantástico para mí, tuve una preparación estupenda y tengo la confirmación de que todo está bien”.

