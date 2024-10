El especialista en gravel de 28 años ha ganado este año en The Traka 360, La Indomable y Gravel Suisse.

Las carreras de grava son todo menos normales y están llenas de resolución de problemas en diferentes tipos de superficies y terrenos. Esto parece convenirle a Karolina Migoń. En 2024 participará en su segundo Campeonato Mundial UCI de Gravel como una de las especialistas selectas en la creciente disciplina todoterreno y es una esperanza de medalla para Polonia.

Incluso antes de que la campeona defensora de élite femenina Kasia Niewiadoma saliera de la lista de largada para Polonia, Migoń era la mejor ciclista de ese país según los resultados de tierra este año, con victorias en The Traka 360 y dos victorias en el calendario de la UCI Gravel World Series. La Indomable y Gravel Suisse, que le valieron la clasificación a Bélgica para el campeonato mundial.

“Estoy mucho más preparado física y mentalmente este año. Las carreras UCI son conocidas por ser cortas y rápidas, y esta no es diferente. Es plana, rápida, con algunas colinas cortas e impactantes”, dijo Migoń ciclismonoticias. “El recorrido no es ideal para mí. Sin embargo, nunca se sabe a menos que lo intentes, así que será como andar en la carretera”.

“Quiero ver dónde estoy y creo que las carreras de gravel se han vuelto mucho más competitivas. Los ciclistas de gravel pueden competir con los ciclistas del World Tour, como hemos demostrado en algunas carreras este año, especialmente hacia el final de la temporada, cuando muchos ciclistas de carretera únete a eventos de gravel. Lo hace más divertido y desafiante”.

Migoń obtuvo su primera victoria de la temporada 2024 en La Indomable, la carrera española de las UCI Gravel World Series en Berja-Almería que cubre una pista de 96 km apta para escaladores puros. Derrotó a la campeona del año pasado, Carolin Schiff (Alemania) por casi dos minutos. Y antes de derrotar a Schiff nuevamente en el evento de 102 km de Gravel Suisse, obtuvo un resultado característico en una prueba de resistencia que definió su carrera en España.

“Mi carrera favorita este año fue sin duda la Traka 360. Era mi primera gran carrera sobre tierra y nunca había recorrido una distancia tan larga, ni siquiera en carretera. Era una gran incógnita para mí y no sabía qué esperar”, admitió.

“Sin embargo, me gustó mucho el recorrido y me sentí seguro de poder competir por el primer puesto. La gente fue increíble y el ambiente en Girona, dominado por los ciclistas durante toda la semana, fue increíble”.

La joven de 28 años parecía preparada para una temporada de carreras completa que tuvo pocos problemas que no pudiera resolver, sumando segundos puestos en The Rift en Islandia, Monsterrando en Italia y Gravel Worlds en Nebraska. También terminó cuarta en SBT GRVL en el recorrido negro de 200 km y quinta en la carrera por etapas de tierra de Santa Vall en España.

Hasta 2020, Migoń corrió para un equipo de ruta amateur polaco, Maton Atom Deweloper, y también compitió en ciclismo de montaña, y después de la pandemia mundial se mudó a Suiza. Ahora tiene 28 años, es ingeniera de software a tiempo completo y se suponía que iba a ser ciclista a tiempo parcial. Se comprometió con el equipo PAS Racing el año pasado y cambió algunas de sus prioridades.

“Realmente disfruto de mi trabajo profesional; nunca es aburrido y puedo resolver problemas diferentes a los que enfrento en la bicicleta. Trabajo con un equipo de ingenieros talentosos, que es un entorno muy diferente en comparación con el ciclismo. Tener este equilibrio ayuda mucho”, explicó.

“No es fácil compatibilizar el trabajo, mi carrera deportiva y mi vida personal, pero me concentro en las cosas altas. Tal vez en algún momento decida dedicarme a tiempo completo al ciclismo o seguir con mi carrera. Es bueno tener opciones.”

Un mes después de su victoria en The Traka, completó su primera Unbound Gravel 200 con el puesto 21 en la carrera de élite femenina, pero tuvo que celebrar los podios de sus compañeros de PAS Racing, el estadounidense Chad Haga en segundo lugar y Tobias Mørch Köngstad de Dinamarca en tercer lugar. Y al igual que Migoń, Köngstad también tiene una carrera a tiempo completo fuera de la bicicleta.

“Me sentí muy feliz e impresionado cuando vi sus resultados en la línea de meta. Compartimos todo como equipo, así que, aunque me decepcionó mi propio resultado, me emocioné por el éxito de mis compañeros de equipo en una carrera tan importante”.

PAS Racing apoya a 18 ciclistas en actividades de gravel, lo que no es el camino normal para la mayoría de los ciclistas, que normalmente pasan de escuadrones profesionales de ciclismo de carretera o de montaña y se sumergen en programas autosuficientes.

“Comencé con el ciclismo de montaña y el ciclismo de carretera, por lo que pasar al gravel fue una progresión natural. Fue una transición bastante orgánica”, afirmó.

“Me mudé a Suiza y comencé a andar en bicicleta para explorar el país y conocer gente nueva. Empecé a andar en bicicleta de gravel hace aproximadamente un año y, al final del año, con algunos buenos resultados en mi haber, me ofrecieron una lugar en el equipo PAS Racing. Al principio, no me di cuenta de que se convertiría en un año completo de carreras. El equipo tuvo excelentes resultados, así que ajustamos nuestros calendarios para incluir más carreras.

“En la escena de gravel, la mayoría de los corredores son privados y se las arreglan todo por su cuenta. Soy realmente afortunado de ser parte de un equipo donde gran parte del estrés y la logística están a cargo de nosotros. Nunca estoy solo en las carreras. “.

Otros compañeros de PAS Racing estarán en Bélgica para el Mundial, pero ningún otro piloto formará parte del equipo de Polonia.

“El año pasado no corrí ni entrené, por lo que mi decisión de participar en el Mundial fue bastante espontánea, sobre todo porque no estaba lejos de donde vivo. Fue increíble ser parte de un evento tan prestigioso y ver de primera mano la increíble victoria de Kasia. Su victoria fue bien merecida y me dio una gran inspiración para las carreras de gravel”, dijo ciclismonoticias sobre su temporada inaugural sobre tierra el año pasado.

“La carrera (el año pasado) se sintió más como una carrera en ruta en términos de velocidad y dinámica. Las carreras de grava no cuentan con el apoyo de una federación nacional, así que ni siquiera sabía quién más participaba de Polonia. Tuvimos que resolverlo todo. Solo, y no hubo táctica de equipo nacional porque no habíamos discutido nada antes de la carrera. Así que, en ese sentido, fue como una típica carrera de gravel en la que cada uno corre por su cuenta”.

Este año Niewiadoma no supone ningún problema, ya que el año pasado no sabía de antemano que su compatriota estaba en la línea de salida. Ella considera a Lotte Kopecky como la favorita de la carrera de este año, ya que la ciclista belga llega recién llegada de un segundo título mundial consecutivo en ruta. Sin embargo, Migoń reiteró que el gravel es verdaderamente una configuración individual con los equipos nacionales y que los recursos para el apoyo en carrera también son limitados. Es una suposición muy abierta sobre un ganador.

“Lotte (Kopecky) estará en casa y ha demostrado que puede ganar en cualquier condición este fin de semana. Será una carrera realmente interesante; todo es posible si estás solo sin un coche del equipo detrás”.