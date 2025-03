El favorito de los principales favoritos 'no se sentía bien' y termina el undécimo

Wout Van Aert y Visma-Lrease A Bike quedaron preguntándose qué podría haber sido el sábado, ya que la estrella belga no logró impactar al Omloop Het Nieuwsblad y su equipo nunca logró obtener los términos con una carrera que han ganado durante los últimos tres años.

Con el considerable beneficio de la retrospectiva, hubo muchas señales mixtas durante y antes de la carrera que sugirió que Van Aert estaba en buena forma, pero podría no estar a la altura de su yo clásico superior habitual en el primer fin de semana.

Sin victoria en sus carreras de acumulación y fuera del ritmo en los sprints en el Algarve, aunque para ser justos, fue bloqueado en el segundo, Van Aert había ocupado el segundo lugar en la contrarreloj de cierre. Sin embargo, cuando Alpecin-Deceuninck pudo dividir el Omloop Peloton con una sorprendente facilidad de alrededor de 40 kilómetros, Van Aert estaba en el lado equivocado de la división.

Las cosas se volvieron a juntar, pero su equipo, ya atrapado un poco cuando los EAU habían realizado un movimiento de pruebas en los adoquines de Lange Munte, no podían dictar la narrativa de las formas en que lo han hecho a menudo en Nieuwsblad en el pasado.

Van Aert y su compañero de equipo Matteo Jorgenson coincidieron con una aceleración en el Geraardsbergen de Tim Wellens (EAU EAU EMIRATS-XRG). Pero desde allí para romper la carrera apareció más allá de su ritmo.

“No me sentí demasiado bien. No tenía los sentimientos que quería”, dijo Van Aert. “Hicimos un gran esfuerzo porque estuvimos detrás de todo el tiempo, eso nos dice que no fue una buena carrera del equipo.

“Me siento bastante cansado, no era la carrera que esperaba. Nunca sentí que estuviera en disputa, pensé que me faltaba la sensación de que necesitas por un clásico como este”.

Hubo mucho viento en contra, dijo, “lo que bloqueó la carrera, y tal vez aparte de nosotros y EAU, muchos equipos que no querían hacer la carrera porque tenían un velocista aquí, pero eso es lo que puedes esperar”.

“Pero fue nuestra táctica hacer que la carrera sea difícil, y nunca llegamos al punto en que pudiéramos hacer eso”.

Las conclusiones de Van Aert eran que “mis piernas nunca fueron suficientes. Pero mañana es otro día”.

Undécimo al final, Van Aert tendrá la oportunidad de aclarar el récord en Kuurne-Brussels-Kuurne, como lo hizo en 2024 cuando reclamó tercero en Omloop y luego terminó con una victoria el domingo. Pero después del revés colectivo del sábado, su equipo también buscará una manera de recuperarse lo más rápido posible.