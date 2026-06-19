El holandés actualmente en acción en el Tour de Suiza para prepararse para el Tour de Francia, con el regreso del MTB en juego para agosto

A pesar de sus habilidades multidisciplinarias, Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) todavía lucha por combinar el ciclismo de montaña y las carreras en carretera mientras intenta ganar el escurridizo título mundial de MTB de cross-country.

Van der Poel competirá en el Tour de Suiza esta semana, por lo que perderá oportunidades de competir en MTB en las Copas del Mundo de Leogang y Lenzerheide. Después de decidir no participar en la Copa del Mundo de Nové Město en mayo y dirigirse el próximo año al Tour de Francia, llegará a agosto, el mes del Campeonato del Mundo, sin ninguna carrera de MTB en su haber.

Últimos vídeos de
Mira el vídeo completo aquí: