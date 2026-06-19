El holandés actualmente en acción en el Tour de Suiza para prepararse para el Tour de Francia, con el regreso del MTB en juego para agosto

A pesar de sus habilidades multidisciplinarias, Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) todavía lucha por combinar el ciclismo de montaña y las carreras en carretera mientras intenta ganar el escurridizo título mundial de MTB de cross-country.

Van der Poel competirá en el Tour de Suiza esta semana, por lo que perderá oportunidades de competir en MTB en las Copas del Mundo de Leogang y Lenzerheide. Después de decidir no participar en la Copa del Mundo de Nové Město en mayo y dirigirse el próximo año al Tour de Francia, llegará a agosto, el mes del Campeonato del Mundo, sin ninguna carrera de MTB en su haber.

El Campeonato Mundial se llevará a cabo del 26 al 30 de agosto en Val di Sole, Italia, con sólo una ronda de la Copa del Mundo posible para Van der Poel después del Tour: la parada en Les Gets, Francia, del 20 al 23 de agosto.

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“Sólo quería correr dos carreras en MTB, pero eso no sucedió”, dijo Van der Poel. Nieuwsblad el martes antes del Tour de Suiza. “Tuve algunos problemas de espalda en ese momento, pero se resolvieron rápidamente. Todavía quiero participar en el Campeonato Mundial, pero eso significaría otra doble preparación”.

La clasificación de Van der Poel en ruta le asegurará un lugar en la línea de salida para los Campeonatos Mundiales, en caso de que quiera competir, pero estar listo para la carrera es una tarea difícil, dado que ahora se está concentrando en el Tour, donde liderará a Jasper Philipsen e irá él mismo a las etapas.

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A pesar de los desafíos, Van der Poel ha tenido claro durante mucho tiempo que el título mundial de MTB es un gran objetivo en su carrera, y parecía comprometido a intentarlo este año incluso sin un rodaje perfecto.

“Queríamos hacer la preparación para el Tour a la perfección ahora, para poder centrarnos después en la bicicleta de montaña. Entonces normalmente todavía debería tener suficiente tiempo”, dijo. “Nunca será ideal, pero quiero darle una oportunidad”.

Su falta de experiencia en carreras y agudeza técnica le ha costado a Van der Poel otras veces: su famosa caída en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 y, más recientemente, hizo lo mismo en su debut en 2025 en Nové Město, donde se estrelló dos veces antes de abandonar.

No gana una prueba de MTB desde 2021, cuando ganó dos carreras de la Copa del Mundo en pista corta, y no gana una carrera de XCO desde 2019, donde fue una fuerza bastante dominante en el circuito de la Copa del Mundo. Desde entonces, sin embargo, su éxito ha sido limitado: el año pasado quedó sexto en la Copa del Mundo de Les Gets y luego 29º en el Campeonato Mundial.

Mientras que ciclistas como Tom Pidcock parecen equilibrar con éxito tanto el MTB como la carretera (debido a una gran cantidad de factores, incluidas diferentes ambiciones de equipo, diferentes tipos de ciclistas y diferentes roles en Grandes Vueltas), Van der Poel no ha logrado dominar el arte de un programa doble, y eso no parece que vaya a cambiar en 2026.

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En cuanto a la carretera, el jugador de 31 años se encuentra en Suiza esta semana compitiendo por primera vez desde abril, con el objetivo de ponerse a punto antes del Tour y volver a la senda ganadora.

“Siempre intento ganar una etapa, así que intentaré hacerlo aquí también”, dijo. “He tenido un buen campo de entrenamiento y me siento bien, así que tengo confianza”.