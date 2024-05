El siempre agresivo campeón italiano recortó 4 segundos la ventaja de la general en la etapa 7

Demi Vollering se encuentra en una posición privilegiada antes de la etapa final de La Vuelta Femenina, con la camiseta roja de líder en su espalda, un claro margen para llegar al segundo lugar y un poderoso equipo SD Worx-Protime con toda su fuerza para apoyarla en una final cumbre que juega a sus puntos fuertes.

Aun así, la ciclista holandesa ha aprendido por las malas que el rojo puede escaparse de la manera más inesperada, por lo que es poco probable que baje la guardia, sobre todo porque la segunda clasificada, Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek), no muestra signos de un cambio temprano. concesión.

Definitivamente, las probabilidades están en contra de un golpe de Estado final por parte del campeón italiano, que es el único corredor a un minuto de Vollering en la general y tiene un equipo disminuido por accidentes con el que cerrar la brecha. Aún así, en la séptima etapa dividida con viento cruzado del sábado, el equipo de cinco Lidl-Trek continuó conduciendo agresivamente.

El resultado fue un tercer puesto en la etapa para Longo Borghini, que puede que sólo haya recortado unos pocos segundos del considerable déficit de 56 segundos con respecto a Vollering, pero demostró que el corredor y el equipo no están interesados ​​en quedarse con las manos vacías.

“Las chicas hicieron un gran trabajo cubriendo movimientos e intentando atacarse a sí mismas”, dijo Longo Borghini, quien luego intentó lo suyo en los últimos cientos de metros de la final cuesta arriba.

“Traté de seguir a Faulkner, luego intenté pasarla. Intenté ir fuerte desde los 300 m. Sabía que estaba un poco lejos de la línea de meta, pero tuve que esforzarme y al final es un buen tercer puesto”, dijo Longo Borghini, que terminó justo detrás de la segunda clasificada, Kristen Faulkner (EF Education-Cannondale), después de Marianne Vos superó a ambos para hacerse con la victoria de etapa.

Un atento Vollering cruzó la línea justo detrás de Longo Borghini en cuarto lugar, por lo que, si bien el retador italiano ganó algo de terreno en la general, asegurándose una bonificación de cuatro segundos por el tercer lugar, no hubo diferencia de tiempo adicional.

Vollering llega ahora a la etapa final con un margen de 52 segundos sobre su rival más cercano en la general y las únicas otras corredoras a dos minutos son Riejanne Markus (Visma-Lease a Bike), que está detrás a 1:14, y Juliette Labous ( dsm firmenich-Post NL) a las 1:48. El resto de los diez primeros está a más de dos minutos: la compañera de equipo de Vollering, Niamh Fisher-Black, quinta, Évita Muzic (FDJ-Suez) sexta, Faulkner séptima y luego otra corredora del SD Worx-Protime, octava, Marlen Reusser. Ricarda Bauernfeind (Canyon-SRAM) y Yara Kastelijn (Fenix-Deceuninck) completan el top ten, con Kastelijn a 4:07.

Con solo una etapa por recorrer, Vollering, que quedó segunda detrás de la tres veces ganadora retirada Annemiek van Vleuten en 2023, afronta los últimos 89 km de carrera en una posición poderosa, especialmente dada la fuerza de su equipo y el terreno. La séptima etapa del domingo incluye dos puertos de categoría 1, el último a Valdesquí Madrid con una pendiente media del 4,8% en 12,8 kilómetros.

“Creo que la etapa me va bien. No he analizado los detalles todavía, pero será una etapa difícil y eso es bueno para mí”, dijo Vollering, quien llegó primero al final en la cima de la etapa 5, con Kastelijn. y Longo Borghini se unieron a ella en el podio, mientras que en la etapa 6 Vollering quedó segunda detrás de Muzic, con Kastelijn tercero y su rival más cercano a la general, Longo Borghini, quinto.

“En cuanto a los rivales a los que hay que prestar atención, creo que Yara Kastelijn ya ha demostrado lo fuerte que es, al igual que Évita Muzic ayer”, dijo Vollering el sábado mientras seguía mirando hacia la etapa 8 del domingo. “Y nunca se puede subestimar a Elisa Longo Borghini: ¡siempre es peligrosa!”