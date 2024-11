El dos veces ganador del Tour guarda silencio sobre su posible debut en el Giro de Italia, pero apunta a la carrera en ruta del Campeonato Mundial en Ruanda.

Jonas Vingegaard se ha dirigido al último llamado de la UCI para que la AMA “tome una posición” sobre el uso de la inhalación de monóxido de carbono (CO) y afirmó que seguirá cualquier orientación que se le dé después de que se reveló que los equipos usaban el gas como parte de la optimización del entrenamiento en altitud. .

Durante el Tour de Francia, salió a la luz que el equipo danés Visma-Lease a Bike, el UAE Team Emirates de Tadej Pogačar y el Israel-Premier Tech habían utilizado respiradores de monóxido de carbono para comprobar los valores sanguíneos al inicio y al final de los campamentos de altitud. Colectivo de escape informó en julio.

Esto está relacionado, pero no es lo mismo, con un uso alternativo del gas que la UCI ha pedido a los equipos que no continúen, que es la “inhalación repetida de CO”, un método que, según los hallazgos de Escape, utiliza el mismo equipo y podría usarse potencialmente. para aumentar las medidas de capacidad aeróbica.

En una conferencia de prensa previa a la temporada 2025, Vingegaard reveló que ni siquiera sabía que existía el segundo uso potencial, más agresivo, del CO. Luego reiteró que él y Visma sólo lo habían usado como una simple prueba para ver si el campamento en altitud estaba teniendo el efecto deseado.

“Entiendo si se usa mal, pero nunca supe que podría usarse mal. Creo que dije antes que sólo lo usamos para probar si los campamentos de altitud están funcionando o no”, dijo Vingegaard.

“Entonces lo que escuché es que si lo usas mal, puedes usarlo en lugar de un campamento de altitud, y si lo usas de esa manera, entonces dicen que puede haber algunos problemas de salud, pero esa no es la forma en que lo usamos.

“Pero dicho esto, también lo que escuché es que cuando haces esto una vez, es como fumar un cigarrillo y quiero decir, hay mucha gente fumando cigarrillos todos los días”.

Los Emiratos Árabes Unidos respondieron de manera similar en julio para aclarar que no usan CO de manera poco ética y que solo se había utilizado para medir la masa de hemoglobina. Sin embargo, Vingegaard fue franco en que no tiene ninguna ambición de estar en el lado equivocado de las reglas, en caso de que la AMA prohibiera totalmente todo uso de CO.

“Es una cuestión difícil y no tomaré ninguna posición al respecto. Por supuesto, seguiré lo que digan la UCI y la AMA al respecto”, continuó Vingegaard. “Así que si lo prohiben, por supuesto, nunca lo volveré a hacer”.

La AMA aún no ha respondido a la petición de la UCI de tomar una posición oficial sobre el gas que utilizan los equipos en el ciclismo, sin embargo, Vingegaard, al igual que los Emiratos Árabes Unidos, está seguro por ahora de que no se cruzan líneas.

Guardar silencio sobre el Giro y 2025

Vingegaard también mantuvo sus cartas cerca de su pecho cuando habló de su calendario para la próxima temporada 2025, a pesar de los fuertes rumores de que podría optar por debutar en el Giro de Italia antes de su revancha en el Tour con Pogačar.

“Eso es algo que todavía no puedo responder. Como dije antes, aún no hemos decidido los horarios”, dijo Vingegaard cuando se le preguntó sobre una posible candidatura al Giro.

“Como he dicho antes en mi carrera, el Giro es una carrera que me gustaría correr en mi carrera. Pero no puedo decir si será el año que viene o el siguiente o si alguna vez sucederá. No lo sé. Lo iremos haciendo año tras año y por ahora no hemos decidido nada para el año que viene”.

Ha estado ocupado con el nacimiento de su segundo hijo, un varón, y entrenando en Dinamarca antes de los dos campos de entrenamiento de Visma en diciembre y enero. Entonces es cuando los objetivos y las carreras estarán completamente trazados. Por ahora, no ha perdido nada de su sentido del humor.

“El Giro siempre es una opción. También lo fue el año pasado. Quiero decir, por supuesto, la puerta está abierta. La puerta también está abierta para, no sé, Flandes y Roubaix, así que, quiero decir, nada tiene que pasar”. “Todavía no se han decidido”, bromeó el danés, que volvió a optar por mantener sus planes en secreto.

“La puerta sólo se cierra una vez que hemos elaborado el cronograma y aún no lo hemos finalizado”.

Sin embargo, confirmó que le interesaría tener una oportunidad en la carrera en ruta del Campeonato Mundial de 2025 en Ruanda. Aún no ha competido en el Mundial a nivel de élite, pero ve un período de tres años de cursos que podrían adaptarse. él, con Ruanda, Canadá y Francia como los próximos países anfitriones.

“Creo que los próximos tres, Ruanda, y luego Canadá, y luego en los Alpes en Francia. Así que creo que, con suerte, serán tres buenos campos para mí. Pero ahora, por el momento, creo que solo lo sabremos el próximo año. Y creo que es un curso que también me conviene bastante”, dijo Vingegaard, a pesar de que su principal objetivo sigue siendo los Grandes Vueltas de tres semanas.

“Creo que ya he demostrado anteriormente que siempre soy mejor en las carreras por etapas, así que creo que mi principal prioridad será algo diferente a las carreras de un día.

“Pero, por supuesto, cuando hay un Campeonato Mundial como este con un buen recorrido para mí, es una oportunidad. Por supuesto, también me gustaría hacerlo. Espero poder estar allí y hacerlo lo mejor posible”.

Lo que es seguro, sin embargo, es que necesitará mejorar su juego a partir de la carrera de 2024 si quiere alcanzar los niveles del actual campeón mundial y actual ganador del Tour de Francia, Pogačar.

Pero Vingegaard no ha perdido la fe después de perder por 6:17 en julio, sabiendo que era un “milagro” estar allí después del horroroso accidente que sufrió en Itzulia País Vasco y la recuperación que sufrió de un pulmón perforado, roto. costillas y esternón roto.

“Por supuesto, si todo hubiera ido perfecto para mí este año en el Tour de Francia y me hubieran derrotado con seis o siete minutos o por mucho, me hubiera sido más difícil mantener la fe, pero sé que lo que me pasó”, dijo Vingegaard.

“Sé lo malo que fue. Entonces, cuando sé eso, también tengo mucha fe y convicción de que puedo ser mejor porque sé que la preparación que tuve estuvo lejos de ser la ideal. Eso me da mucha fe en mí mismo. .

“(Pogačar) fue mejor este año que en 2022 y 2023, así que yo también tengo que ser mejor que en esos años. Tengo que mejorar el año que viene si quiero volver a ganar. Y, por supuesto, También estoy muy motivado para hacerlo, para mejorar aún más, para luchar cada día y ver si puedo volver a ganar”.