¿Cuántos productos se te ocurren que agreguen seguridad y disfrute a tus viajes?

El Garmin Varia RTL515 es un producto que considero que me cambia la vida, en realidad no, y está a la venta para el Black Friday. Si prefieres ir al grano, puedes salta directo al trato. Para aquellos que no están convencidos por ese convincente argumento, no se preocupen, tengo más que decir. Continúe leyendo y tengo razones sólidas para contarle sobre esto, solo quiero asegurarme de que comenzamos entendiendo que amo esta luz, creo que todos deberían tener una y nunca salir de casa sin ella.

Pero retrocedamos un poco. He estado escribiendo nuestras guías del comprador que cubren mejores luces para bicicletas desde hace unos años. Pedí la tarea después de pasar demasiado tiempo viajando desde mi casa en pleno invierno. En esa época del año, amanece tarde y oscurece temprano y mis paseos significaban comenzar y terminar con una luz. También soy la persona que con frecuencia tiene una nueva idea acerca de andar en bicicleta durante la noche en lugar de llevar algo con qué dormir. Sin embargo, independientemente de mis razones, he visto y probado más luces que casi nadie. Tengo un contenedor de luces en el que puedo buscar en cualquier momento buscando la luz perfecta para cada situación. La Garmin Varia RTL515 sigue siendo una luz destacada y definitivamente la más utilizada.

Un dispositivo de radar Garmin Varia te mostrará en el ordenador de tu bicicleta o en tu teléfono cuando se acerque un vehículo por detrás.

¿Qué es el Garmin Varia RTL515?

Esta pregunta tiene dos partes porque este producto tiene dos partes. El RTL515 es en parte luz y en parte radar. Empecemos con la parte ligera. Este es el más sencillo.

La sección de luz está en la parte superior de un rectángulo redondeado que mide 3,9”/98,6 mm de alto por 1,6”/39,6 mm de ancho. Sin embargo, la mayor parte de ese espacio no está dedicado a la luz. La luz en sí mide aproximadamente 0,1”/2,7 mm. redondo y se encuentra detrás de una lente de Fresnel. La sección central es transparente mientras que los anillos exteriores de la lente son esmerilados. También hay lentes laterales de color rojo transparente que permiten la fuga de luz y la visibilidad desde ambos lados.

En términos de potencia bruta, la luz no es la más brillante disponible. Hay cuatro modos disponibles, incluidos sólido, pelotón, flash nocturno y flash diurno, pero la opción más brillante es el flash diurno. En el modo de flash diurno, Garmin utiliza un patrón de flash irregular de 65 lúmenes, lo que la convierte en la luz menos potente de mi lista de las mejores luces traseras para bicicletas. Sin embargo, recuerde que los lúmenes son una medida de potencia y no una medida de brillo. Garmin no enumera la clasificación de lux, pero especifica que es visible hasta 1 milla/1,6 km de distancia y no voy a discutir eso. El diseño de la lente la hace increíblemente brillante y el patrón de destello irregular también aumenta la visibilidad.

Si bien la visibilidad es impresionante, también lo es la duración de la batería. Usando el modo de flash diurno, puedes obtener 16 horas del Garmin Varia RTL515. Sin embargo, una vez más, la especificación no es líder en su clase. Es bastante impresionante, pero hay otras opciones en la lista con tiempos de grabación más largos.

Si no lo he convencido de lo fantástico que es el RTL515 mientras ejecuta las especificaciones de luces intermedias, recuerde que hay otro lado de este producto. La verdad es que la pieza de iluminación es impresionante pero hay que reconocer que hay otras que son mejores y cuestan menos. Lo que hace que la RTL515 sea impresionante es que es una buena luz y viene con Garmin Varia Radar.

La parte del radar de esto es la verdadera magia. Es la razón por la que toda la unidad es mucho más grande que la luz y es la razón por la que nunca salgo de casa sin ella. También es bastante simple en concepto.

El radar Garmin Varia es simplemente un radar orientado hacia atrás que mide la velocidad. La extensión del sensor es de 220 grados y 153 yardas / 140 metros y, cuando un vehículo que se acerca por detrás ingresa a ese espacio, recibirá alertas visuales y audibles (según su configuración) en la computadora de su bicicleta. En la práctica, la distancia es mayor y también detectará varios vehículos.

Dado que el RTL515 utiliza un soporte Garmin estándar, puedes encontrar una gran variedad de opciones de soporte alternativas que se adaptan a cualquier necesidad que tengas.

¿Cómo es el uso del Garmin Varia RTL515?

Entonces tienes una luz y un radar que se montan en la parte trasera de tu bicicleta mediante un soporte de cuarto de vuelta de Garmin, ¿y ahora qué? Lo montará a través de los soportes de banda elástica incluidos o mediante una gran variedad de soportes de terceros, lo encenderá y lo conectará a la computadora de su bicicleta a través de ANT+ o BLE. Puede que esto no parezca tan innovador todavía, pero hay muchos matices.

Nuevamente puedo comenzar con la parte ligera de la ecuación. El RTL515 es compatible con el sistema de red de luces de Garmin y, cuando se empareja con una computadora Garmin, se abre una experiencia mayor. No es necesario que utilices una computadora Garmin con esta pieza, pero si lo haces, nunca tendrás que encenderla ni apagarla. En cambio, tienes la opción de encenderlo con tu unidad principal o cuando presionas inicio y también puedes decidir en qué modo se enciende.

En mi caso, lo dejo para que se encienda y apague cuando comienzo y paro un viaje y para que funcione en el modo intermitente diurno. Nunca tengo que cegar a nadie mientras camino por mi casa y obtengo la mayor visibilidad junto con la mayor duración de la batería.

Sin embargo, parte de ese sistema es la elección. En lugar de tener que presionar botones en la luz, puedo ajustar su comportamiento desde la computadora de mi bicicleta. Cuando hago paseos espero que duren más de 16 horas, lo aprovecho para alargar la batería. Por la mañana cuando empiece dejaré que haga su trabajo con normalidad. Cuando salga el sol, apagaré la luz pero dejaré el radar encendido. Por la noche volveré a la luz intermitente. He manejado más de 24 horas con el sistema.

La razón por la que me importa dejar el radar encendido es la otra pieza de este rompecabezas. Se necesita algo de tiempo para comprender realmente cómo es esto, pero una vez que lo haces, esta es la pieza que te cambia la vida. Recuerde, funciona indicándole que hay un automóvil detrás de usted. Se parece mucho a un espejo y es tan bueno que puedes usarlo de esa manera. Cuando hay un automóvil, a veces no “ve” un segundo que está justo detrás, pero aparte de eso, no pasa por alto los automóviles y no genera falsas alarmas. Es tan confiable que primero observo mi unidad principal y luego compruebo dos veces cuando quiero cruzar un carril. Nunca tengo que empezar mirando para ver si el camino está despejado al girar la cabeza.

Esto también tiene otros efectos colaterales. Es decir, podrás relajarte mientras conduces. Si estás con un amigo, puedes subir con dos y charlar hasta que llegue un auto. Si viaja solo, puede perderse en el viaje en lugar de escuchar los vehículos que se aproximan. Una vez que te acostumbras, cambia toda tu relación con el tráfico.

Si está de acuerdo con un poco menos de duración de la batería pero prefiere una cámara, Garmin tiene la RCT715 como otra opción.

Opciones de Garmin Varia

Solo probé el RTL515 porque me encanta y creo que todos deberían tener uno. Dicho esto, existen otras opciones de Varia. Normalmente el más barato es el Varia RVR315 pero no recomiendo comprarlo. Por el momento no está a la venta, por lo que tiene el mismo precio que el RTL515 pero tiene menos duración de batería y no tiene luz. Sin embargo, lo más interesante es que la Varia RCT715 agrega una cámara a la ecuación. hice un completo Revisión del Garmin Varia RCT715 y es una pieza de equipo intrigante que también está a la venta en este momento. Tiendo a usarlo menos porque tiene menos duración de batería, pero si recorre distancias más cortas y le gusta la idea de llevar una cámara de tráfico consigo, vale la pena considerarlo. Obtiene todos los beneficios del RTL515 además de una mejor montura y cámara.

Decidas lo que decidas, Garmin Varia es algo que uso y amo. Cuando escribo una guía para compradores o hago una reseña, me pongo el sombrero de crítico. Miro el mercado y me pongo en el lugar de los demás. ¿Un producto está bien hecho y tiene un precio justo con un concepto que tiene sentido? Si es así, no siempre significa que tenga que serlo para mí. Por otro lado, viajo alrededor de 10.000 millas/16.000 km al año y tengo muchas opciones en cuanto a luces. La luz trasera que nunca me falta es la Garmin Varia RTL515 y está en oferta. Ve a buscar uno.

Si has llegado hasta aquí, es evidente que eres un ávido negociador, así que ¿por qué detenerte ahora?

