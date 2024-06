Al esloveno no le preocupa quedarse sin tiempo para ganar el Tour de Francia a sus 34 años

Primož Roglič ha descartado cualquier idea de que el Tour de Francia de este año pueda representar la última oportunidad para él de ganar la carrera de manera realista mientras se enfrenta a Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel con su nuevo equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe.

El ciclista de 34 años participa en el Tour por séptima vez en su carrera y se enfrenta a tres grandes competidores, cada uno de los cuales tiene un obstáculo que superar. Pogačar corre su segundo Gran Tour del año, para Vingegaard hay dudas sobre su recuperación del accidente en el Itzulia Basque Country y para Evenepoel sobre si podrá ganar en su debut.

Roglič, que cumplirá 35 años en octubre, es el mayor de los competidores de primer nivel por siete años, pero dijo en una conferencia de prensa previa a la carrera en Florencia que no le preocupa quedarse sin posibilidades de ganar la carrera.

“Es verdad (tengo 34 años), pero todavía me siento joven”, dijo. “Estoy feliz, cada oportunidad que se te ocurra, en primer lugar, poder estar en la salida el sábado es algo. Realmente no me preocupo por esas preguntas”.

“Cambié de equipo, por ejemplo, para tener la oportunidad de intentarlo. Para mí, o gano el Tour o no, y el año que viene habrá otro y otro. Hay un día y una noche. Los hechos están ahí.

“Simplemente no arrepentirme, realmente poner todo en las cosas y tratar de hacerlo lo mejor posible, eso es definitivamente algo con lo que tengo que seguir. Si es el último o si tengo 10 más, es algo que haré mientras pueda”. divertirse.”

Si bien Pogačar no ha corrido desde que ganó el Giro de Italia en mayo y Vingegaard no ha corrido desde el accidente de Itzulia en abril, Roglič puede comenzar el Tour con una reciente victoria en el Critérium du Dauphiné en su haber, habiendo vencido ampliamente a Evenepoel en la carrera de una semana.

Trabajó bien con su nuevo compañero de equipo y súper doméstico Aleksandr Vlasov en Francia, a pesar del susto en la etapa final, mientras que el dolor en el hombro sufrido en un choque masivo en la etapa 5 de la carrera no ha persistido, dijo.

“Es parte del trabajo (prepararse) pero en este momento me siento bien”, dijo sobre recuperarse del dolor. “Ha funcionado bien durante la última semana y realmente no tengo ningún dolor. Disfrutaré de esta sensación hasta el sábado.

“El Tour dura tres semanas, pero empieza con un día. Tienes que estar ahí y tratar de ganarlo desde el primer día hasta el 21”.

“Ya habrá mucha lucha en la primera etapa, la segunda, grandes montañas con el Galibier en la cuarta etapa, y luego contrarreloj, etapas de tierra. Es una primera semana de locura, ¿no? Y vendrán cosas aún más importantes”.

Vlasov estará de nuevo al lado de Roglič durante el fin de semana y el resto del Tour, mientras que Jai Hindley, Matteo Sobrero, Nico Denz, Marco Haller, Danny van Poppel y Bob Jungels también estarán presentes para apoyar su candidatura al maillot amarillo.

Después de haber pasado los últimos ocho años en Jumbo-Visma, la carrera marca el primer Tour de la carrera de Roglič fuera del equipo holandés, mientras que un nuevo patrocinador principal en Red Bull marca otro cambio.

“Ojalá nos dé alas, ¿no?” Bromeó Roglič. “Es realmente genial ser parte de este gran proyecto. Llegar con un gran patrocinador como Red Bull es realmente un cambio para todo el mundo del ciclismo. Por eso los equipos son más fuertes y los ciclistas son más fuertes. Está elevando el nivel del ciclismo a ir más y más alto para todos nosotros.

“Pero no pienso mucho en los oponentes y todo lo demás porque al tener un nuevo equipo y todos los muchachos a mi alrededor, tenemos suficiente trabajo para perfeccionarnos. Estas son las cosas en las que estoy pensando y luego trato de ejecutar más tarde.”