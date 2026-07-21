Campeón mexicano de ruta sube al tercer lugar de la general pero nota dolor en la espalda y la pierna

Isaac del Toro tuvo que tomar una decisión en una fracción de segundo. “O me caigo o me caigo sobre Tadej”, dijo el mexicano sobre el momento en que el pelotón se pasó de una curva en la etapa 15 del Tour de Francia, el mismo momento en el que finalizó el Tour de Jonas Vingegaard.

Es posible que los reflejos naturales de autoconservación se hubieran activado, pero fueron anulados por el sentido del deber para con su amo.

“Así que me estrellé”, afirmó Del Toro, como si en realidad no fuera una elección.

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Del Toro sufrió la caída por el líder de su equipo UAE Team Emirates-XRG, Tadej Pogačar, y recibió una recuperación instantánea. Con Vingegaard fuera de carrera, todo el aspecto táctico del Tour cambió en un instante, y sin su rival más cercano y más grande del que preocuparse, Pogačar se dispuso a cambiar las tornas y trabajar para su jefe gregario.

Ya hemos visto a Pogačar preparar a Del Toro para una victoria de etapa al principio de este Tour, pero el maillot amarillo acompañando a un compañero de equipo en un final en cumbre fuera de categoría fue un espectáculo notable para la vista.

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“Es una locura que este tipo realmente quiera comprometerse a ayudarme”, dijo Del Toro. “Es como un loco, una persona loca. Realmente intenté comprometerme hoy”.

Cuando los dos navegaron limpios, solo Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) pudo seguirlos, y el trío logró alcanzar la cima, aunque UAE no completó el trabajo. Del Toro fue elegido para correr, pero Evenepoel se alejó de él a la vista de la línea, y aunque Pogačar saltó a la rueda del belga para marcarlo, no lo rodeó, e incluso parecía que estaba conteniendo algo.

“Tal vez cometí algunos errores en la final, pero estoy muy feliz de cómo fue. Sólo tenemos que hacerlo un poco mejor en la final y todo será perfecto”.

Aún así, Del Toro podría estar muy satisfecho con los avances que logró en la clasificación general, que lo colocaron nuevamente en una posición de podio. Del Toro encontró 52 segundos sobre sus rivales clave Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) y Florian Lipowitz de Red Bull, por lo que el mexicano ahora es tercero en la general, 58 segundos detrás de Evenepoel y 25 segundos por delante del cuarto clasificado, Seixas.

Después de terminar segundo detrás de Pogačar en Markstein el sábado, Del Toro ha vuelto a su mejor nivel y es un claro contendiente para convertir a los dos pilotos de los EAU en el podio en París.

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Sin embargo, habrá ligeros interrogantes sobre las secuelas del accidente, que quizás fue más grave de lo que parecía al principio.

“Honestamente, estaba bastante bien, pero después comencé a sentir dolor en la espalda y en la pierna izquierda”, dijo Del Toro.

“Estaba feliz de comprometerme con el equipo y cumplir con el plan, pero hoy tenía un dolor extra en la mente y el cuerpo”.