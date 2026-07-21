Campeón mexicano de ruta sube al tercer lugar de la general pero nota dolor en la espalda y la pierna

Isaac del Toro tuvo que tomar una decisión en una fracción de segundo. “O me caigo o me caigo sobre Tadej”, dijo el mexicano sobre el momento en que el pelotón se pasó de una curva en la etapa 15 del Tour de Francia, el mismo momento en el que finalizó el Tour de Jonas Vingegaard.

Es posible que los reflejos naturales de autoconservación se hubieran activado, pero fueron anulados por el sentido del deber para con su amo.

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