Zwift ha rebajado sus zapatillas inteligentes Zwift Ride, Zwift Frame y Wahoo Kickr Core

Cuando el clima comienza a volverse insoportable afuera, muchos ciclistas se retiran a los mundos virtuales de Zwift para escapar de las realidades frías y húmedas del invierno que enfrentan al salir por la puerta principal.

La plataforma en línea ofrece una cálida sanción para el entrenamiento, las carreras y los recorridos sociales, imitando el ciclismo del mundo real con un elemento de gamificación para hacer que el entrenamiento en interiores sea aún más atractivo. Para celebrar el décimo aniversario de Zwift, recientemente también presentó una gran cantidad de nuevas rutas y funciones.

Para explorar el mundo Zwift, necesitarás invertir en un entrenador inteligente; el Wahoo Kickr Core Zwift One es el entrenador inteligente preferido de Zwift. Es lo mismo que Wahoo Kickr Core, al que otorgamos el premio al Mejor Presupuesto en nuestra guía del comprador sobre los mejores entrenadores inteligentes, excepto que cuenta con un Zwift Cog. Básicamente, esto convierte su entrenador en una sola velocidad y utiliza cambios virtuales para simplificar la configuración y reducir el desgaste de los componentes.

Zwift también incluye su paquete Zwift Play con el entrenador inteligente, que le brinda la capacidad de conducir, controles de frenado, cambios virtuales y acceso rápido a los controles de potencia. Sin embargo, si quieres tomarte en serio tu configuración, querrás invertir en Zwift Ride, un cuadro inteligente que convierte tu entrenador inteligente en una bicicleta inteligente.

aquí en ciclismonoticiashemos obtenido un código de descuento de Zwift para nuestros lectores del Reino Unido, la UE y EE. UU. para que puedan obtener una oferta en una nueva configuración interior. Utilice el código CYCLINGZ10 para obtener un 10 % de descuento en Zwift Ride, Zwift Frame y todas las variantes de Wahoo KICKR CORE, con o sin membresía incluida de Zwift.

Las ofertas de Zwift

Términos: Los códigos se pueden canjear en Zwift.com en EE. UU., Reino Unido y UE, 10% de descuento Variantes Zwift Ride, Zwift Frame y All Wahoo KICKR CORE, con o sin membresía incluida1 uso por cliente, Válido hasta agotar existencias, Oferta nula donde esté prohibida, no se puede canjear por efectivo, no se puede combinar con otros descuentos. Vence el 31 de diciembre de 2024.