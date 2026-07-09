Calificamos la Scott Addict RC como nuestra mejor bicicleta liviana. El peso reducido se une a un manejo impecable y una construcción impecable

La Scott Addict RC es la máquina de escalada liviana del equipo ciclista NSN y nuestra elección como la mejor bicicleta de carretera liviana.

Para la etapa 6 del Tour de Francia, el especialista en escalada George Bennett y el líder del equipo Biniam Girmay pondrán a prueba la reputación de escalada del Addict en el brutal Col d'Aspin y el legendario Col du Tourmalet.

Si el Tour en curso te inspira, encontré una oferta increíble en el Scott Addict RC Pro.

El ciclista competitivo tiene la Scott Addict RC Pro con descuento de $1,350 a $7,649, y un raramente visto 15% de descuento sobre el precio de lista de $8,999.

Le otorgamos al Scott Addict RC un estelar 4.5 de 5 estrellas en nuestra revisión. El evaluador Will Jones elogió la bicicleta y dijo: “La Addict RC se ubica junto a las mejores bicicletas de carretera del mercado, combinando un peso fenomenalmente bajo con un manejo impecable y una construcción impecable”.

La mejor bicicleta ligera Ahorre 15% ($1350) Scott Addict RC Pro: era $8,999.99 ahora $7,649.99 en ciclista competitivo Ahorre $1,350 La Scott Addict RC es nuestra elección como la mejor bicicleta ligera del mercado. Con un peso de 6,5 kg, es liviano y viene con un manejo impecable y unas especificaciones impresionantes. Un grupo eléctrico completo Shimano Dura-Ace Di2 se combina con un cuadro y una horquilla de carbono. Las ruedas Syncros Capital 1.0S Carbon y los neumáticos Schwalbe Pro One completan la construcción. El Scott Addict RC Pro viene en una impresionante combinación de colores Beluga Grey/Seashore Green y en tallas 52-56. Lea nuestro Revisión de Scott Addict RC.

Scott dice que el Addict RC representa el pináculo absoluto de la línea de carreras de carretera de la marca. Incluye el cuadro de carbono Addict RC HMX, diseñado para ser excepcionalmente ligero y rígido.

En nuestra revisión, Will probó el Addict RC en su versión Ultimate, que pesaba sólo 6,4 kg. La versión Pro que se ofrece aquí tiene un peso declarado de 6,5 kg.

A modo de comparación, dos de nuestras opciones livianas favoritas con la misma estructura Shimano Dura-Ace Di2 son el Cannondale SuperSix Evo, que pesa alrededor de 6,6 kg, y el Factor O2 VAM Disc, que pesa aproximadamente 6,4 kg.

Ambas bicicletas, por supuesto, son algunas de las mejores bicicletas de carretera que puedas desear tener. Con un precio de más de $ 10,000, no se acercan al precio de oferta de Scott Addict RC Pro en Competitive Cyclist, y creemos que Scott representa una increíble relación calidad-precio.

Will resumió sus pruebas diciendo: “Si te encanta andar en bicicleta, adorarás el Scott Addict RC y, aunque no he probado los modelos de nivel inferior, la geometría será consistente, por lo que estoy bastante seguro de que eso probablemente se aplica en toda la gama”. y concluyó: “La Addict RC es absolutamente una de las mejores bicicletas de carretera que puedes comprar hoy en día”.

Lamentablemente, esta oferta específica se aplica únicamente a compradores estadounidenses. Si estás leyendo esto en el Reino Unido, he encontrado el Scott Addict RC Pro en Carbon Black con un 24% de descuento a £ 6.550,00 desde £ 8.599. Consulte nuestra guía de las mejores bicicletas de carretera para conocer excelentes alternativas disponibles cerca de usted.