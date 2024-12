El Forerunner 55 básico es más barato que nunca

No soy un corredor. Nunca lo he estado. Sin embargo, acabo de empezar a correr una vez por semana en un esfuerzo por darle un poco de variedad a mi cuerpo; Resulta que andar en bicicleta todo el tiempo y nunca hacer nada más tiene algunos efectos perjudiciales. Una vez a la semana hago 5k, o incluso 10k si realmente me esfuerzo, pero no soy de molestarme en la salida de una Park Run, y estoy tan lejos de apuntarme a una maratón que no lo creerías. él. Es una necesidad, no un hobby.

Sin embargo, como ciclista, estoy acostumbrado a un sinfín de datos después de hacer ejercicio. El ordenador de mi bicicleta me indica mi potencia, la división de mi pierna izquierda/derecha, mi cadencia, mi frecuencia cardíaca, los tiempos de los segmentos en vivo y las velocidades actuales y medias. Incluso predice mi Vo2 Max. Si quisiera, podría medir mi temperatura corporal central, mi sudor o incluso mi coeficiente de resistencia.

Correr, sin embargo, para mí por el momento no tiene nada. Strava me dice mis splits en los oídos cada medio kilómetro, pero eso es todo. Es esta discrepancia de datos la que tiene una oferta Cyber ​​Monday de Garmin, cortesía del Forerunner 55, en mi cesta de Amazon y mi dedo sobre el botón “Comprar ahora”. Para ser honesto, si no tuviera que comprar un teléfono nuevo después de haber destrozado el mío hace un mes, ya habría hecho clic.

Si eres como yo y te gusta correr y quieres un poco más de lo que el teléfono puede darte, el Forerunner 55 parece ser una gran compra. Revisé los precios históricos y actualmente es más barato que nunca tanto en el Reino Unido como en los EE. UU. No tiene las comodidades de los relojes inteligentes más sofisticados, pero tiene todos los elementos básicos que necesitarías para un pasatiempo secundario.

