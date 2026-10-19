Estas ofertas de ciclismo de Sigma ya tienen reducciones masivas y se agotarán, así que aproveche una ganga mientras pueda

La oferta de Sigma Sports Warehouse tiene grandes descuentos en algunas de nuestras prendas de montar favoritas. Si está buscando un equipo de ciclismo de invierno o simplemente para renovar su guardarropa ciclista, puede comprar ropa de primer nivel de las marcas más importantes de ciclismo, incluidas Rapha, Castelli, PAS Normal, Velocio y más, con ahorros que son demasiado buenos para dejarlos pasar.

Es aún mejor cuando usas nuestro código exclusivo: CICLISMONOTICIASEXTRA10 para obtener un 10 % de descuento adicional en cualquier artículo de Sigma Sports Sale. Ahora es el momento perfecto para conseguir una ganga antes de que se agoten los tamaños populares.

Compre en la oferta del almacén de deportes de Sigma.

Aunque nuestro código exclusivo solo se aplica a la ropa de ciclismo, hay ofertas, con descuentos impresionantes en casi todo, incluidas algunas de las mejores zapatillas de ciclismo, cascos, tecnología de ciclismo y, por supuesto, bicicletas, desde bicicletas de carretera hasta gravel.

El único inconveniente es que al ser una venta de liquidación, es el último stock, por lo que el tamaño está limitado en ciertos artículos. Le diríamos que si ve algo que busca, tómelo mientras pueda.

A continuación, destaco algunas de nuestras mejores opciones de las rebajas para hombres y mujeres. Hay mucho más por conseguir; sólo necesitas estar dispuesto a hacer una selección seria, y eso es parte de la diversión de buscar gangas.

El descuento adicional del 10% se activa al agregar el CICLISMONOTICIASEXTRA10 código al finalizar la compra. Sigma Sports también ofrece envío gratuito para pedidos superiores a £50.

Rebajas Sigma Sports Ofertas para hombre

47% DE DESCUENTO Maillot manga larga Gorewear Spinshift Deportes Sigma £58 109,99€ Compra ahora 29% DE DESCUENTO Maillot manga larga PAS Normal Studios Mechanism Pro Deportes Sigma £168 £ 235 Compra ahora 52% DE DESCUENTO Chaqueta impermeable ligera Q36.5 Deportes Sigma £ 167 £350 Compra ahora 68% DE DESCUENTO Chubasquero Castelli Gabba R de manga corta Deportes Sigma £95 £ 299 Compra ahora 46% DE DESCUENTO Chaqueta Castelli Alpha Flight Ros Deportes Sigma £157 £ 290 Compra ahora 34% DE DESCUENTO Culote largo con tirantes Castelli Espresso Deportes Sigma £113 £170 Compra ahora Cupones Chaqueta impermeable Rapha Core III ciclista competitivo $190 Compra ahora 59% DE DESCUENTO Maillot polar de manga larga Café du Cycliste Solange Deportes Sigma £95 £ 230 Compra ahora 66% DE DESCUENTO Maillot Velocio Luxe Ultraligero Manga Larga Deportes Sigma £65 £ 189 Compra ahora 67% DE DESCUENTO Cubrezapatillas Castelli Estremo Deportes Sigma 53€ £160 Compra ahora 66% DE DESCUENTO Rodilleras Castelli Nano Flex 3G Deportes Sigma £20 £59 Compra ahora 55% DE DESCUENTO Chaleco térmico Café du Cycliste Alexia Deportes Sigma £93 £ 205 Compra ahora

Ofertas Sigma Sports Rebajas Mujer