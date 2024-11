Refrescar

Si desea un corte de haz realmente nítido, no es el indicado, pero para aquellos que buscan un hermoso desvanecimiento cremoso hacia la oscuridad, lo tiene perfecto.

Es un mini jet wash que funciona con una batería interna. Lo uso un par de veces a la semana y ha sido realmente transformador para mantener limpias mis bicicletas. Todavía no tengo un perro, pero también es bueno para ellos, ya que el chorro es lo suficientemente potente como para limpiar la suciedad, pero no lo suficientemente potente como para dañar los cojinetes o las patas.

Contamos con un enorme banco de datos de pruebas independientes que nos muestran qué productos son los más rápidos. Los productos reales de alta gama no suelen salir a la venta, pero hasta ahora hemos encontrado los dos cascos de carretera más rápidos a la venta.

Estamos realmente bendecidos de tener a Tom como uno de los escritores técnicos del equipo. No sólo es encantador, guapo y un bateador en bicicleta, sino que en una vida pasada fue mecánico de bicicletas profesional. Esto significa que tiene el conocimiento adecuado de qué herramientas son decentes para el mecánico doméstico y cuáles debe dejar de lado.

A continuación, una increíble oferta en luces para bicicletas. De hecho, es la mejor luz trasera para bicicletas del mercado, y estaba tan devastada que la perdí y le rogué a Magicshine que me enviara una nueva. Para ser honesto, es tan barato para lo que hace que debería haber comprado uno nuevo.

Bien, para empezar con fuerza, tenemos esta chaqueta Rapha Pro Team Gore-Tex que pronto será prohibida. Con las cambiantes regulaciones sobre PFAS, no podrás conseguirlo en los EE. UU. y en el Reino Unido tampoco estará disponible por mucho tiempo.

Muy bien, ¡aquí vamos! Bienvenido al blog de CN Live. Soy Will Jones, redactor técnico senior de My Bike y seré su anfitrión la próxima vez (hasta que me canse y necesite ir a la cama).

Estén atentos y una vez que encontremos algo que valga la pena comentar, lo dejaré aquí de inmediato. Para empezar, repasaré algunos de los grandes éxitos de los últimos días…