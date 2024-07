El ciclista de Jayco-AlUla dice en un video del equipo que le pidieron que se quitara las gafas aerodinámicas durante la etapa: “Tuve que aplazarlo, desde la UCI”

Últimamente ha habido algunos cascos raros y maravillosos en el ciclismo profesional en nombre de la aerodinámica, pero en la etapa 3 del Tour de Francia 2024, Dylan Groenewegen rápidamente centró la atención en las gafas de sol.

El velocista de Jayco-AlUla lucía una pieza angular negra en la nariz sobre sus gafas de sol Scicon cuando se alineó en Piacenza. Intentar conseguir la primera victoria en el sprint del Tour de este año era un asunto serio, pero el estilo de Batman de las gafas aún causó mucha confusión.

Ciertamente no hubo forma de evadir el tema en el video diario del equipo australiano, que comenzó con la canción principal de Batman y una primera pregunta contundente a Groenewegen: ¿Qué tienes en la cara?

“Los protectores nasales… son para mejorar la aerodinámica, así voy más rápido”, dijo Groenewegen, quien también parecía desconcertado, pero no por los anteojos, sino por la cantidad de atención que estaban recibiendo sus gafas antes de la largada.

“Me gustan las gafas y en el sprint quieres ser lo más rápido posible y si puedes cambiar pequeñas cosas, entonces eso puede cambiar muchas cosas”, añadió el ciclista en una entrevista con ITV Sport.

Groenewegen pudo ser visto luciendo las distintivas gafas durante la tercera etapa de 230,9 kilómetros, pero no pudo descubrir si esta incorporación realmente lo ayudaría en su camino hacia la meta en Turín.

Como el corredor acabó quinto en la etapa ganada por Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), no había ni rastro de las gafas con esa pieza que cubría la nariz y que tanto había llamado la atención (quizás demasiado, por cierto).

“Tuve que aplazarlo, por parte de la UCI”, explicó Groenewegen tras la etapa en el vídeo del equipo. “Fue una gran sorpresa”.

Cuando le preguntaron si eran demasiado aerodinámicos, añadió riéndose: “Sí, creo que sí. No me vieron pedalear, así que dijeron que no era justo, así que dejaremos de usar estas gafas de sol rápidas”.

Los detalles de por qué no están claros – Noticias de ciclismo ha solicitado más información a la UCI, pero una cosa es segura: no habrá necesidad de ventajas aerodinámicas para los sprinters en la etapa 4. La carrera se dirige a las montañas, por lo que es mucho más probable que aparezcan en la parte trasera del grupo el martes en lugar de en la parte delantera.