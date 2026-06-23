El velocista holandés vence a Tim Merlier y Jasper Philipsen en una final agitada

Después de haber pospuesto el inicio de su temporada debido a un virus persistente, Olav Kooij consiguió tres victorias en poco tiempo, comenzando con dos victorias de etapa en Boucles de la Mayenne a finales de mayo, y luego añadió la victoria de la etapa 4 en el Baloise Belgium Tour el sábado.

El corredor del Decathlon CMA CGM no solo fue el más rápido en Bélgica, sino que también superó a Tim Merlier (Soudal-QuickStep) y Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) en un final agitado.

El velocista holandés estuvo de acuerdo en que vencer a hombres rápidos probados como Merlier y Philipsen, ambos ex ganadores de etapa del Tour de Francia, y Philipsen también ganador del maillot verde, le dio confianza de cara al resto de la temporada. Luego insinuó que el propio Tour de Francia podría estar en su radar este año.

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“Supongo que también puedo batirme en duelos con esos hombres en el Tour, eso es algo que espero con ansias”, dijo Kooij en holandés después de ganar la etapa 4 del Baloise Belgium Tour, según un informe de Wielerflits.

“Esta (victoria) me da mucha satisfacción. Especialmente después de un comienzo perdido, es muy agradable volver así. Creo que lo manejamos bien, primero restaurando completamente y luego reconstruyendo. El resultado es que ahora estoy volviendo inmediatamente a mi antiguo nivel”.

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Olav Kooij por fin tiene fecha de regreso, pero ¿realizará el Tour de Francia?

En el caótico final, Kooij perdió a sus compañeros de equipo y tuvo que surfear sobre ruedas hasta que se colocó detrás de Merlier y usó el rebufo para lograr una victoria en la foto final.

No es ningún secreto que Kooij pasó de Visma-Lease a Bike al equipo francés WorldTour para tener más oportunidades de liderar un tren de velocidad en el Tour de Francia. Pero la enfermedad retrasó ese debut y, mientras tanto, su compañero de equipo Paul Seixas disfrutó de un comienzo de temporada meteórico, ganándose un lugar rápido en el Tour 2026.

Queda por ver si el equipo decide contratar a Kooij, pero de cualquier manera, Seixas seguramente será el punto focal de este equipo.