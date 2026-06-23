El velocista holandés vence a Tim Merlier y Jasper Philipsen en una final agitada

Después de haber pospuesto el inicio de su temporada debido a un virus persistente, Olav Kooij consiguió tres victorias en poco tiempo, comenzando con dos victorias de etapa en Boucles de la Mayenne a finales de mayo, y luego añadió la victoria de la etapa 4 en el Baloise Belgium Tour el sábado.

El corredor del Decathlon CMA CGM no solo fue el más rápido en Bélgica, sino que también superó a Tim Merlier (Soudal-QuickStep) y Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) en un final agitado.

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