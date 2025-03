My Bike encuentra ahorrar más de 75 vatios en carreteras empedradas, incluso con aerodinámica contabilizada para

Después de extensas pruebas de laboratorio, My Bike Esta semana concluyó que el futuro de los neumáticos para bicicletas de carretera bien podría ser mucho más amplio que los que estamos viendo hoy.

Es bien sabido que en los últimos años, el tamaño preferido de los neumáticos de la industria ha estado creciendo. Donde 23C se consideró una vez el estándar, Tadej Pogačar corrió 30C neumáticos en el 2024 Tour de Francia y la edición 2024 de Paris Roubaix presentaba neumáticos 35c, tan amplios que serían ilegales en una carrera ciclo-cruzada.

Cuando Pirelli lanzó una llanta de carrera TLR de 40 mm P Zero el año pasado, el My Bike El equipo de tecnología planteó la pregunta: ¿deberían todos cortar la persecución y cambiar a neumáticos de 40 mm ahora?

Nuestros hallazgos, que combinaron peso, los datos de resistencia a la rodadura de una plataforma de eficiencia de pedaleo y datos aerodinámicos de un túnel de viento, concluyeron que, si bien las listas de tiempo y ciertos corredores de carretera podrían no beneficiarse de hacer el cambio, Los neumáticos de carretera de 40 mm serían más rápido para la “mayoría de las personas” especialmente dadas las velocidades más bajas que los aficionados se mantienen y la proliferación de carreteras mal superadas.

Las pruebas también descubrieron un ahorro potencialmente enorme para los corredores en clásicos empedrados como Paris-Roubaix.

La prueba, que fue realizada por el mismo equipo que llevó a 11 superbikes al túnel de viento, cubrió seis neumáticos Pirelli P Zero TLR diferentes que varían de 26 mm a 40 mm, la Hunt CGR40 Gravel Wheels y la loca Zipp 303 XPLR Sw, y amplió dos días de las pruebas en la multa de ingeniería Silverstue Sportssta de Silverstone bien renovada.

El equipo buscó comprender si la reducción de la resistencia a la rodadura se compensaría con el aumento de la resistencia aerodinámica. Probaron la teoría en dos tipos de superficie, a dos velocidades, y siete ángulos de guiñada (la dirección en la que el viento golpea la bicicleta).

Los resultados que están disponibles para My Bike suscriptores demostró que los neumáticos más anchos podrían producir un ahorro de más de 80 vatios en la resistencia a la resistencia a la rodadura sola.

Por supuesto, la mayoría de las bicicletas de carreras aerodinámicas no pueden adaptarse a un neumático de 40 mm: en esta etapa, apenas cualquier bicicleta de carretera de resistencia les quedará bien, pero un ejemplo específico vinculado a la tecnología de Israel, el uso de bicicletas de grava en el 2024 Paris Roubaix, pero con neumáticos de 32 mm, mostró una oportunidad perdida para ahorrar más de 40 vatios.

Pero si todos deberían “cortar la persecución” o no como se planteó anteriormente, las cosas están un poco menos claras.

Dado que el tamaño del neumático, el ancho de la rueda y el espacio libre de marco funcionan sincronizados, tal vez no sea sorprendente que las cosas tomen tiempo para cambiar. Un neumático de 35 ° C no es muy aerodinámico en una rueda diseñada para neumáticos 28c, y no obtendrá muy lejos con un neumático 40C en un marco diseñado para 30 mm.

Los datos, las inferencias y las conclusiones alcanzadas, sin embargo, sugieren que los neumáticos de la carretera continuarán creciendo, y que 40 mm podrían ser simplemente un trampolín hacia el límite final.