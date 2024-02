HLN revela que solo ocho equipos y Flanders Classics forman parte del proyecto tras recientes presentaciones y charlas

Han surgido más detalles del proyecto One Cycling, con un informe en Het Laatste Nieuws en Bélgica, diciendo que ocho equipos y el organizador de la carrera Flanders Classics están involucrados, pero que los equipos franceses del WorldTour y el organizador del Tour de Francia, ASO, han optado por no convertirse en accionistas.

ciclismonoticias entiende que se necesitan diez equipos para que el proyecto One Cycling funcione, mientras que se necesitan varios organizadores de carreras para crear un nuevo calendario de carreras que de alguna manera evite chocar con las Grandes Vueltas. La UCI también tendría que aprobar cualquier cambio en la estructura del deporte.

Con los equipos y organizadores divididos, no está claro cómo puede desarrollarse el proyecto One Cycling y así intentar revolucionar el anticuado modelo de negocio del ciclismo profesional.

La agencia de noticias Reuters reveló el fin de semana que SRJ Sports Investments ha iniciado negociaciones exclusivas sobre una inversión potencial de alrededor de 250 millones de euros (270 millones de dólares). Reuters también dijo que una fuente “advirtió que es posible que no se cierre un acuerdo y que las conversaciones están en curso”.

SRJ Sports Investments es propiedad del Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita. La compañía sugirió que SRJ debería pronunciarse ‘Surge’ y se creó el año pasado para “invertir en la adquisición y creación de nuevos eventos deportivos IP (Propiedad Intelectual), derechos comerciales de competiciones deportivas populares y destacadas y albergar importantes eventos globales en Arabia Saudita”.

El deporte es parte del plan de diversificación económica Visión 2030 del gobierno de Arabia Saudita, pero los críticos han calificado la estrategia como una forma de lavado deportivo mientras Arabia Saudita busca pasar por alto su historial de derechos humanos.

Richard Plugge de Visma-Lease a Bike parecía ser la fuerza impulsora inicial antes de la idea de One Cycling. EF Education-Easypost, Lidl-Trek, Ineos Grenadiers, Bora-Hansgrohe y Soudal-QuickStep también parecen creer que One Cycling puede por fin cambiar el modelo de negocio del ciclismo profesional y reducir la dependencia de los ingresos por patrocinio.

HLN informó que Astana Qazaqstan, Movistar, Jayco-AlUla, dsm-firmenich PostNL y los equipos franceses WorldTour Groupama-FDJ, Arkea-B&B Hotels, Cofidis y Decathlon-AG2R no están interesados ​​en convertirse en partes interesadas en el proyecto One Cycling. Sin embargo, HLN reveló que Alpecin-Deceuninck e Intermarché-Wanty asistieron a reuniones con SRJ Sports Investments y también podrían convertirse en accionistas. Según se informa, el UAE Team Emirates está monitoreando el desarrollo del proyecto.

El proyecto One Cycling comenzaría en 2026 después del ciclo actual de las licencias de equipo WorldTour y organizador de carreras de la UCI.

Parece que aún se están desarrollando un plan de negocios y los detalles del proyecto. Es probable que los equipos accionistas, los organizadores y SRJ Sports Investments creen una nueva empresa con fines comerciales y que sea propiedad de ella.

Podría implicar un nuevo calendario y tal vez incluso nuevas carreras, en las que todos los accionistas compartirían las ganancias y los derechos de televisión, pero también compartirían la responsabilidad por el éxito del proyecto y las eventuales pérdidas. Se podría invitar a otros equipos y organizadores a participar en las carreras, pero no serían accionistas.

ciclismonoticias se ha puesto en contacto con varios equipos, pero aún tiene que verificar qué equipos están involucrados o han optado por no participar. Algunos equipos se han negado a comentar sobre su participación en One Cycling en el pasado, pero Patrick Lefevere confirmó recientemente que Soudal-Quick Step está detrás del proyecto.

Hablando a ciclismonoticias Y otros medios de la Vuelta a Colombia, el director del equipo Movistar, Eusebio Unzué, sugirió que el equipo español WorldTour comparte parte del deseo de cambio de One Cycling.

“Hay preocupaciones de equipos que, comprensiblemente, están pensando en el futuro del deporte”, dijo Unzué sobre el proyecto One Cycling.

Unzué provocó un debate al sugerir que las Grandes Vueltas deberían acortarse de 21 a 15 días para atraer a más contendientes de renombre y pidió sustituciones en las Grandes Vueltas si un corredor se estrella durante la primera semana.

Los equipos tuvieron que firmar acuerdos de confidencialidad antes de ver los detalles del proyecto One Cycling. Una fuente dijo ciclismonoticias que varios equipos se retiraron de convertirse en accionistas porque no estaban contentos con los términos del posible acuerdo, incluido el riesgo de tener que devolver fondos si el proyecto no genera nuevos ingresos significativos.

HLN sugirió que se celebrarán más reuniones en Londres esta semana. ciclismonoticias Se entiende que los equipos se reunirán el miércoles, mientras que SRJ Sports Investments participará el jueves.

Los equipos contrataron a la consultora internacional EY para buscar inversores, y SRJ Sports Investments aparentemente ofreció una mejor oferta que CVC Capital Partners, que tiene una amplia cartera de inversiones internacionales en deportes.

270 millones de dólares sería una inversión significativa y nunca antes vista en el ciclismo profesional. No está claro qué capital y control recibiría SRJ Sports Investments por su participación.

PIF ha gastado alrededor de 3.000 millones de dólares para crear la disruptiva liga de golf LIV y, según se informa, Jon Rahm prometió más de 550 millones de dólares sólo para unirse a LIV. También pagaron más de 300 millones de dólares por el 80% del club de fútbol Newcastle United y enormes cantidades a futbolistas como Cristiano Ronaldo mientras desarrollaba el torneo de fútbol Saudi Pro League.

HLN destacó que 270 millones de dólares representan alrededor del 20% de la facturación anual total del ciclismo profesional y el 50% del patrocinio total de los 18 equipos masculinos del WorldTour. Sin embargo, HLN también sugirió que 270 millones de dólares eran “maní” en comparación con las sumas invertidas en otros deportes.