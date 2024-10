Yo diría que ninguna otra marca ha tenido mayor impacto en la cultura ciclista.

Esta mañana escribí una historia financiera bastante insulsa en la que describía que Rapha había informado de pérdidas por séptimo año consecutivo. Estaba inundado de términos técnicos como EBITDA y pérdidas preexcepcionales; términos que realmente nunca pensé que usaría como periodista ciclista. Está avanzando muy bien y probablemente será la principal historia tecnológica del día antes de ser enterrada en la oscuridad. La historia se publicó en Instagram, después de lo cual fui al gimnasio, tomé una sauna y realicé un pequeño viaje de prueba en la nueva Brompton G Line.

Al regresar a casa después de esta breve incursión me sorprendió ver que una historia financiera aparentemente tan amarillenta había iluminado los comentarios. Al momento de escribir este artículo, más de 100 personas han opinado sobre los teclados de sus móviles, y la mayoría de ellos parecen disfrutar alegremente el hecho de que la marca se encuentra en un caos financiero. La mayoría, pero no todos, parecen centrarse en que la marca es “demasiado cara” o que ya no está de moda.

Este último punto me dio vueltas la cabeza, ya que diría que ninguna marca ha hecho más que Rapha para hacer que el ciclismo sea genial. Si continúa registrando pérdidas y finalmente se hunde, será una pérdida enorme, no sólo en términos del producto genuinamente bueno que produce la marca (lo abordaré en un momento), sino en términos del vacío cultural que genera. dejaría atrás.

Creo que todos podemos estar de acuerdo en que este período del ciclismo no fue el mejor. Aunque sí recuerdo esa primera camiseta, debajo del chaleco blanco.

El ciclismo solía ser aburrido

He andado en bicicleta toda mi vida, pero mientras crecía nadie, excepto algún bicho raro ocasional y mi mejor amigo Henry, tenía alguna inclinación a andar en bicicleta de carretera. Simplemente no eran geniales. El BMX era genial, las bicicletas de montaña eran geniales, pero el ciclismo de carretera era eso que hacían en los Juegos Olímpicos en el velódromo.

Recuerdo muy vívidamente haber comprado mi primera bicicleta de carretera (o mejor dicho, mi madre me la compró) cuando era estudiante y en el primer semestre de la universidad rápidamente me di cuenta de que viajar en una bicicleta de salto de 26″ que era más pesada que el sol en zonas montañosas Yorkshire no era el indicado. Se acabó el tonto molesto del skatepark morado y entró la Specialized Allez, una bicicleta sobre la que me he entusiasmado en el pasado. Nunca me sentí bien, pero al menos podía llegar a mis conferencias mucho más rápido y, de vez en cuando, viajar con resaca a los valles de Yorkshire para tomar un desayuno caliente.

Lo que también recuerdo muy claramente es haber comprado mi primer maillot de ciclismo. Era la camiseta Etape du Tour Rapha de 2011, que compré en oferta sin saber que comprar una camiseta así sin haber completado el Sportive era una especie de paso en falso. Aún así, sentí un millón de dólares porque en lugar de camisetas de colores sólidos con destellos de rojo y negro, o amarillo miserable de alta visibilidad, me encontré con una marca que parecía destacarse en términos de pensar un poco en la estética.

Pasaron unos años y me sentí como un millón de dólares con una camiseta negra con ribetes rosas y unas Oakley en los Alpes. El ciclismo fue genial por primera vez.

Pararse sobre los hombros de otros

Me estaría haciendo un flaco favor periodístico si pasara por alto el hecho de que Rapha no fue el primero en intentar hacer que el ciclismo fuera estéticamente agradable. La inspiración del diseño provino directamente de los equipos ciclistas del pasado, e incluso el nombre del equipo St Raphael, que albergaba al estéticamente genial, aunque extremadamente problemático, Jaques Anquetil. Otras marcas como Santini habían fabricado productos de inspiración retro en el pasado, pero ninguna se había mantenido de la misma manera.

Parte de lo que creo que realmente hizo que Rapha se quedara en la conciencia fue el compromiso de la marca con los detalles. El borde rosa, los recuerdos de antaño, las pequeñas etiquetas en cada producto que tenían alguna información que te hacía sentir como si fueras parte de algo más grande, en lugar de simplemente un idiota vestido de manera extraña andando en una bicicleta con neumáticos delgados. bajo la lluvia durante horas y horas.

Luego estaban las películas. Los medios ciclistas han evolucionado enormemente, e Instagram y TikTok han deformado tanto las cosas que son casi irreconocibles, pero la serie de películas de Rapha Continental fue sin lugar a dudas genial. Creo que, más que nada, consolidaron en la conciencia colectiva que pasar un momento realmente miserable es algo digno de elogio.

Tengo opiniones muy firmes sobre la relación del mundo del ciclismo con el “sufrimiento”. Sin duda, es un factor que me impulsó a sufrir un trastorno alimentario durante bastante tiempo, pero a pesar de ello, todavía tengo una gran debilidad por estas películas. El de Assynt, que ahora tiene 12 años, es para mí la cultura ciclista cumbre. Cuadros de tubo redondo, guardabarros, mal tiempo, frenos de llanta, bombas de cuadro, el destello ocasional de un buje Chris King rosa; Estos son los detalles sobre los que ahora puedes discutir con tus amigos ciclistas. Me temo que, para bien o para mal, todavía anhelo una bicicleta de carretera de acero negro con frenos de llanta, guardabarros y bujes rosas. Lo ideal sería un Ira Ryan o un Breadwinner temprano, pero no soy quisquilloso.

Ámalos o odialos, estas colaboraciones de Palace han ayudado a llevar el ciclismo de carretera a nuevos espacios de mercado.

Asociaciones de equipos bien elegidas

El ciclismo en sí estaba hecho para ser genial, pero creo que la unión de Rapha como marca con el auge del Team Sky en 2013, tras el éxito de Bradley Wiggins y Mark Cavendish, fue parte de un hito más grande para el ciclismo, particularmente en Gran Bretaña. El ciclismo era genial, y las carreras en carretera eran geniales, y si querías ser genial, usabas Rapha.

El patrocinio del equipo terminó en 2016, pero creo que es bastante justo decir que la marca saltó al equipo más genial del WorldTour. En términos de impacto cultural posterior al Team Sky, las travesuras robóticas y metronómicas de Sky, Ineos y, más recientemente, Jumbo Visma han sido eliminadas de nuestras paletas colectivas mediante los kits de cambio anuales de EF y, lo más pertinente, las colaboraciones con Palace Skateboards.

Nos guste o no, las camisetas Palace trasladaron lo que era una estética bastante estable del ciclismo de carretera al mundo de la cultura callejera. Creo que sería exagerado decir que es parte de ese mercado, pero sin movimientos como ese, el ciclismo probablemente habría seguido estando de moda dentro de los círculos ciclistas, en lugar de lo que es hoy en día, donde efectivamente es un estilo de vida completo. mercado.

También en el pelotón femenino ha tenido un impacto similar. Si bien las primeras camisetas de la EF se destacaron, nunca rompieron el molde. Los maillots usados ​​sobre los hombros de Canyon-SRAM mostraron lo que realmente se podría hacer si se rompiera el libro de reglas, y estoy seguro de que estos son en gran parte culpables del hecho de que los maillots del pelotón femenino sean en general mucho más agradable visualmente que en el de los hombres.

Si bien ha producido algunos productos bastante desconcertantes, en general el equipo es bastante bueno. En algunos casos, como esta chaqueta impermeable, es líder en el mercado.

Las afirmaciones 'sobrevaloradas'

El material siempre fue caro, y durante una época en la que tenía poca o ninguna competencia en términos de equipo realmente premium además del increíblemente euro Assos, consolidó un aire de elitismo del que me temo que nunca se ha eliminado por completo.

El hecho de que el ciclismo se haya convertido hasta cierto punto en el nuevo golf y que la estética premium atraiga a la clientela reciente y próxima a jubilarse es otro problema que la marca se ha esforzado mucho en superar. Los comentaristas parecen lamentarse de los 'Freds' con sus camisetas lisas con la icónica franja en el brazo, aparentemente olvidando que probablemente pensaban que eso era lo último en moda apenas unos años antes, si es que en ese momento les gustaba el ciclismo; No se puede ignorar el hecho de que el deporte ha crecido enormemente desde los inicios de la marca, por lo que dormirse en los laureles no es una receta para el éxito.

¿El equipo Rapha es demasiado caro? Probablemente algunos artículos, pero en general la marca ha salido de un período en el que fabricaba algunos productos bastante locos pero normalmente bien intencionados. Medio saco de dormir es algo que siempre tengo presente, pero las colaboraciones con auriculares con Bang y Olufsen nunca te darán una imagen de “hombre del pueblo”.

Desde mi punto de vista, no creo que los equipos Rapha sean demasiado caros, especialmente en el contexto del mercado actual. En general, el kit está muy bien hecho, más que muchos de los competidores de mayor precio en mi experiencia, y artículos como la chaqueta impermeable Rapha Pro Team Gore-Tex son líderes en su clase. He tenido algunos fracasos, pero así es la naturaleza de fabricar productos; No todo puede ser genial.

Pas Normal, Maap, Attaquer y toda una serie de nuevas marcas han surgido para darle un mordisco al gigante pastel estético que Rapha cultivó casi sin ayuda de nadie, y las ofertas de esas marcas a menudo eclipsan a las británicas (o estadounidenses, ahora). la propiedad ha cambiado) opción en términos de precio.

¿Quizás ese sea el problema? Quizás en un mercado ciclista donde la premiumificación parece estar a la orden del día, la marca se ha encontrado en tierra de nadie. La estética de la marca es, en términos generales, la misma que era hace 15 años, y ha dado grandes pasos para convertirse en una marca más inclusiva (un buen ejemplo es el hijab ciclista de la marca), pero al perder su liderazgo posición en el árbol, ahora es mucho dinero para lo que algunos ven claramente como un rango medio.

La marca depende de ti, pero sin Rapha no creo que estemos en condiciones de poder discutir colectivamente a plena luz del día, sin una pizca de timidez, sobre la altura adecuada de los calcetines.