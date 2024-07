El escalador escocés ve potencial en la etapa 11 por el Macizo Central y en etapas posteriores que “se adaptan mejor a mis necesidades”

El Tour de Francia no podría haber tenido un mejor comienzo para el equipo DSM-firmenich-PostNL de Oscar Onley, con una victoria en la primera etapa y el liderato general para su veterano líder Romain Bardet. Pero aunque Bardet está participando en su último Tour, Onley está actualmente embarcado en su primero y, después de una primera semana relativamente tranquila, está ansioso por subir un poco el listón en las semanas dos y tres.

En el puesto 47 de la clasificación general, Onley confirmó su participación. Noticias de ciclismo Al comienzo de la décima etapa, la victoria de Bardet y su paso por el amarillo habían resonado profundamente en el equipo, así como a nivel personal y más allá.

El propio Onley todavía se estaba adaptando después de su reciente regreso del entrenamiento en altura en la primera parte del Tour, explicó, con la idea de que le resultaría bien a medio y largo plazo en la carrera.

A partir de la etapa 11 por el Macizo Central, Bardet espera que eso suceda, dijo, dado que el día tiene escrito que habrá una escapada. Con 4.200 metros de desnivel, también debería ser adecuado para los especialistas de la montaña como él. Además de lo que logró Bardet, por supuesto, solo puede ayudar a profundizar su motivación.

“Es sin duda un gran estímulo moral poder participar en mi primer Tour y ganar la primera etapa. Fue increíble”, dijo el ciclista de 21 años antes del inicio de la décima etapa en Orléans.

“La atención que recibimos después de eso fue algo bastante abrumador. Obviamente, este es el último Tour de Romain, así que por haber conseguido el maillot amarillo, todos estamos muy contentos.

“Sin duda, crecí viéndolo y ahora, poder andar a su lado y tratar de ayudarlo en lo que pueda, es algo muy especial”.

Onley dijo que la etapa 11 fue definitivamente un día que podría ser propicio para que él se lanzara por su cuenta y fuera una etapa para intentarlo “con seguridad”.

Su única Gran Vuelta hasta la fecha fue la Vuelta a España, donde sufrió una caída en la segunda etapa, lo que prácticamente convirtió este julio en su debut en una Gran Vuelta. Consciente de que estaba compitiendo en un escenario mucho más grande que cualquier otro en el que haya participado hasta ahora, Onley seguía teniendo los pies en la tierra sobre cómo podría resultar.

“Espero que las próximas etapas me vayan mejor, no he hecho realmente nada hasta ahora en esta carrera, así que espero intentar hacer algunas escapadas y ver cómo va”, dijo.

“Todavía soy bastante ambicioso, pero también sé lo difícil que es el nivel aquí. Así que primero necesito aprovechar esos descansos y seguir adelante a partir de ahí. Con suerte, ahora comenzaré a encontrar mi propio camino”.

El paso por el Galibier y los Alpes en la cuarta etapa, donde quedó en el puesto 42, le sirvió de referencia en algunos aspectos, pero también llegó demasiado pronto en su propio progreso personal en el Tour como para que fuera totalmente claro.

“Fue un poco de ambas cosas”, explicó a Noticias de ciclismo“Al llegar a esta carrera, no era una de las etapas que tenía en mente. Acababa de bajar de altitud directamente a este punto del Tour, así que era bastante realista y pensaba que probablemente tendría problemas en los próximos días.

“Pero mi objetivo no era el GC ni nada, lo sabíamos, y espero que el campamento de altura que he hecho me ayude esta semana y también en la tercera”.

Como ya se venía pronosticando, la 11ª etapa se presenta como una jornada de escapadas, como ya ocurrió en otras dos ediciones. El Tour acabó en Lioran en 2016, con triunfo en solitario de Greg Van Avermaet, y en 2020, cuando Dani Martínez se impuso en el Puy Mary, la subida más dura de la etapa del miércoles.

“Sin duda habrá un gran movimiento desde el principio”, reconoció Onley. “El domingo, en la etapa de tierra, se demostró que todo el mundo quería estar en la escapada, y este año tampoco hay muchas oportunidades para las escapadas, hasta ahora. Así que, en un día en el que hay una buena oportunidad, todo el mundo quiere estar allí.

“Tenemos los números que pueden estar ahí y tenemos que intentar jugar bien, y con suerte podremos tener algunos muchachos en el equipo, particularmente si se trata de un movimiento más importante”.

Tras la espectacular victoria temprana de Bardet en Italia, concluyó: “No tenemos presión (para ganar), pero también somos ambiciosos y queremos seguir ganando”.

“No importa si ganas una etapa o cinco, siempre estás buscando la siguiente”. Y las montañas del Macizo Central podrían ser el lugar ideal para lograrlo.

