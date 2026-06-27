Affini es trasladado en ambulancia tras estrellarse en una contrarreloj en un tramo cuesta abajo – Vídeo

Se teme que Visma-Lease a Bike pueda perder a otro corredor importante del Tour de Francia en el liderato de la carrera después de que Edoardo Affini sufriera una fuerte caída en la contrarreloj masculina de élite en el Campeonato Nacional Italiano.

El joven de 30 años se estrelló alrededor de los 6 km del recorrido de 40 km, que finalmente ganó Filippo Ganna (Netcompany Ineos). El periodista italiano Stefano Rizzato informó que lo tuvieron que llevar en una ambulancia, aunque estaba consciente.

Visma confirmó el jueves por la noche que el italiano fue trasladado al hospital y nunca perdió el conocimiento.

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“Los exámenes en el hospital mostraron que no se produjeron fracturas”, dijo el equipo. “En los próximos días se seguirá de cerca su recuperación”.

A pesar de la declaración de Visma, todavía hay dudas sobre exactamente qué lesiones pudo haber sufrido Affini, especialmente después de que aparecieron imágenes de televisión del accidente. La carrera no se retransmitió en directo, sino que se transmitió en diferido por Eurosport, donde las imágenes de televisión no captaron el accidente en sí, pero sí mostraron sus consecuencias.

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Las imágenes muestran cómo recuperan la bicicleta y el casco de Affini de encima de una barandilla, donde parece que se estrelló en una sección cuesta abajo, probablemente a velocidades muy altas. Los espectadores también pueden ver que su neumático delantero se salió de la llanta en el accidente.

LA CADUTA di affini… i pochi secondi Successivi al fatto !tratti dalla différita… adesso con animo più tranquillo si possono vedere…#eurosportciclismo pic.twitter.com/hEpCh7LfJz25 de junio de 2026

Affini se alineará en el Tour de Francia en Barcelona como parte del equipo de apoyo del Tour de Francia de Jonas Vingegaard, donde sería una parte clave de la contrarreloj del equipo inaugural y un importante ayudante y caballo de batalla en llano.

El equipo del Tour de Visma ya ha recibido varios golpes incluso antes de que comience el Tour: Christophe Laporte se perdió la carrera y, más recientemente, Wout van Aert fue descartado debido a una infección en el codo.

Han reclutado reemplazos, sobre todo Davide Piganzoli, pero les falta potencia, lo cual es importante para las etapas planas y de transición, así como para cualquier momento ventoso o tenso. No había ningún corredor en la lista de Visma que pudiera replicar la fuerza de Affini en la contrarreloj si se lo considera no apto para el Tour.

Incluso si Affini puede comenzar el Tour el próximo sábado, una caída lo suficientemente grave como para requerir una ambulancia nunca es buena justo una semana antes de un Gran Tour, e incluso el más mínimo dolor podría debilitarlo, especialmente en lo que será una crono muy importante en Barcelona.