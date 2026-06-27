Affini es trasladado en ambulancia tras estrellarse en una contrarreloj en un tramo cuesta abajo – Vídeo

Se teme que Visma-Lease a Bike pueda perder a otro corredor importante del Tour de Francia en el liderato de la carrera después de que Edoardo Affini sufriera una fuerte caída en la contrarreloj masculina de élite en el Campeonato Nacional Italiano.

El joven de 30 años se estrelló alrededor de los 6 km del recorrido de 40 km, que finalmente ganó Filippo Ganna (Netcompany Ineos). El periodista italiano Stefano Rizzato informó que lo tuvieron que llevar en una ambulancia, aunque estaba consciente.

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