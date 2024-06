Enorme choque al final de la etapa 5 provoca “la caída de unos 50 corredores” y no hay suficientes ambulancias para continuar la carrera

A mitad de la tarde del miércoles, un pelotón maltratado y magullado del Critérium du Dauphiné cruzó la línea de meta de la etapa 5 todavía digiriendo las consecuencias de la horrenda caída masiva que había destrozado al pelotón apenas una hora antes.

Cortes y codos, caderas y piernas ensangrentados se vieron en todo el pelotón en el tramo neutralizado de 20 kilómetros hasta Saint Priest, los corredores no tenían prisa por completar la parte final de lo que debería haber sido una etapa de transición inofensiva y probablemente sin incidentes.

La gran mayoría de los corredores pudieron dirigirse directamente a los autobuses del equipo, y solo el líder de la carrera, Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) y los demás corredores encabezaron las clasificaciones secundarias encaminadas a una mediocre ceremonia del podio.

Tres días de dura conducción alpina se enfrentan ahora al pelotón del Critérium du Dauphiné, que no será ideal para aquellos que salieron peor parados de la caída pero pudieron continuar. Pero la pregunta de qué ocurrió exactamente en el último accidente masivo que afectó al ciclismo profesional este año seguramente también persistirá durante algún tiempo.

“Desafortunadamente, nuevamente es un día bastante oscuro para el ciclismo”, dijo Evenepoel a los periodistas con rostro sombrío, en una referencia tácita a las caídas que afectaron al deporte en 2024. Entre ellas, por supuesto, se encuentra la que lo vio. abandonó Itzulia Basque Country con una clavícula rota, mientras que a otros como Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) y Jay Vine (UAE Team Emirates) les fue aún peor.

“En general, está bien, me caí en el lado derecho. También me caí en la cabeza, así que el casco me salvó hoy. Hay muchachos en una situación peor que la mía ahora, así que espero y deseo a todos una recuperación completa”, Evenepoel. agregado.

Evenepoel dijo que no tenía idea de cómo ocurrió realmente el accidente, sólo que los corredores estaban luchando por la posición en el descenso. Pero sí sabía que tenía una rodilla lesionada que necesitaría revisión como resultado del choque masivo.

“Lo positivo de mi caída es que no tengo que abandonar la carrera, pero en realidad recibí un golpe bastante fuerte en la rodilla. Otra bicicleta me golpeó la rodilla y fue bastante doloroso”.

“Pero fue una mala situación para todo el grupo, así que todos mis mejores deseos y una pronta recuperación para los muchachos en camino al hospital. Desafortunadamente, vuelve a ser un día bastante oscuro para el ciclismo”.

“Todo el mundo tenía la sensación de que tal vez era un poco resbaladizo”, añadió el campeón nacional británico Fred Wright (Bahrain Victorious). ITV y otros reporteros sobre el choque masivo que provocó al menos cinco abandonos.

“Estábamos corriendo hacia la cima de esa subida para llegar a una buena posición, era un camino recto pero tal vez un toque de freno, bicicletas pasando por debajo de ti… cuando eso sucede frente a ti, no hay mucho que puedas hacer. .

“Es un recuerdo que guardaré durante mucho tiempo, estuve deslizándome cuesta abajo durante mucho tiempo, boca arriba, unos buenos 300 metros, deslizándome y esperando detenerme. No sabía dónde estaba mi bicicleta.

“Así que sí, cosas bastante aterradoras. Bajaron muchos chicos. Creo que fue la decisión correcta neutralizarlo, con tanta gente caída”.

Wright estimó que un “buen 75%” del pelotón quedó atrapado en el choque, de una forma u otra, y que la velocidad a la que viajaba el pelotón era de unos 60 o 70 kilómetros por hora. Su propio daño se debió en gran parte a su bicicleta, que tuvo que caminar de regreso a la carretera para encontrarla, y a sus zapatillas de carrera, pero al igual que Evenepoel, deseó una pronta recuperación a aquellos que no tuvieron tanta suerte.

Alrededor de 50 corredores caídos

“Creo que alrededor de 50 corredores cayeron”, dijo el director de carrera, Thierry Gouvenou, a los periodistas al llegar a la meta. “Y sé que hay muchos ciclistas con lesiones que necesitan curación esta noche”.

Gouvenou confirmó que el problema crítico a la hora de neutralizar la carrera era que no había suficientes ambulancias para continuar con el pelotón si hubiera continuado. Las fuertes lluvias ocasionales hicieron que los pasajeros tuvieran que esperar hasta que regresaran las ambulancias, lo que complicó aún más la situación. Luego estaba el hecho de que la etapa estaba a sólo 20 kilómetros de la meta cuando ocurrió el accidente. Considerado globalmente, suspender el escenario era la única opción.

Pilotos como Chris Froome (Israel-Premier Tech), víctima de una grave caída justo antes del Critérium du Dauphiné hace seis años, pasó un rato con el coche principal de la organización de la carrera y les contó lo que pensaba.

Pero Gouvenou dijo que si bien varios corredores, no sólo Froome, habían expresado sus opiniones, la decisión en cualquier caso había sido tomada por los organizadores de la carrera y la UCI en conjunto con los servicios médicos, y apenas 10 minutos después de que ocurriera el accidente. Como dijo Gouvenou, “el accidente tuvo un enorme impacto en la carrera” y “nuestro servicio médico se vio desbordado”.

Hasta el momento, se ha confirmado que cinco ciclistas abandonaron a consecuencia de la caída: Dylan van Baarle y Steven Kruijswijk (Visma-Lease a Bike), Laurens Huys (Arkéa-B&B Hotels), Axel Mariault (Cofidis) y Rai Kepplinger ( Bahréin victorioso). Sin embargo, no hace falta decir que esa cifra bien podría aumentar.

La cuestión de si esta última crisis fue una que tal vez nunca hubiera tenido que ocurrir es algo que seguirá debatiéndose durante las próximas semanas.

Un factor que podría haber contribuido fue que, como señaló Wright, el clima había comenzado seco pero luego se volvió húmedo, lo que significa que la presión de los neumáticos de algunos corredores tal vez no estaba ajustada para las condiciones menos favorables que comenzaron a mitad de la etapa de 167 kilómetros. .

Pero como no uno sino dos choques ocurren simultáneamente en una sección recta y aparentemente bien pavimentada de descenso, en realidad responder a eso es casi con certeza imposible. Las condiciones ya habían sido lo suficientemente riesgosas anteriormente como para que el pelotón neutralizara brevemente la persecución de la escapada del día, alrededor de 50 kilómetros para avanzar en una cuesta ventosa y húmeda, antes de que se reanudara la carrera, solo para que ocurriera el choque de doble masa.

“¿Se podría haber evitado esto? No lo sé, probablemente no, tal vez sí. Es una situación racial”, dijo Evenepoel.

“Estaba tan resbaladizo que en cuanto frenabas te caías”, dijo Romain Combaud (Team dsm-Firminich-PostNL) CiclismoPro y otros medios. “No se puede culpar a la organización, a los corredores, no se puede culpar a nadie. Son simplemente las condiciones de la carretera en sí mismas”.

Combaud, uno de los primeros corredores, después del accidente, en señalar que era necesaria una neutralización, también elogió a la organización y a la UCI por optar por hacerlo tan rápidamente, calificándolo de “decisión sabia”.

Pero aunque esta vez sólo sufrió heridas leves, el propio Combaud dijo que le era imposible, personalmente, evitar los pensamientos de una grave caída anterior en el Dauphiné, el año pasado en la etapa 2 cuando se rompió la clavícula. Y, como él mismo dijo, también había que tener en cuenta la perspectiva más amplia de una caída tan masiva y, con suerte, provocar un mayor debate sobre lo que se podría hacer al respecto.

“Los accidentes son parte del ciclismo, pero ocurren cada vez con más frecuencia, por lo que en los próximos años tendremos algunas buenas preguntas que hacernos”, concluyó.