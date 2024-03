La escapada tardía con Mikel Landa le da a Colombia el segundo puesto en una etapa de montaña brutalmente difícil

En carreras de todo tipo, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) ha ido progresando con paso firme desde su terrible accidente de 2022. Pero al menos visto desde fuera, donde el colombiano quedó segundo el sábado en la etapa más dura de la Volta a Catalunya. ganador Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), parecía que bien se podría haber alcanzado otro hito clave.

Permaneciendo en el grupo de cabeza de 10 que se formó en la subida más dura del Col de Pradell, Bernal despegó tras Pogačar (UAE Team Emirates) y Mikel Landa (Soudal-QuickStep) en la última parte de la etapa.

Pogačar estaba fuera del alcance de Bernal, como la estrella eslovena ha estado para todos esta semana y amplió su ventaja en la general. Pero después de que Landa esperó al piloto del Ineos Grenadiers, los dos colaboraron bien hasta el final en una persecución de dos hombres detrás.

Bernal fue entonces lo suficientemente fuerte como para arrebatarle una bonificación de tiempo a Landa en la cumbre y, combinado con el distanciamiento de sus rivales, subió seis puestos de un solo golpe, hasta situarse tercero en la general.

Gracias a su fuga tardía, el colombiano ahora también está un minuto por delante del ex tercer clasificado Alexandre Vlasov (Bora-Hansgrohe), lo que significa que, salvo desastres en la etapa de Montjuic, Bernal bien podría igualar su mejor resultado hasta la fecha. en la Volta, tercero en la general allá por 2019.

“Fue una etapa muy dura, me sentí bien durante toda la etapa y cuando Tadej atacó, ni siquiera intenté seguirlo (porque) está en otro nivel”, dijo Bernal a los periodistas más tarde.

“Pero en un grupo detrás me sentí bien y pude saltar hacia adelante y alcanzar a Landa. Trabajamos muy bien juntos. Me esperó porque había viento en contra y me ayudó mucho. Así que tengo que estarle agradecido”.

Bernal coincidió en que la carrera de Pradell, donde la carrera se dividió notablemente, “fue realmente dura. No sé si la llamaría la más dura de todas, porque he hecho algunas etapas de la Vuelta a España que han sido muy duras”.

“Pero fue muy difícil, aunque cuando te sientes fuerte las sensaciones en la subida también son mejores”.

Bernal está recibiendo mucho apoyo de los fanáticos mientras lucha por volver a su máximo nivel, y dijo que escuchar tantos aplausos en las subidas, particularmente el sábado, donde la multitud era mucho mayor de lo habitual, fue otro gran impulso moral.

“En la última parte de la etapa, había mucha gente a los lados de la carretera y casi te emocionas por eso”, dijo. “La Volta siempre ha sido una carrera que me gusta mucho”.

En lo que va de año, Bernal ha conseguido el quinto puesto en el Tour Colombia, el tercero en O Gran Camiño y el séptimo en la París-Niza, aunque tras la sexta etapa señaló que no había llegado a la Volta con un objetivo especialmente alto en mente.

“En realidad, no esperaba esto”, dijo. Pero aun así reconoció que lo que estaba haciendo ahora era un progreso definitivo.

“Seguro que es un paso más, aunque tengo que tener los pies en la tierra y todavía queda mucho trabajo por hacer”, concluyó. “Pero creo que debería estar feliz y muy orgulloso de mí mismo también, y estoy orgulloso de mi familia y de todos los que han estado conmigo”.