El ciclista neozelandés logra el sprint en la primera carrera con FDJ-Suez, pero está un escalón por debajo del podio mientras Daniek Hengeveld mantiene a raya al grupo.

Fue el sprint perfecto para Ally Wollaston (FDJ-Suez) mientras avanzaba por la recta junto al mar hacia la línea de meta de Snapper Point en la etapa 1 del Women's Tour Down Under. Perfecto excepto por una cosa: la victoria ya la había conseguido el atacante solitario de larga distancia Danik Hengeveld (Ceratizit-WNT).

Eso significó que, a pesar de que la ventaja estaba marcada, el sprint tenía el tiempo ideal y el ritmo justo lo que necesitaba, en lugar de celebrar una victoria inicial en la primera carrera WorldTour de la temporada por segundo año consecutivo, el ciclista de Nueva Zelanda quedó en segundo lugar cuando salió con su nuevo equipo por primera vez.

Los equipos de velocistas habían dejado escapar la que probablemente era su mejor oportunidad de ganar la carrera.

“Definitivamente hay cosas buenas que sacar de hoy, pero al final del día el equipo quiere correr por la victoria y desafortunadamente, tal vez calculamos mal o no nos comprometimos lo suficiente para recuperar el descanso hoy”, dijo Wollaston. ciclismonoticias mientras se dirigía al coche de su equipo después de la etapa.

“Al igual que todos los demás equipos hoy, todos dejamos ir la brecha”.

Hengeveld atacó solo a 50 km del final y amplió la diferencia a dos minutos. Finalmente, la persecución comenzó, pero no cobró suficiente impulso ni apoyo generalizado, por lo que Hengeveld se mantuvo clara para ganar sola, 36 segundos por delante del resto del campo del Women's Tour Down Under.

“Definitivamente pagamos el precio al final, pero es una buena lección que al menos debemos aprender en los próximos días: estar un poco más atentos”, dijo Wollaston.

Puede que haya sido un resultado frustrante en algunos aspectos, pero en otros mostró la fortaleza de la condición actual de Wollaston y también el ajuste notablemente rápido que la ex corredora de AG Insurance-Soudal había hecho en su nuevo equipo y su nuevo equipo había hecho en el Jinete de Nueva Zelanda.

“Creo que fue muy positivo sacar lo de hoy al saber que la forma está ahí, no sólo en el sprint, sino también en la subida”, dijo Wollaston. “Me sentí muy cómodo con el equipo y con mucha confianza en De hecho, faltando 1 km para el equipo, dos de mis compañeros vinieron volando y gritaron mi nombre y me dejaron en la posición perfecta”.

“Entonces, sí, no podría haber pedido más en la salida, la salida fue perfecta, y creo que algunos equipos tal vez se adelantaron un poco en el sprint, así que pudimos aprovechar eso.

“Hoy sentí una gran aceptación colectiva y mucho apoyo de mis compañeros de equipo para respaldarme en el sprint de hoy, lo cual es bastante sorprendente considerando que es mi primer día con el equipo. Ya me siento realmente apoyado y que hay mucho de creer en mí, lo cual es realmente agradable”.

Quizás el factor más importante en el éxito de la escapada y la vacilación de la persecución es lo que vendrá durante el resto de la carrera de tres etapas.

El sábado la carrera abordará la icónica subida de Willunga HIll, y este año la escalarán dos veces, por lo que no hay duda de que los escaladores pasarán a primer plano. Luego, el final del domingo incluirá aún más metros de ascenso vertical, con 2.142 m de desnivel positivo en la etapa de 105,9 km que incluye cinco carreras por la subida de Stirling.

“Vaya, tendría que tener buenas piernas para la etapa 3, pero aún es una posibilidad. Sin embargo, tenemos muchos corredores fuertes, así que si eso no funciona, tenemos múltiples opciones para jugar”. dijo Wollaston.

“Creo que necesitaría el mejor día que he tenido en bicicleta para pasar la etapa 3, pero lo intentamos de todos modos”.