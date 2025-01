El danés de 24 años anuncia el calendario de la próxima temporada con Lidl-Trek tras un cambio de sentido en los planes del Grand Tour

El año pasado, por estas fechas, Mattias Skjelmose estaba trazando una cuidadosa ruta hacia el Tour de Francia 2025, que implicaba afrontar su primera Gran Vuelta como líder, la Vuelta a España, y demostrarse a sí mismo que podía hacer frente a la ardua naturaleza de una carrera de tres semanas. Oferta general.

Sin embargo, después de lograr ese objetivo en la Vuelta, donde finalizó quinto en la general, ganó el maillot blanco del mejor corredor joven y solo mejoró a medida que avanzaba la carrera, Skjelmose cambió su ambición y pasó a querer otro año de desarrollo en el Giro de Italia. .

Sin embargo, no se ha permitido ese lujo después de revelar su calendario para 2025, y Lidl-Trek optó por seguir con el plan original y enviarlo al Tour para perseguir la general.

“Cambiamos los planes a finales del otoño, pero volvemos a ser el Tour”, dijo Skjelmose a los medios, entre ellos ciclismonoticias en el campo de entrenamiento de su equipo en enero.

“Me hubiera gustado haber hecho el Giro. Después de la Vuelta, parecía el paso más obvio. Pero el equipo me quería en el Tour.

“El Giro fue mi elección y estaba motivado para ello. Pero también entiendo que el objetivo principal del equipo es el Tour y queremos tener el equipo más fuerte en todos los Grandes Vueltas y mi espacio estaba en el Tour”.

La dirección del equipo también reveló que se debe en parte a que los patrocinadores no estaban contentos con cómo fue el Tour 2024 para Lidl-Trek, quien después de que Mads Pedersen abandonara antes de la etapa 8, se quedó sin su cazador de etapas clave.

Giulio Ciccone también intentó la general pero terminó fuera del top 10 y a más de 20 minutos del podio. Skjelmose ofrece la posibilidad de conseguir un final mucho más alto.

“El Giro era el plan inicial, pero cuando empiezas a analizar y también sabes que el patrocinador no estaba contento con lo que pasó el año pasado, entonces tienes que cambiar las cosas”, dijo el líder DS Steven de Jongh a ciclismonoticias.

“Creo que con Mattias allí tenemos una muy buena oportunidad. Es un tipo que sobrevive bastante bien al viento y maneja el estrés, por supuesto, es importante tener a un tipo general como él en el Tour.

“Si todos están sanos y en forma, creo que estará cerca de los cinco o siete primeros del Tour y eso será realmente bueno”.

Después de impresionar en España y perder sólo ante Primož Roglič, Ben O'Connor, Richard Carapaz y Enric Mas, Skjelmose estaba satisfecho con el paso adelante que dio, pero sintió que ir por la general en el Tour era demasiado pronto, con una aparición en el Giro en 2025. más adecuado a su nivel actual.

“Estoy muy contento con mi Vuelta, especialmente porque tuve una primera semana difícil y realmente me recuperé”, dijo.

“Confirmé mi creencia de que podía ser líder de la general en una Gran Vuelta, además la forma en que se corrió la Vuelta fue muy dura y sin días fáciles, lo que confirmó que mi recuperación está mejorando y ese fue mi principal problema en Grandes Vueltas anteriores. “

El danés sintió que el podio estaba más a su alcance en el Giro que en el Tour, donde, salvo lesión de alguna de las principales estrellas, probablemente estará en medio de una congestionada lucha por el cuarto lugar detrás del trío de Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel.

“Con todo el respeto por la Vuelta, creo que es quizás la más fácil con la atención y la presión de los medios y, obviamente, el Tour está por encima de todo por una diferencia bastante grande”, dijo Skjelmose.

“Así que el Giro tendría sentido en el sentido de que hay más presión que la Vuelta, pero aún no tanta como en el Tour. Sentí que di un gran paso después de la Vuelta, puramente en términos de rendimiento, y me gustaría tenerlo”. Me he visto actuando (en el Giro), tal vez alcanzando un podio”.

Si bien todavía no cree que 2025 sea el año en el que igualará a los tres mencionados anteriormente, Skjelmose sabe que cualquier cosa puede suceder en tres semanas.

“Dije antes que siempre tratas de ser lo mejor posible porque nunca sabes qué tan buenos son los muchachos. Y nunca he estado con estos muchachos, así que no sé los números necesarios para quedarme con ellos”, dijo el danés.

“Creo que sería difícil quedarme con ellos este año, pero espero estar al menos detrás de ellos. Entonces, si estás allí, nunca se sabe, un mal día en el Tour y pueden pasar muchas cosas”. Pero sigo pensando que están uno o dos pasos por encima de mí”.

Skjelmose no será el foco principal, ya que lo fue en la Vuelta en agosto y septiembre, con el debut de Jonathan Milan y el tren de velocidad que trae consigo para ocupar la mayor parte de la lista de ocho hombres de Lidl-Trek.

“Sí y no”, dijo Skjelmose cuando se le preguntó si sería el líder del equipo en julio. “La principal prioridad será Milán y luego veré cómo va.

Tal como están las cosas, no tendrá ningún apoyo específico en la montaña, pero muchas cosas pueden cambiar en su plantilla planificada en los próximos siete meses y el danés es consciente, como Mads Pedersen cuando se anunció que no participaría en el Tour. que Milán presenta una posibilidad real de ganar cuatro etapas y el maillot verde.

“Por supuesto, me hubiera gustado contar con algún apoyo, pero no creo que esté del todo decidido todavía”, afirmó Skjelmose.

“Pero también entiendo que Johnny es probablemente el velocista más talentoso del mundo en este momento y necesita todo el apoyo que pueda. Tiene una gran oportunidad de llegar al green y debemos apoyar los objetivos del equipo.

“El equipo dio prioridad a esto y así es. Sólo quiero mostrarme y si al final no está en la general, entonces en otro lado”.

Skjelmose se dirigirá a tres campamentos de altitud durante su temporada antes de comenzar el Tour en Lille, con un calendario muy similar al de 2024. Comenzará en Francia en las Clásicas Faun-Ardèche y Faun-Drome, antes de correr en la París-Niza, Itzulia. País Vasco, las tres Clásicas de las Ardenas y el Critérium du Dauphiné.