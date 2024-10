El campeón mundial alemán abandona el equipo WorldTour para seguir su carrera en el ciclismo electrónico y gana 21.000 dólares en dos días mientras los atletas de deportes electrónicos reportan ganancias anuales de 100.000 dólares.

El estoico alemán estuvo en la etapa final en vivo con un cheque de $15,000 izado sobre su cabeza, resplandeciente con la camiseta arcoíris recién desplegada. Su rostro sombrío no logró transmitir la magnitud de celebración del momento. Apenas esbozó una sonrisa.

Podría haber sido algo anticuado para el consumado atleta de resistencia que ganó una medalla de plata como remero en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 antes de ganar el primer Campeonato Mundial de Ciclismo Esports ese mismo año.

Osborne ha competido en todas las ediciones del evento, terminando en el podio cada vez y ganando dos veces.

“Hoy me ha demostrado que fue absolutamente la decisión correcta”, afirmó Osborne con severidad en la conferencia de prensa posterior a la carrera. “No quiero decir que odié mi tiempo en el WorldTour. Fue una gran experiencia, pero era hora de pasar a lo que más disfruté. Y eso es el ciclismo. A pesar de todo el sufrimiento, todavía disfruto de la competencia. “.

Su título mundial de deportes electrónicos en 2020 le valió un contrato con Alpecin-Deceuninck en 2021 y, a pesar de algunos resultados prometedores, nunca pudo romper la estricta estructura jerárquica del equipo.

“Tuve algunas buenas carreras”, explicó el alemán. “También tuve algunos éxitos aquí y allá, pero al final no encontré la alegría”.

Osborne anunció abiertamente la decisión de retirarse el 16 de septiembre en Instagram, citando que su amor por las carreras de ruta ya no era lo que solía ser, y reveló sus planes de seguir una carrera en los deportes electrónicos y gravel del ciclismo.

“Nosotros en Alpecin-Deceuninck le deseamos a Jason todo el éxito en su vida futura, sea lo que sea que eso le depare. El respeto es mutuo”, confirmó el equipo, aunque no está claro si los verdaderos sentimientos de Osborne alguna vez influyeron en la respetuosa separación de caminos.

En un momento sincero en un episodio reciente del Podcast virtual de Velo Unos días antes de su victoria en el campeonato mundial, Osborne compartió la profunda introspección que lo llevó a este movimiento que le cambió la vida, exponiendo un lado de sí mismo rara vez visto por los fanáticos o compañeros ciclistas en el pelotón profesional.

“Quería recuperar el control de mi vida. Simplemente estaba en esa espiral de no disfrutarla más y quería salir. Desde que tomé la decisión, he sido una persona mucho más feliz. Siento que recuperé mi vida. Definitivamente fue la decisión correcta”.

Osborne amplió la pérdida del equilibrio de la vida que le robó la alegría de montar a caballo y el control de su felicidad.

“Tienes que saltar cuando ellos quieran. Siempre sentí que, no diría esclavitud, sino como si tuvieran demasiado control”.

Osborne se llevó a casa 15.000 dólares por su victoria en el Campeonato Mundial, más de 6.000 dólares más que el premio por el título como visitante de Pogačar.

¿Una carrera en eCycling?

Los deportes electrónicos de ciclismo de élite ahora se consideran un camino viable hacia las filas profesionales.

La Academia Zwift ha producido profesionales de primer nivel, como Jay Vine y Neve Bradbury, mientras que el UAE Team Emirates le ofreció al Kiwi Michael Vink un contrato en 2022 después de una serie de victorias en el Sunday Race Club de MyWhoosh.

Fundada en 2019, MyWhoosh se ha hecho conocida por albergar eventos de grandes cantidades de dinero y atraer a los mejores talentos del deporte. En abril de 2023, la serie MyWhoosh Championship obtuvo el mayor pago en la historia de los deportes electrónicos de ciclismo, con un millón de dólares, iluminando el camino hacia los deportes electrónicos de ciclismo profesionales.

La serie semanal Sunday Race Club cuenta con un premio mensual de más de $284,000 repartidos en cuatro categorías.

Esto podría explicar la intensa concentración de Osborne en los negocios después de ganar el título mundial, porque al día siguiente, volvió a la carretera virtual y nuevamente superó a la competencia, logrando la victoria desde su habitación de hotel en Abu Dhabi.

La victoria le valió más de $6,000 para agregar a los $15,000 del título mundial.

Tadej Pogačar, que habría estado entre el público para presenciar la lucrativa campaña de Osborne si no se hubiera ido antes, recibió alrededor de 8.500 dólares en premios por su título mundial a principios de ese mismo mes, aunque la lucrativa extensión de contrato que firmó apenas unas semanas después habría tenido más que compensar el déficit.

Los medallistas de plata y bronce también fueron recompensados ​​mucho más generosamente que sus homólogos de las carreras en ruta. Gabriela Guerra (Brasil) y Lionel Vujasin (Bélgica) se llevaron a casa $10,000 cada uno por su segundo lugar, mientras que Kathrin Fuhrer (Suiza) y Kasper Borremans (Finlandia) ganaron $5,000 cada uno por su tercer lugar.

En comparación, los medallistas de plata y bronce en la carrera en ruta de Zúrich recibieron sólo 4.320 dólares y 2.160 dólares, menos de la mitad de lo que se concedió en los deportes electrónicos.

Un botín de $21,000 no está mal para un fin de semana de carreras bajo techo con un turbo para Osborne, pero ¿cómo se compara con su salario en WorldTour?

El salario de un ciclista de ruta profesional varía significativamente en función de su rendimiento y categoría competitiva. Para los corredores del ProTeam, la segunda división de este deporte, el salario mínimo base es de aproximadamente 34.000 euros anuales para los hombres y 29.000 para las mujeres. El mínimo básico de un corredor de WorldTour es de 42.000 euros para los hombres y 35.000 para las mujeres, pero los mejores ciclistas pueden ganar mucho más, además de una parte de los premios y cualquier acuerdo de patrocinio personal que puedan lograr.

“Está en un punto en el que no vale la pena. No vale la pena correr el riesgo de estrellarse”, explicó Osborne. “No me gustó cuando recibiste una llamada, '¿Puedes hacer esta carrera ahora?' y simplemente habías planeado ir a algún lugar de viaje o lo que sea, y te llaman y te dicen: 'Te necesitamos aquí'”.

El potencial financiero en esta nueva era de los deportes electrónicos, junto con un mejor equilibrio entre el ciclismo y la vida, ayudó a la decisión poco convencional de Osborne de abandonar el WorldTour y hacer de nadar contra la corriente habitual de los deportes electrónicos a la carretera un camino viable.

Se une a la creciente lista de corredores de élite de deportes electrónicos de ciclismo que han dejado atrás sus carreras, ya sea en el ciclismo profesional o no, para poner todas sus fichas en el centro de la tabla de deportes electrónicos de ciclismo.

Ollie Jones, visto aquí compitiendo para el equipo Bolton Equities Black Spoke durante el Baloise Belgium Tour en 2023, es otro corredor de deportes electrónicos a tiempo completo.

El neozelandés Ollie Jones, que compitió junto a Osborne en el evento en vivo del Campeonato Mundial el 26 de octubre, fue uno de los primeros en adoptar los deportes electrónicos de ciclismo después de competir a nivel internacional en patinaje en línea. Tuvo éxito como visitante después de ganar la Academia Zwift en 2018, pero nunca olvidó sus raíces en los deportes electrónicos.

Hizo la transición de las carreras de ruta cuando se acabó el patrocinio de su equipo Bolton Equities Black Spoke.

Lionel Vujasin es otro que se dedica a los deportes electrónicos de ciclismo a tiempo completo. Estuvo junto a Osborne en el podio del Campeonato Mundial, asegurando la plata para Bélgica, y anteriormente había dejado su trabajo como director de operaciones en Nike.

Se estima que atletas como Jones, Vujasin y su compañero de equipo Michal Kaminski, que representó a Polonia en el Mundial, ganan alrededor de 7.500 dólares al mes, o cerca de 100.000 dólares al año, compitiendo virtualmente en múltiples plataformas, predominantemente MyWhoosh.

Muchas mujeres que compiten en la plataforma obtienen beneficios financieros similares, incluida la medallista de bronce del Campeonato Mundial Femenino, la suiza Kathrin Fuhrer.

Los Zwift Games, una competición de nivel élite con etapas Sprint, Epic y Climb, ofrecieron 110.000 dólares en premios distribuidos equitativamente entre los campos masculino y femenino. Con $7,000 por el primer lugar, $5,000 por el segundo lugar y $3,000 por el tercer lugar en cada campeonato, los corredores podían ganar más que sus homólogos del mundo real en muchos eventos importantes.

El corredor polaco de deportes electrónicos Kaminski ganó un evento del Sunday Race Club y el Campeonato de Sprint de los Zwift Games 2024 en una sola semana, lo que le reportó casi $12,000. Las historias sobre el éxito financiero de los deportes electrónicos de ciclismo se están difundiendo.

¿Está allanando el camino para la profesionalización de los deportes electrónicos de ciclismo? Mucho depende de cómo se define al deportista y al deporte profesional. O si los grandes pagos en efectivo son suficientes para atraer talentos de primer nivel, impulsar la innovación, facilitar un producto atractivo y entretenido para la audiencia y proporcionar la serie de otros factores necesarios para sostener la evolución del deporte. El dinero no responde a estas preguntas.

De todos modos, Osborne, Vujasin y Jones se ganan la vida compitiendo virtual y casi exclusivamente en MyWhoosh. La dedicación de tiempo completo a los deportes electrónicos de ciclismo eleva el listón para los corredores en el extremo superior del deporte y, con la inyección financiera, ha acercado más que nunca el deporte al profesionalismo.

Y para algunos, es una forma de redescubrir el placer de correr.