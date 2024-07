Un belga no está impresionado con las “carreteras de mierda” del centro de París después de un viaje de reconocimiento con Wout van Aert

Remco Evenepoel ha revelado que puede no estar “al 100 por ciento” para la contrarreloj de los Juegos Olímpicos del sábado después de que su agotadora batalla por un lugar en el podio en el Tour de Francia lo dejara fatigado y pesimista.

El belga de 24 años se quedó en el sur de Francia después de la última etapa contrarreloj del domingo y de la ceremonia del podio vespertino junto a Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. Sin embargo, tuvo dificultades para entrenar antes de viajar a París el miércoles para realizar un reconocimiento vital del recorrido de 32,4 km.

Describió la parte del centro de la ciudad como “caminos de mierda” y admitió que tal vez no se recupere de su enorme esfuerzo en el Tour de Francia para enfrentarse a otros aspirantes a la medalla, como el italiano Filippo Ganna y el británico Josh Tarling, que se han entrenado específicamente para la contrarreloj mientras Evenepoel corría el Tour de Francia.

“Siempre apunto alto, pero sé que puede que no esté al 100 por ciento. Si me ganan solo por el rendimiento, entonces no me quejaré”, dijo Evenepoel. Esporza y otros medios belgas el jueves en la cuenta regresiva para la contrarreloj del sábado.

“Pasé gran parte del lunes en la cama, el martes hice algo de ciclismo pero no me sentí muy bien, lo mismo el miércoles y el jueves. Tengo que esperar y ver cómo va el sábado. Ha sido una última semana exigente en el Tour. La recuperación no es fácil, pero aún tengo dos días por delante.

“Veremos si es suficiente. Salí del Tour con mucha confianza y eso ya me da una ventaja mental”.

Evenepoel y Wout Van Aert correrán la contrarreloj del sábado por Bélgica, y Lotte Kopecky es la favorita para la contrarreloj femenina. Reveló que se contagió de COVID-19 después de participar en la carrera por etapas femenina del Giro de Italia, donde terminó segunda en la general el 14 de julio.

El entrenador nacional belga, Sven Vanthourenhout, nombró a Tarling y Ganna como los favoritos para el oro olímpico en la contrarreloj, pero eso pareció irritar a Evenepoel, quien es el actual campeón mundial de contrarreloj después de vencer a Ganna y Tarling en Glasgow el año pasado.

“Ya he demostrado lo suficiente que puedo ganar a cualquiera, así que ¿por qué no el sábado?”, respondió.

“Si mis piernas se han recuperado bien, es posible hacer muchas cosas. Solo tengo que ver cómo va el día. Si realmente me superan en mis números, en los valores, entonces será así.

“Quizás podamos aprovechar el 'motor más potente' que se tiene después de un Gran Tour. El recorrido no es demasiado técnico y eso nos beneficia. Así podemos aprovechar más la resistencia”. Salí del Tour con buenas sensaciones”.

Van Aert apunta alto pero mira hacia la carrera en ruta

Van Aert aprovechó el Tour de Francia para recuperar su forma después de su terrible accidente en primavera. Ganó la etapa contrarreloj en el Tour de Francia de 2022 y quedó segundo, muy cerca de Ganna, en el Campeonato Mundial de Contrarreloj de 2022, pero ha perdido terreno en los últimos años. Fue quinto en el Campeonato Mundial de 2023, a 1:37 de Evenepoel.

Se fracturó varias costillas, la clavícula y el esternón en un accidente a alta velocidad en Dwars door Vlaanderen a finales de marzo y está más concentrado en la carrera en ruta del 3 de agosto.

“Me siento bien en este momento. El Tour está en mis piernas, pero confío en que estaré bien el sábado. Definitivamente necesitaba el Tour para dar un paso adelante”, dijo Van Aert.

“Pude afrontar los últimos días del Tour de una manera diferente a la habitual. Tenía poco que ganar y mi mente ya estaba en París.

“Mi experiencia me ha enseñado que es mejor si uno se prepara al cien por cien. En ese sentido, el Tour es una desventaja. Pero para la carrera en ruta necesitaba este Tour”.

“Puede parecer poco ambicioso, pero el objetivo es participar en una contrarreloj de la que pueda estar feliz y orgulloso. Espero terminar lo más cerca posible de las medallas. Quién sabe, tal vez termine detrás de los tres favoritos y aún así esté satisfecho”.

Evenepoel y Van Aert completaron el miércoles por la tarde su último reconocimiento del recorrido de la contrarreloj de París. El recorrido de 32,4 km comienza en la explanada de los Inválidos y luego se dirige hacia el este hasta la plaza de la Bastilla y el parque del Bois de Vincennes para dar una vuelta antes de regresar a la meta cerca de la Torre Eiffel.

A Evenepoel no le gustaron las calles del centro de la ciudad después de su recorrido de reconocimiento.

“Los primeros y últimos cinco kilómetros son carreteras bastante malas”, dijo. “Luego es recto y rápido. También hay algunos lugares turísticos hermosos. Pero la superficie de la carretera es bastante mala al principio y al final. Así que eso puede ser un problema si tienes manchas negras delante de tus ojos en los últimos kilómetros. No es tan agradable, pero está bien”.

“En el papel parece muy plano, pero siempre es un falso plano, me va a doler. Será cuestión de cadencia, de marchas largas y de mantener mi posición, eso será importante para mí”.