El estadounidense sube al segundo lugar de la general y se hace con el maillot de mejor ciclista joven

Después de ganar la París-Niza y Dwars puerta Vlaanderen a principios de esta primavera, Matteo Jorgenson continúa superando sus límites y superando sus propias expectativas en 2024. Esta vez, fue capaz de aguantar el ataque de Primož Roglič desde un pelotón reducido para terminar segundo en la Escenario Reina en el Critérium du Dauphiné en la cima de Samoëns 1600.

El piloto estadounidense, que cambió a Visma-Lease A Bike este año, subió un puesto hasta situarse segundo en la general, 1:02 detrás de Roglič a falta de una etapa. El joven de 24 años también se hace con la clasificación de mejor piloto joven con 56 segundos de ventaja sobre su rival más cercano, Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers).

Mientras el equipo Bora-Hansgrohe de Roglič destrozaba al grupo en las pistas de la ascensión final Hors Categorie de Samoëns 1600, una subida de 10 km con una pendiente media del 9,3%, Jorgenson se mantuvo obstinadamente sobre las ruedas. Cuando el último corredor de la escapada fue atrapado a dos kilómetros del final, Jorgenson todavía estaba en el grupo líder de élite, reducido a una docena de corredores.

Con la línea de meta a la vista, Roglič saltó y un alerta Jorgenson se quedó al volante. El dúo cruzó la meta tres segundos por delante de un grupo de tres corredores que luchaban por el tercer puesto.

“No puedo negar que me sorprendí un poco. Esperaba que este fin de semana fuera muy duro para mí”, dijo Jorgenson después.

“No tengo experiencia con estas grandes rutas de montaña, día tras día. Todo es nuevo para mí. Estoy poniendo a prueba mis límites y espero seguir haciéndolo”.

“Aún me quedaba bastante para la última pieza, lo cual me sorprendió. No pensé en ganar la etapa hasta un kilómetro antes de la meta. Sin embargo, a partir de ese momento pensé: todavía es posible”.

Sobre el papel, el recorrido montañoso del Dauphiné no parecía adecuado para Jorgenson. Pero hasta ahora ha conseguido tres resultados entre los 5 primeros, incluido un cuarto puesto en la contrarreloj en la etapa 3 que lo impulsó al tercer puesto general antes de la etapa del sábado.

La séptima etapa, la segunda de las tres trilogías de montaña en el Dauphiné, tuvo un gran impacto con un desnivel positivo de 4.268 m en una distancia de 145,5 kilómetros. Incluyó las ascensiones al Col des Saisies, al Col des Aravis (6,9 km al 6,9%) y al Col de la Colombière, d'Arâches antes del desalentador final, el estreno de la ascensión al Samoëns 1600.

“En recorridos tan difíciles, siempre me preocupa desperdiciar la menor cantidad de energía posible”, explicó. “Monté de forma muy conservadora todo el día, porque no tengo mucha experiencia en recorridos de este tipo a más de 4.000 metros de altitud. Pero salió bien. Creo que pasé la prueba, al menos por ahora”.

Como ciclista un poco más pesado, Jorgenson se centró en lo básico para afrontar la subida final.

“Se trata simplemente de mantener la cadencia, asegurarme de que la biomecánica sea buena y luego mantener la calma en la bicicleta, comer lo suficiente y concentrarme en todas las cosas simples, pero todo suma. Si olvidas algo, puedes pagarlo en la última subida”, explicó Jorgenson a los periodistas, entre ellos CiclismoProNet después de la línea.

En unas semanas sabremos si Jorgenson será colíder del equipo Visma para el Tour de Francia. El equipo todavía tiene la esperanza de que Jonas Vingegaard comience y luche por la victoria después de su horrible caída en Itzulia Basque Country. Mientras tanto, Jorgenson se centra en la última etapa en el Dauphiné, para un tercer día de etapas de montaña consecutivas con 3.640 metros de desnivel positivo en 152,5 kilómetros.

“Por ahora solo estoy tomando un día a día, creo que por lo que escuché, a Jonas le está yendo bien y todavía tengo mucha confianza en que llegará listo y realmente espero que así sea. Realmente me encantaría correr para él y no tener ninguna presión sobre mí mismo”.

“Pero lo tomaré día a día y por ahora necesito concentrarme en un día más aquí en el Dauphiné y superarlo y luego podremos pensar en el Tour después de eso”.