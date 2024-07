'Estos serán mis últimos Juegos, no quería arrepentirme de nada', explica el ciclista a L'Equipe sobre su concentración en el entrenamiento antes de la carrera de MTB de cross country

Pauline Ferrand-Prévot (Francia) tiene uno de los palmarés más impresionantes del ciclismo, con 12 títulos de Campeonato Mundial en todas las disciplinas, desde ruta hasta bicicleta de montaña, ciclocross y grava, pero su última oportunidad de agregar una medalla olímpica a su cuenta está a punto de desarrollarse en la colina Élancourt, cerca de París.

Ferrand-Prévot ha mostrado buenos resultados en las dos carreras de la Copa del Mundo de Mountain Bike UCI Whoop en las que ha participado este año. La ciclista francesa quedó primera en las carreras olímpicas de cross-country en Val di Sole y Nove Město, aunque no participó en el resto. La ciclista de 32 años, que se espera que vuelva a centrarse en la carretera en 2025, se ha centrado en el entrenamiento para el gran objetivo que tiene por delante, y el domingo figura como una de las favoritas para la carrera de mountain bike de cross-country en los Juegos Olímpicos de su país.

“El objetivo era estar tranquilo, conservar toda mi energía para entrenar y recuperarme”, dijo Ferrand-Prévot en una entrevista con L'Equipe. “No había mucho espacio afuera para lo que me gusta hacer.

“Estos serán mis últimos Juegos, no quería arrepentirme de nada. Me aislé de todo y me resultó beneficioso”.

Ferrand-Prévot consiguió su quinto título mundial de cross-country (XCO) en bicicleta de montaña en 2023, después de haber conseguido el primero en 2015, y aunque el oro sería un final de cuento de hadas para su último año compitiendo en bicicleta de montaña, no se deja llevar por la presión asociada con “el evento de mi vida”.

“Aunque en el papel es algo enorme, sigue siendo sólo deporte y en unos años a nadie le importará si gané o no”, dijo Ferrand-Prévot. El equipo“Pase lo que pase, la historia será hermosa. No tengo esa presión de ganar absolutamente, es más bien decirme a mí mismo 'Hiciste todo lo posible para llegar donde estás hoy'”.

Ferrand-Prévot ha competido con su bicicleta de montaña en los Juegos Olímpicos de Londres, Río y Tokio. Su mejor resultado en off-road fue el décimo puesto en Japón y su mejor puesto en ruta en Londres, el octavo. Sin embargo, ha hecho todo lo posible por mejorarlo en sus cuartos Juegos Olímpicos en París.

“Estoy bastante seguro de mi estado físico”, declaró Ferrand-Prévot al periódico francés. “Todo puede pasar y, sobre todo, esto sigue siendo deporte. El deporte es hermoso porque puede ser cruel, pero vamos a evitar que eso ocurra el domingo”.

La carrera se disputará en una primera vuelta de 2,2 km, antes de pasar por varios tramos de un recorrido de 4,4 km, que incluye un jardín de rocas técnico y una subida desafiante. La carrera femenina comienza a las 14:00 CEDT, y la carrera de cross country masculina un día después, el lunes 29 de julio.