Corredor de NSN vuelve a subirse a la bicicleta durante su recuperación de la tendinopatía del cuádriceps

El ex ganador de La Flèche Wallonne, Stephen Williams, ha dicho que “las cosas van en la dirección correcta con mi recuperación” mientras continúa luchando para recuperarse de una lesión de rodilla de larga duración.

El piloto británico no ha competido desde hace casi un año y compitió por última vez en Eschborn Frankfurt el 1 de mayo de 2025, tras sufrir una tendinopatía del cuádriceps de la rodilla derecha.

La afección es una lesión por uso excesivo que afecta los tendones que conectan los músculos cuádriceps en la parte frontal del muslo con la rótula. Williams, también ex campeón del Tour Down Under y del Tour de Gran Bretaña, ha estado luchando con el problema desde principios de 2025.

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En una publicación de Instagram el miércoles, Williams dijo que las cosas están mejorando a medida que continúa su rehabilitación.

“Hola a todos, sólo una breve actualización para hacerles saber que todo va en la dirección correcta con mi recuperación”, escribió.

“He estado lidiando con una lesión desde hace un tiempo. Durante las últimas semanas he estado rehabilitándome en SEG Performance en Amsterdam, donde he estado en muy buenas manos con los fisioterapeutas y el equipo de rendimiento en general. NSN Cycling Team ha estado estrechamente involucrado en todo momento y continúa apoyándome siempre que sea necesario”.

Williams dijo que ha vuelto a subirse a la bicicleta y espera volver a competir pronto.

El año pasado, el galés de 29 años participó en las carreras de verano de Australia y en el Giro d'Abruzzo antes de no terminar Flèche, Liège-Bastogne-Liège y Frankfurt. Después de un período tan largo fuera de las carreras, no arrojó ninguna luz sobre un posible calendario de regreso, pero su futuro ahora parece positivo, al menos.

“Ha sido un proceso duro, pero paso a paso me siento más fuerte y mejoro”, escribió Williams.

“Y la mejor parte es: he vuelto a subirme a la moto. Si las cosas siguen progresando así, espero que no pase mucho tiempo antes de que vuelva a competir. ¡Gracias por vuestro apoyo y nos vemos pronto!”