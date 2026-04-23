Corredor de NSN vuelve a subirse a la bicicleta durante su recuperación de la tendinopatía del cuádriceps

El ex ganador de La Flèche Wallonne, Stephen Williams, ha dicho que “las cosas van en la dirección correcta con mi recuperación” mientras continúa luchando para recuperarse de una lesión de rodilla de larga duración.

El piloto británico no ha competido desde hace casi un año y compitió por última vez en Eschborn Frankfurt el 1 de mayo de 2025, tras sufrir una tendinopatía del cuádriceps de la rodilla derecha.

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El año pasado, el galés de 29 años participó en las carreras de verano de Australia y en el Giro d'Abruzzo antes de no terminar Flèche, Liège-Bastogne-Liège y Frankfurt. Después de un período tan largo fuera de las carreras, no arrojó ninguna luz sobre un posible calendario de regreso, pero su futuro ahora parece positivo, al menos.

“Y la mejor parte es: he vuelto a subirme a la moto. Si las cosas siguen progresando así, espero que no pase mucho tiempo antes de que vuelva a competir. ¡Gracias por vuestro apoyo y nos vemos pronto!”