Campeón del Tour de Francia Femmes llevado al hospital después del segundo choque de la carrera, pero escapa sin huesos rotos

Strade Bianche es una de esas razas en las que Kasia Niewiadoma ha tenido que acostumbrarse a la sensación de agridulce de estar al borde de un resultado posterior desde hace mucho tiempo, pero este año el jinete de Zondacrypto Canyon-Sram tuvo que fingir un tipo de decepción completamente diferente: un bloqueo de carrera.

Después de su primera caída, Niewiaoma logró volver y continuar, pero el segundo, que ocurrió con poco más de 50 kilómetros para ir en el evento de 136 km, fue un asunto diferente. Niewiaoma cayó en un descenso amplio, bajando a la izquierda de la carretera cerca de la barrera. Sus compañeros de equipo se apresuraron a tratar de desenredarla de una bicicleta que había aterrizado encima de ella y también otra, pero pronto quedó claro que su carrera había terminado.

“Sabes, como atleta, cuando entrenas durante tanto tiempo y pasas mucho tiempo preparándote para ciertos objetivos, persiguiendo pequeños detalles solo para que puedas mejorar, y luego sientas que esto es así, como si estuvieras en forma, tienes buenas piernas, y luego chocas fuera de la carrera, solo parece que algo se ha quitado de ti”, dijo Niewdoma en una declaración del equipo. “A veces, es difícil digerir que no pueda competir en la final porque las piernas no están allí”.

“Así que sí, definitivamente, estar en la ambulancia y no sentirse bien, además de saber que la posibilidad me fue quitada, me sentí muy molesto”.

Sin embargo, la noticia más positiva fue que después de ser llevada al hospital, el campeón del Tour de Francia de 2024 Femmes fue autorizado de lesiones importantes y ese equipo dijo que debería “volver en una línea de salida en el futuro cercano”.

Es solo la segunda vez en las 11 participaciones de los 30 años en el evento que NiewiaDoma no ha terminado. Después de llegar sexto en su debut en 2015, en segundo lugar de 2016 a 2018 y tercero en 2019, fue el primer DNF en 2020. Eso vino en una edición retrasada de Pandemic Pandemic Brutalmente Hot-19. Desde entonces, hasta este año, han sido todos los 10 mejores resultados, incluidos dos fallas de podio frustrantemente cerradas con el cuarto.

“Ya no siento que estoy decepcionado, pero es más como una angustia, volver aquí de nuevo y ser patada de una manera diferente”, dijo Niewiadoma. “No estoy seguro de si estoy más molesto por el hecho de que, nuevamente, no pude mostrar lo que realmente represento en este momento”.

Sin embargo, en una publicación de Instagram posterior que miraba hacia atrás en la carrera que ganó Demi Vollering (FDJ-Suez), Niewiadoma pudo abrazar algunos de los aspectos positivos.

“¡Supongo que ahora tengo una perspectiva diferente! Siempre podría ser peor, así que estoy agradecido por lo que tengo, en este caso: huesos bastante fuertes “.