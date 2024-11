El Kiwi agradece al equipo su apoyo “durante dos últimas temporadas extremadamente duras”

El equipo DSM-Firmenich-PostNL ha anunciado que Patrick Bevin se retirará en lugar de cumplir su último año de contrato con el equipo WorldTour en 2025.

Bevin, de 33 años, sufrió una arritmia cardíaca en 2020 que le impidió competir brevemente. De acuerdo a Colectivo de escapeel problema resurgió en 2024 y le mantuvo alejado de la competición durante cuatro meses en el pico de la temporada.

Después de someterse a una ablación cardíaca para corregir el problema, Bevin volvió a competir este año, pero lo dejó en marzo durante la Volta Ciclista a Catalunya. Sin embargo, ni el equipo ni Bevin mencionaron el problema cardíaco como el motivo de su retiro prematuro.

“Hoy marca el final de una era, mi último día como ciclista profesional. Gracias a @dsmfirmpostnl, que me ha apoyado increíblemente durante dos últimas temporadas extremadamente difíciles, pero a partir de hoy me retiro”, escribió Bevin en una rara red social. publicar a través de Instagram.

La carrera profesional de Bevin comenzó después de que consiguiera el título de carrera en ruta de Oceanía en su última temporada juvenil en 2009. Luego corrió con el equipo estadounidense Bissell durante cuatro temporadas. Ganó dos etapas del An Post Ras en 2014 y etapas del Tour de Tawain y del Tour de Corea de 2015 antes de unirse finalmente al WorldTour en 2016 con el equipo Cannondale-Drapac.

Luego corrió para BMC, CCC e Israel-Premier Tech antes de unirse a DSM en 2023. Su palmarés incluye el título general en el Tour de Turquía (2022), etapas del Tour Down Under, Tour de Romandie, Herald Sun Tour y dos títulos nacionales en la contrarreloj.

“No es sólo el final de una temporada o contrato, sino el fin de perseguir un sueño que surgió con un 'año sabático' hace casi 15 años”, dijo Bevin.

“Lo he perseguido tan duro como he podido. He conocido a un número increíble de buenas personas. He viajado por todas partes y siempre estaré agradecido por todo lo que el ciclismo me ha aportado”.