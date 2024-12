La jubilación llega un año antes, ya que el equipo belga promueve a Jurgen Foré como director ejecutivo

Es el fin de una era cuando Patrick Lefevere deja su cargo de director ejecutivo del equipo Soudal-QuickStep. Como estaba previsto desde finales de 2023, el director de operaciones, Jurgen Foré, asumirá el cargo que ha desempeñado Lefevere durante más de 20 años.

Lefevere había prometido permanecer como gerente del equipo hasta 2026, cuando el equipo anunció que Foré pasaría gradualmente al rol de CEO, pero la noticia llega un año antes, ya que Lefevere finalizará su mandato el 31 de diciembre de 2024.

Lefevere seguirá siendo miembro honorario de la junta directiva del equipo, mientras que Foré ocupará su puesto en la junta ejecutiva junto con el accionista Zdenek Bakala y Auret Van Zyl, el abogado del equipo.

“Dejar un rol al que me he comprometido gran parte de mi vida es un momento que me cambia la vida”, dijo Lefevere en el comunicado de prensa del equipo. “El ciclismo es un deporte que todavía me apasiona profundamente y ha sido un gran honor encabezar este hermoso equipo y crear tantos recuerdos especiales.

“Pero sentí que era el momento adecuado para este cambio. Cuando comencé a trabajar con Jurgen hace un año, fue con miras a suavizar la transición para cuando finalmente me fuera. He visto cómo sus relaciones con nuestro patrocinadores y socios, así como las partes interesadas internas del equipo, ha crecido en los últimos 12 meses, y sé que con Jurgen asumiendo el cargo de CEO y con el respaldo de la junta directiva, este equipo tiene un futuro brillante.

“Hay innumerables personas a las que necesito agradecer, demasiadas para mencionarlas individualmente, pero están, por supuesto, mi familia, los talentosos corredores del equipo, nuestro dedicado personal, nuestros leales patrocinadores, todo lo cual está respaldado por la generosidad y el apoyo de El dueño de nuestro equipo, el Sr. Zdenek Bakala.”

Lefevere pasó la mayor parte de su carrera en el ciclismo, primero como ciclista y, después de colgar las ruedas a los 24 años, como director deportivo y gerente de una variedad de equipos, incluido el dominante equipo Mapei. En 2001, regresó a Bélgica para fundar el equipo Domo-Farm Frites, que luego se fusionó con los restos de Mapei para formar Quickstep-Davitamon en 2003.

Los ciclistas estrella que trabajaron con Lefevere incluyen a Johan Museeuw, Paolo Bettini, Tom Boonen, Julian Alaphilippe y, más recientemente, Remco Evenepoel.

Lefevere, que cumplirá 70 años en enero, llevó a sus equipos a casi 1.000 victorias según el comunicado de prensa, incluidos 19 títulos mundiales, 22 Monumentos y la victoria de Remco Evenepoel en la Vuelta a España en 2022 como su única victoria en un Gran Tour.

“Me gustaría comenzar agradeciendo a Patrick por su dedicación y pasión al hacer de Soudal Quick-Step el equipo que es hoy”, dijo Bakala. “Patrick ha hablado a menudo del arduo trabajo de su personal y de los ciclistas, pero eso lo fomenta la figura decorativa en la cima y no debemos subestimar la forma en que Patrick ha construido una cultura que permite a esos ciclistas y al personal prosperar.

“Sin embargo, sabemos que en algún momento todo cambia y sentimos que este es el momento adecuado para hacer estos cambios estructurales en la gestión de nuestro equipo, que se han hecho con el acuerdo de todas las partes. Con esta transición demuestro mi compromiso con el futuro a largo plazo del equipo y garantizar un futuro brillante para Soudal Quick-Step”.

La noticia llega cuando el equipo ha dejado de lado muchos de sus objetivos históricos en los Clásicos de Primavera para apoyar a Evenepoel en su búsqueda por ganar el Tour de Francia. El equipo contrató a siete nuevos corredores para 2025, pero perdió a Alaphilippe ante Tudor y al ex ganador del Tour de Flandes, Kasper Asgreen, ante EF Education-EasyPost.

Foré supervisará ahora el futuro de Soudal-Quickstep y rindió homenaje a Lefevere en el comunicado de prensa.

“Patrick Lefevere ha sido una figura decorativa en el ciclismo profesional, por quien todos tenemos un gran respeto y admiración. Ha sido capaz de construir una base firme y una estabilidad que ha visto crecer a este equipo durante más de dos décadas. Me gustaría agradecerle personalmente por Por el apoyo que me ha brindado durante los últimos 12 meses desde que me uní al equipo, entiendo y siento lo especial que es esta organización y haré todo lo que esté a mi alcance para cuidarla.

“Ahora buscaré liderar este equipo, trabajando para asegurar su futuro a largo plazo. He estado involucrado en el ciclismo en varios roles y como parte de la gestión del equipo y estoy seguro de que al combinar esto con mi experiencia en los negocios, “Me permitirá construir una estructura que pueda hacer que Soudal Quick-Step sea cada vez más fuerte”.