“No siempre me entienden bien el holandés”, afirma el jefe de Soudal-Quickstep

En la conferencia de prensa de Soudal-Quickstep del jueves antes del fin de semana inaugural de los Clásicos de Primavera, Patrick Lefevere enfrentó la incómoda situación en la que se encontró esta semana cuando sugirió que el estilo de vida de Julian Alaphilippe era el culpable de sus temporadas difíciles.

Lefevere fue duramente reprendido ayer por la compañera de Alaphilippe, Marion Rousse, quien dijo que sus comentarios insinuando que Alaphilippe salía demasiado de fiesta y bebía demasiado alcohol eran inaceptables.

Con un Alaphilippe de aspecto severo sentado cerca, Lefevere nunca se disculpó por humillar públicamente a su ciclista, sino que afirmó que los comentarios que hizo en una larga entrevista con humor fueron tergiversados ​​en la traducción.

“Esta entrevista duró tres horas, el pasaje sobre Julián fue de tres minutos”, dijo Lefevere. “Como siempre, no siempre se entiende bien mi holandés, pero tal vez cometí un error al hablar de esto. (Hablé) sobre noviembre de 2022, y ahora estamos en 2024. Entiendo que no hay muchas noticias en este momento, así que es ‘ fressen’ como decimos en holandés.”

Lefevere se sentó con Alaphilippe antes de la rueda de prensa, según HLN.bey trató de aclarar las cosas.

“Insistí en estar aquí porque de todos modos el ambiente estaba un poco tenso y no lo necesitamos”, dijo Lefevere. “Puedo dejar todo eso a un lado, y espero que el propio Julian también pueda hacerlo. ‘Zand erover (sin resentimientos)’, le dije. Con suerte, él lo verá de esa manera. Mañana será un nuevo día y no lo haremos. hablar de esto otra vez.”

Lefevere dijo que lamentaba el revuelo que causaron sus declaraciones.

“Evidentemente esa no era la intención. La entrevista duró tres horas y no es que ya hubiésemos bebido tres botellas de vino. Dos o tres copas, no más”, bromeó antes de explicar sus comentarios sobre el consumo de alcohol de Alaphilippe.

“Mencioné que hablé con Julian, su manager Dries Smets y Marion Rousse en noviembre de 2022. Le dije que tenía que hacerlo mejor y que tenía que trabajar duro, y Julian también lo hizo”, dijo Lefevere.

“No era mi intención ofenderlo, pero la prensa se aprovechó, su esposa comenzó a reaccionar y, como resultado, también se difundió en Francia. Completamente innecesario, por supuesto. Pero al mismo tiempo, yo “Me doy cuenta de que tal vez debería haberlo expresado de otra manera”.

Alaphilippe finaliza su contrato en 2024. Después de terminar sexto en la general del Tour Down Under, el jugador de 31 años se está preparando para su campaña de las Clásicas de Primavera, que comienza durante el fin de semana inaugural en Omloop Het Nieuwsblad.

Su agenda incluye Strade Bianche, Tirreno-Adriatico y Milan-San Remo, el E3 Classic, Dwars door Vlaanderen y el Tour de Flandes antes de competir en el Giro de Italia.