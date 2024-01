‘Si quieres ver un milagro, ve a Lourdes, pero si queremos que las cosas cambien, tenemos que trabajar en la misma dirección’

Los detalles del proyecto de reforma One Cycling, diseñado para revolucionar y modernizar el ciclismo profesional, todavía están en gran medida envueltos en un misterio, ocultos a los aficionados mediante negociaciones secretas y acuerdos de confidencialidad.

Richard Plugge de Visma-Lease a Bike parecía ser la fuerza impulsora inicial antes de la idea de One Cycling. Ahora también participan otros equipos y algunos de los principales organizadores de carreras.

EF Education-Easypost, Lidl-Trek, Ineos Grenadiers, Bora-Hansgrohe y Soudal-QuickStep son algunos de los equipos más importantes del deporte, y todos parecen creer que One Cycling finalmente puede cambiar el modelo de negocio del ciclismo profesional y reducir la dependencia de los ingresos por patrocinio. y la necesidad de triunfar en el Tour de Francia.

El director del equipo Soudal-QuickStep, Patrick Lefevere, fue alguna vez director de la asociación de equipos AIGCP y pasó horas en reuniones sobre posibles reformas, sólo para que colapsaran o para que los organizadores del Tour de Francia, ASO, defendieran su dominio del deporte.

Sin embargo, Lefevere parece creer en el proyecto One Cycling. El veterano director del equipo cree que se puede convencer a los inversores de capital privado para que financien One Cycling y que algunos equipos pueden trabajar junto con otras partes interesadas para crear algo nuevo que aumente sus ingresos y, finalmente, impulse a otros, incluido ASO, a participar.

“¿Sabes por qué creo en el proyecto One Cycling? Porque si hay cuatro o cinco equipos involucrados, podría funcionar”, dijo Lefevere a un pequeño grupo de medios, entre ellos ciclismonoticiasen la reciente jornada de medios de Soudal-QuickStep en España.

“Es siempre la misma canción; Hay demasiada gente negativa en el ciclismo. Si nos quedamos aquí sentados, no pasará nada. Si quieres ver un milagro, ve a Lourdes, pero si queremos que las cosas cambien, tenemos que trabajar en ello y trabajar en la misma dirección.

“Si hay 18 personas con las manos en el volante, eso no sucederá. Tres, cuatro o cinco equipos tienen que tomar la delantera. Si eso sucede, los demás vendrán. Luego, cuando esté listo y firmado, puedes acercarte a tus colegas y preguntarles: ‘Hicimos esto, ¿quieres unirte a nosotros o no? Incluso si no hiciste nada por ello, puedes obtener esa cantidad de dinero del nuevo proyecto.’

Algunos creen que el proyecto One Cycling podría revolucionar el deporte y unir finalmente a los equipos, a los organizadores de carreras e incluso a la UCI.

Según los posibles planes de One Cycling, una nueva empresa privada con fines comerciales poseería y gestionaría una parte importante del deporte, mientras que la UCI tendría una función de gobernanza más simple.

El capital privado financiaría la nueva empresa y, por tanto, a los equipos de accionistas y organizadores. Ayudaría a crear nuevas formas de monetizar diferentes aspectos del deporte y de los aficionados a cambio de su inversión.

La nueva empresa crearía una sensación de unidad, como en tantos otros deportes modernos, en lugar de la constante lucha de poder por la gobernanza y el dinero que actualmente frena al ciclismo profesional. Dado que el equipo WorldTour actual y las licencias de carrera durarán hasta finales de 2025, cualquier nuevo proyecto podría comenzar en la temporada 2026.

No está claro si el organizador del Tour de Francia, ASO, está dispuesto a ser parte del proyecto One Cycling. El poderoso organizador francés es el elefante en la sala que tiene una gran influencia en el deporte debido a la importancia deportiva y comercial del Tour de Francia.

Los Grand Tours podrían ser como los Grand Slams en tenis y estar por encima de las otras carreras, con otras carreras de ASO como París-Niza, Lieja-Bastoña-Lieja quizás eventualmente formen parte del nuevo proyecto One Cycling. Sin embargo, ASO siempre ha intentado defender sus propios intereses y especialmente la importancia del Tour de Francia.

“Seguramente no quieren compartir su pastel”, admitió Lefevere, indicando cómo ASO defiende los importantes ingresos generados por el Tour de Francia.

Sin embargo, ASO podría estar interesado en crear un pastel nuevo y más grande si consigue una porción importante.

“Estamos en un barco y se llama ‘Ciclismo’. Si remamos en la misma dirección, entonces el pastel puede crecer. Ellos (ASO) pueden quedarse con el pastel que tienen, pero si el pastel crece un 200% entonces estarán en la mesa”, sugirió Lefevere, mezclando metáforas de su modelo de negocio pero hablando con sentido comercial.

“Nunca estuve de acuerdo con el difunto Monsieur Amaury, quien una vez dijo que es el Tour de Francia lo que hace grandes a los corredores. Son los corredores los que hacen el Tour, corredores como Anquiltel, Merckx y Hinault”.

Lefevere insinuó un escenario de ensueño de One Cycling, con el nuevo proyecto presentado en vísperas del Tour de Francia 2025, para quizás robarse el protagonismo de la carrera más importante del calendario.

“Sería bueno si sucediera la semana anterior al Tour de Francia. Si pudiéramos decir: ‘Lo logramos, tenemos un nuevo proyecto y ASO, de nada’”, dijo Lefevere con picardía.

“Si no estás de acuerdo, igualmente iremos al Tour de Francia. Si tenemos licencia WorldTour, nos tienen que llevar”.

Lefevere cumplió recientemente 69 años y ahora comparte la gestión del equipo de Soudal-QuickStep con el nuevo director de operaciones, Jurgen Foré.

Los dos directivos son tan diferentes como la tiza y el queso: Lefevere se caracteriza por ser franco, mientras que Foré proviene del mundo de la consultoría empresarial después de trabajar para Deloitte.

Sin embargo, parecen estar de acuerdo en la necesidad de reformas de One Cycling.

“Todas las grandes cosas comenzaron con un sueño, con colaboración y buena voluntad”, dijo Foré ciclismonoticias del proyecto One Cycling y cómo le gustaría que ASO participara.

“Creo que todo el mundo entiende que necesitamos encontrar alguna forma de colaborar para fortalecer el modelo de ingresos del ciclismo profesional. Es de nuestro interés para todos. No creo que haya otra manera para el futuro que colaborar.

“ASO es un actor importante en el ciclismo profesional. Tienen las mejores carreras y algunas grandes, pero también hay otros jugadores fuertes. Un sueño puede comenzar con algunas partes trabajando juntas. Si esto tiene éxito, entonces se podrá convencer a otros para que se unan.

“Para mí, One Cycling se trata de equipos, organizadores y federaciones que se unen para hacer que el modelo del ciclismo sea mejor y más fuerte. No se trata de pelear por lo que ya existe sino de fortalecerlo y robustecer el modelo de negocio para que todos puedan beneficiarse.

“Nosotros (los equipos) podemos competir en las carreras, pero es importante que colaboremos como colegas para fortalecer el modelo y luego innovarlo. Entonces el ciclismo sólo podrá ganar con eso”.