El francés se sube al coche del equipo al principio del tramo final

Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) ha abandonado el Tour Auvernia-Ródano-Alpes abandonándose anticipadamente en la última etapa.

El francés había prometido luchar hasta el final después de su notable demostración de resistencia el sábado, pero parece que sus lesiones lo alcanzaron.

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