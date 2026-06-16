El francés se sube al coche del equipo al principio del tramo final

Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) ha abandonado el Tour Auvernia-Ródano-Alpes abandonándose anticipadamente en la última etapa.

El francés había prometido luchar hasta el final después de su notable demostración de resistencia el sábado, pero parece que sus lesiones lo alcanzaron.

Seixas fue eliminado del grupo en la primera subida del Col du Pré, la primera de las cuatro montañas principales en una explosiva ruta de 120 km el domingo.

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Tras el descenso, a unos 30 kilómetros de la etapa, se detuvo y subió al coche de su equipo, abandonándose la carrera.

Había dudas sobre la continuación de la participación de Seixas después de su temprana caída en la etapa 7, donde protagonizó una remontada extraordinaria para tapar una brecha de cuatro minutos y luego limitar sus pérdidas en el final de la cima del Grand Colombier, apenas capaz de agarrarse al manillar.

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Llegó a la salida el domingo por la mañana fuertemente vendado pero con un humor desafiante, insistiendo en que lo lograría e incluso diciendo “nada es imposible” con el maillot amarillo todavía no fuera de su alcance.

Pero sus problemas se hicieron evidentes desde el principio y, en una ruta sin ningún escondite, cualquier esperanza de otro regreso como Lázaro para posiblemente ganar esta carrera se desvaneció rotundamente.

Seixas ya se había caído en la subida del Col du Pré, pero en todo caso las bajadas representaron la peor parte del recorrido para él. Después de caer sobre sus manos y sufrir fuertes abrasiones en los brazos en el accidente del sábado, describió su dolor al agarrar el manillar y, especialmente, al tratar de manejar su bicicleta en rápidos descensos técnicos.

La adrenalina del día anterior quizás se había disipado, Seixas debió darse cuenta de que su cuerpo no estaba en condiciones de soportar los rigores del día. Y a pesar de todas las fanfarronadas en torno a negarse a tirar la toalla, debe haberse dado cuenta de que era lo más sensato hacerlo a menos de tres semanas del inicio del Tour de Francia.